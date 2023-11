[Bytedance株式会社]

2023年にTikTokで最も活躍したクリエイターを「Creator of the Year」として表彰!各部門受賞者は12/14開催の「TikTok Awards Japan 2023」で表彰









ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、2023年にTikTokで活躍したクリエイターを表彰する「TikTok Creator Awards Japan 2023」を開催します。



今年最も活躍したクリエイターを「Creator of the Year」「LIVE Creator of the Year」として、最も注目を集めたクリエイターを「Rising Creator of the Year」として表彰します。加えて、特定の分野において活躍したクリエイターを、それぞれの部門における「oo Creator of the Year」として表彰します。





本日、各部門における「oo Creator of the Year」の投票受付をTikTokアプリ内で開始しました。 各4部門13賞においてそれぞれ5組、合計64組のクリエイターのノミネートも本日発表いたします。「oo Creator of the Year」では、2023年に投稿された動画の総再生数、おすすめ再生数、いいね数、フォロワー増加数などから総合的に判断してノミネートを発表しており、ユーザーの投票数によって各部門の最優秀賞「oo Creator of the Year」を決定いたします。



投票受付特設サイトにて、各部門にノミネートされたクリエイターの中から、「oo Creator of the Year」にふさわしいと感じるクリエイターの、アイコンの下にある「投票」ボタンをタップすることで、投票が完了します。今年、各分野で最も活躍したと思うクリエイターに投票いただき、この祭典をTikTokコミュニティの一員として盛り上げていただければと思います。皆さんの投票をお待ちしています!



12月14日(木)に開催される授賞式「TikTok Awards Japan 2023」にて結果発表及び表彰され記念品が贈呈される予定です。なお、今年最もTikTokで流行したモノやコトを決定する「TikTokトレンド大賞2023」と今年TikTok LIVEで活躍したクリエイターのパフォーマンスと表彰を行う祭典「TikTok LIVE All Stars 2023」も開催される「TikTok Awards Japan 2023」の模様は、TikTok Japanのアカウントより、TikTok LIVEで配信される予定です。



■投票受付特設サイト:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/653a7c0a703a5802585ed86a?appType=tiktok&magic_page_no=1&use_spark=1

※TikTokがインストールされているスマートフォンで、ログインしている場合のみアクセスできます。(PCからはアクセスできないのでご注意ください)

■投票受付期間:2023年11月1日(水)15時00分~11月19日(日)23時59分

■投票方法: 上記投票受付特設サイトにて、投票したいクリエイターのアイコンの下にある「投票」ボタンをタップ。

投票は各分野でクリエイター1組に1日1回まで行うことができます。 毎日投票可能です!

