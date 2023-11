[株式会社ネイキッド]

―「イルミナイト万博~2023 WINTER~」内で12月1日(金)より特別展示―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、アーティスト 村松亮太郎による、世界と繋がる参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』(ダンデライオンプロジェクト)を2023年12月1日(金)~12月30日(土)のうち15日間、日本万国博覧会記念公園(以下 万博記念公園)にて展示いたします。万博記念公園にて開催される夜間イベント「イルミナイト万博~2023 WINTER~」内での特別展示となります。







1970年大阪万博を象徴するアート「太陽の塔」から、2025年の大阪・関西万博へ繋ぐアートDANDELIONへ





アーティスト 村松亮太郎による『DANDELION PROJECT』は、タンポポのアートオブジェ『DANDELION』を世界各地に植樹し(設置し)、平和の象徴である花を世界中に咲かせていくアートプロジェクトです。体験者が『DANDELION』にスマートフォンをかざすと、平和への願いをデジタルのタンポポの綿毛に乗せて、ネットワークで『DANDELION』が植樹されている世界各地につながり、リアルタイムでデジタルの花を届けることができます。これまで、東京、上海、パリ、サンフランシスコなど世界54箇所で展示し、本年度は5月に開催された『G7広島サミット』パートナーズ・プログラムにて、G7首脳の配偶者の方々に体験いただきました。



1970年大阪万博の跡地を整備した万博記念公園は、芸術家・岡本太郎氏のアート『太陽の塔』がシンボルです。この度、高さ約70mの『太陽の塔』の北側(黒い太陽前)にアートオブジェ『DANDELION』を初展示することが決定。「過去」を象徴する黒い太陽に、平和な「未来」への祈りを込めた種子が世界各地から集まり、色とりどりの花を咲かせます。また、世界中の人々が集う博覧会である万博開催に向けて、国/宗教/人種など様々な区別・隔たりを超えて世界と繋がる本作で、平和の祈りを世界中に広げていきます。



<『DANDELION PROJECT』作者:村松亮太郎 プロフィール>







アーティスト/NAKED, INC. Founder/大阪芸術大学客員教授/長野県・阿智村ブランディングディレクター

1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。2023年には『G7広島サミット』における首相夫妻が主催する社交行事の演出を担当。



公式サイト:https://ryotaro-muramatsu.com



「DANDELION PROJECT」万博記念公園展示 概要





会場:DANDELION PROJECT

(「イルミナイト万博~2023 WINTER~」内展示)

開催期間:2023年12月1日(金)~3日(日)、8日(金)~10日(日)、15日(金)~17日(日)、22日(金)~24日(日)、28日(木)~30日(土)の計15日間

開催時間:日没~21:00(最終入園 20:30)

参加費:無料

※別途万博記念公園の入園料(大人260円小中学生80円)が必要になります。

場所:自然文化園 太陽の塔周辺



公式サイト:https://www.expo70-park.jp/event/61742/



後援:一般社団法人関西イノベーションセンター

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/24-11:46)