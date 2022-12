[株式会社STARBASE]

Emeraldのフロントマン、中野陽介参加 !



8月にキャリア初となるファースト・シングル「DAY feat. Tiggar & 万寿 (Produced by TOSHIKI HAYASHI(%C)」をリリースしたラッパーのichiyonがセカンド・シングルをリリースすることが発表された。





本作品では“NIGHT URBAN POPS”を掲げ、昨年活動10周年を迎えたバンド、Emerald のフロントマンとして活躍する中野陽介を客演に迎えた「City Step feat.Yosuke Nakano」を収録。カップリング曲にはビート・メイカーとしての活動で知られるh.i.l.a.c.kがプロデュースした「MOONCATCH」が収録される。ダンサブルでアーバンな曲調の中にもレイドバックなサウンドが映える作品となっている。



■ichiyonコメント

「イチヨンでございます先ずはDAYを聴いてくれた皆様ありがとうございます本作は前作のDAYの続編的な感じで作りました夏が過ぎ秋~冬の場面や温度感を曲にしましたとても素晴らしい曲が出来ましたので是非DAYとご一緒に楽しんで頂けたらと思ってます。よろしくお願いします!! イチヨン」



■作品情報





アーティスト:ichiyon

タイトル:City Step / MOONCATCH

01. City Step feat.Yosuke Nakano

02. MOONCATCH

各種配信サービス:

https://lnk.to/ichiyon_BBNC

レーベル:Boutique Bonnou / NEW CARD

発売日:2022年12月9日(金)



■プロフィール

●ichiyon





ヒップホップグループADULT ONLY KIDS所属/神奈川県出身/MC

2008年地元の仲間三人と「jim Benjamin from HELL」を結成。横浜~東京を中心に活動。

2009年

サイプレス上野&DJ YANATAKE担当するblock_fm内の番組「INSIDEOUT」にて「JPs'NEXT coming」に選出される。同年サイプレス上野が主宰するパーティー「建設的」のレギュラーに抜擢RHYMESTER、スチャダラパー、餓鬼レンジャー、BUDDHA BRAND、やけのはら、LUI FRONTiC 赤羽JAPAN、テンテンコ等のゲストを迎える。

2012年

MANGA SHOCK、トリプルファイヤー、LEF!!! CREW!!!、I.W.N.B / TOKYO HEALTH CLUB等と2010年代の東京アンダーグラウンドシーンの中核を担うアーティストをコンパイルしたコンピレーションアルバム「NO FUN ISSUE01」に参加。OTOE LABELからリリース。

2015年

DJののの(MC)・ペリカン(MC)・ジュンヤ(Dr.)・maezono(DJ)と「umaneco」を結成。

2017年5月にはomochi recordsより客演にあっこゴリラ、プロデュースに高野政所等を起用したフルアルバム『ワンパクバンパク!』をリリース。umanecoとしての主催イベントでは、あっこゴリラ、ハイパーヨーヨ、あやまんJAPAN、モーリー・ロバートソン、ハリウッドザコシショウ、おやすみホログラム、PARKGOLF、YOCO ORGAN等、ヒップホップ・音楽の枠にとらわれない多角的な活動で話題を呼んだ。

2018年

銭湯業界の活性化を目的にした取り組みを行っている「東京銭湯-TOKYO SENTO-」とあらゆる"ものづくり"や新たな表現の提案や発見をリリースするレーベル「ゆざめレーベル」の共同プロジェクトアルバム「MEiSTER」にて文園太郎の楽曲SAUNA SAMURAIに参加。

2020年

サイプレス上野主宰レーベル「ドリーム開発」より自身が所属するユニットADULT ONLY KIDSのファーストアルバムをリリース客演陣にZEN-LA-ROCK、KMC、森 心言、文園太郎(パブリック娘。)、tomodati等を器用し話題を呼んだ。



・Twitter

https://twitter.com/ichiyon_dayo

・Instagram

https://www.instagram.com/ichiyon_gram/



●中野陽介(Emerald)



バンドEmeraldの活動と並行しエレキギター弾き語りでのソロ活動を開始。洗練されたバンドサウンドをレイドバックさせ、歌にフォーカスしたライブを展開する。yobai suspectsやMU-FU(Mimeのギタリスト内野隼氏のソロプロジェクト)などに客演参加するなど、バンド外でも少しづつ活動の幅を広げている。

・Twitter

https://twitter.com/nakanoyosuke?t=m9hnzL13nnsvkODo8bY6Og&s=09



●Emerald

・Twitter

https://twitter.com/Emerald_info_?t=KYgwDJ8pp6LGY-5VEIvH1w&s=09



●h.i.l.a.c.k

・Twitter

https://twitter.com/24hilack?t=70_xskpHP9XQGynMAFzu6Q&s=09