■TikTok Awards Japan 2023 配信アカウント:https://www.tiktok.com/@tiktokjapan

■「oo Creator of the Year」4部門13賞と、64組のノミネートクリエイター



Anime&Game部門

Animation Creator of the Year アニメーションを通してユーザーを楽しませてきたクリエイター

あさみみちゃん https://www.tiktok.com/@asamimichaann

らぶいーず https://www.tiktok.com/@loveeeeeeeeeeez

モアドア【公式】https://www.tiktok.com/@moredoor_official

てnこ/Tenko🦊🦊⛩ https://www.tiktok.com/@tenko1515

あき Aki https://www.tiktok.com/@akinonichijo



Game Creator of the Year 面白いゲーム実況やスキルフルなテクニックを披露したクリエイター

クサヤ人2nd https://www.tiktok.com/@kusayahuman

おかP/okaP https://www.tiktok.com/@okapeanu2

Parotter https://www.tiktok.com/@minecraft_anime_x_x

せなくま@ゲーム実況 https://www.tiktok.com/@senakumadesu.game



Lifestyle&Education部門

Animal Creator of the Year 動物と一緒にTikTokを盛り上げたクリエイター

Muu https://www.tiktok.com/@muu_daybyday

日光さる軍団 [公式] https://www.tiktok.com/@nikkosarugundan

Panna https://www.tiktok.com/@azchpn

長崎バイオパークNAGA BIOPARK https://www.tiktok.com/@nagasakibiopark

くきたん🥠 https://www.tiktok.com/@kukitan__



Art Creator of the Year 芸術的な表現でみんなを魅了したクリエイター

Hinky https://www.tiktok.com/@d.hinklay

みいるか🐬 https://www.tiktok.com/@miiruka_

彼女が僕の写真に落書きする https://www.tiktok.com/@sara2626_if

耳で聴く美術館 https://www.tiktok.com/@mimibi301

Spray art eden https://www.tiktok.com/@sprayarteden



Gourmet Creator of the Year みんなの食欲を強く刺激したクリエイター

毎日甘いもの食べたい https://www.tiktok.com/@yuuuuto38

MIYU ASMR https://www.tiktok.com/@miyuasmr

むにぐるめ(唯一無二の絶品グルメ) https://www.tiktok.com/@muni_gurume_japan

りーさ https://www.tiktok.com/@fujicochan

オムライス兄さん https://www.tiktok.com/@omurice_omelette



Beauty Creator of the Year メイクのテクニックや情報発信で活躍したクリエイター

KAYO【簡単ヘアメイク】 https://www.tiktok.com/@_kayodoll_

せよ https://www.tiktok.com/@emiiseyo

やみちゃん https://www.tiktok.com/@ayami_yamichan

たけたろう⏰TTちゃん https://www.tiktok.com/@taketaroutime

2人目のエガチャン https://www.tiktok.com/@egachannel1



Fashion Creator of the Year 際立つファッションセンスをアピールしたクリエイター

おたまじゃくし中西 https://www.tiktok.com/@otama0312

Lindow 林豆 https://www.tiktok.com/@ozaki_dayoooooo

ゆうにゃん https://www.tiktok.com/@yuunyan_222

なぐもふうか🌷 https://www.tiktok.com/@fuka_off

🔱SHIGE 🔱 https://www.tiktok.com/@shige__ru9999



Review Creator of the Year Vlogやおでかけ、旅行、家具など、みんなが興味持つようにレビューしてきたクリエイター

JPN🇯🇵ガラス玉【九州おすすめスポット】 https://www.tiktok.com/@japan..no..1

100円娯楽(税抜) https://www.tiktok.com/@100yengoraku

B型女子 https://www.tiktok.com/@ddden49

八木沙季 https://www.tiktok.com/@yagi_shaki

〰 y o k o p i 〰 https://www.tiktok.com/@yokopii



Education Creator of the Year みんなに新たな知識を届けたクリエイター

あきとんとん🤔 https://www.tiktok.com/@akitonton

Taka Nihongo Dojo https://www.tiktok.com/@takanihongodojo

あん 遊び/おもちゃ/知育 https://www.tiktok.com/@n.annlee321

岡野タケシ弁護士【アトム法律事務所】 https://www.tiktok.com/@takeshibengo

ラオ先生 https://www.tiktok.com/@lao_teacher



Entertaiment部門

Comedy Creator of the Year コミカルな表現でみんなを笑わせたクリエイター

Saito さいとう https://www.tiktok.com/@saito09

ウエスP(Mr Uekusa/Wes-P) https://www.tiktok.com/@uespiiiii.1115

昼におはよう🌞💢 https://www.tiktok.com/@hiruoha2000

葛西美空(21:00投稿) https://www.tiktok.com/@kasaimiku_hirata

そば湯 https://www.tiktok.com/@sobayu8055



Drama Creator of the Year 演技を通してユーザーを感動させたクリエイター

サラリーマンな日常【あるある】 https://www.tiktok.com/@bokutosarariman

毎日はにかむ僕たちは。 https://www.tiktok.com/@maihani.4

おもち https://www.tiktok.com/@omochi_527

🥩Taiga Okawa🐅 大川泰雅 https://www.tiktok.com/@tiger0kawa

ばりやわとんこつ🍜 https://www.tiktok.com/@bariyawa_tonkotsu



Performance Creator of the Year ダンスや音楽、一発芸などユーザーを驚かせてきたクリエイター

ゼロから打ち師始めます。 🪄 https://www.tiktok.com/@zerouchirestart

ginjiro 👈 https://www.tiktok.com/@ginjiro_koyama

ISSEI/世界の英雄になる男 https://www.tiktok.com/@issei0806

髭達磨 https://www.tiktok.com/@higedaruma_

ぜろぷり https://www.tiktok.com/@am0princess



Sports部門

Sports Creator of the Year スポーツの素晴らしさを表現したクリエイター

️tamakou🇯🇵たまこう🥷 https://www.tiktok.com/@tamakou88

ウンパルンパ https://www.tiktok.com/@unparunpa1028

卓キチちゃんねる https://www.tiktok.com/@nknsjn

Tokyo Cerisier volleyball team https://www.tiktok.com/@cerisier.com

すみぽん🐾sumipon https://www.tiktok.com/@sumiponp



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/01-21:16)