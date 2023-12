[株式会社シュクレイ]

1枚、2枚と食べ始めるととまらない!旨味と風味がぎゅっと詰まった人気の季節味です。



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京港区)は、【築地ちとせ」】より2023年12月28 日(木)冬の季節味「のり天せんべい」を発売いたします。





日本近海で水揚げされ甘みのある天然えびを生地に使用した「のり天せんべい」は、”江戸前海苔”と青のり類の中でも最も美味で香気がよいとされている”四国産すじ青のり”を贅沢に練り込み、素材の味を引き立てる赤穂産の塩で仕上げた逸品です。豊かな磯の香りと程良い塩味がくせになる、一度食べたら止まらなくなるような人気のお味です。



定番人気の「天ぷらせんべい」や「泥付きごぼう天せんべい」との詰め合わせもご用意しております。

今年お世話になった方への贈り物や帰省の手土産にも最適な、のりの香り際立つ旨味たっぷりのせんべいを

是非この機会にお買い求め下さいませ。







◆商品概要



【商品名】 のり天せんべい

【価 格】 6枚入 702円(税込)

【発売日】 2023年12月28日(木)~

【販売店】 羽田空港 第1ターミナル特選和菓子館店

羽田空港 第2ターミナルフードプラザ店



※限定商品につき、なくなり次第終了







【商品名】天ぷら二種詰合せ

【内 容】天ぷらせんべい 9枚

のり天せんべい 9枚

【価 格】2,322 円(税込)









【商品名】天ぷら三種詰合せ

【内 容】天ぷらせんべい 10枚

のり天せんべい 10枚

泥付きごぼう天せんべい 5袋

【価 格】3,456円(税込)



◆商品紹介



・天ぷらせんべい

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだんに使用。日本三大葱の一つ「岩津ねぎ」等、五種のこだわり食材でかき揚げを表現いたしました。

サクサクの食感をお楽しみくださいませ。



6枚入 702 円(税込)

12枚入 1,404 円(税込)







・泥付きごぼう天せんべい

風味豊かな国産ささがきごぼう、もち米とうるち米を絶妙にあわせ、高温でさっと揚げ、しっかりとした食感に仕上げました。

隠し味の柚子が風味に彩を添え、まるで本物のごぼう天ぷらのような香りと食感が楽しめます。



4袋入 702円(税込)







・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。

北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。



6個入 1,350円(税込)

12個入 2,700円(税込)







◆ブランド情報





東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。

宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。

東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。



◆店舗情報

・羽田空港 特選和菓子館店 [羽田空港第1ターミナル 2F]

住 所 :東京都大田区羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル2階特選和菓子館

電話番号:03-5756-1030



・羽田空港 フードプラザ店 [羽田空港第2ターミナル 3F]

住 所 :東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号:03-5757-0191



◆築地ちとせ【公式】WEBサイト/SNS

HP:http://tsukijichitose.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

Twitter: https://twitter.com/tsukijichitose

Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/



◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、

オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by

バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、

レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、

キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、

フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by ザ・メープルマニア

ザ・ドロス 、バニ



