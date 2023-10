[東京ガス株式会社]

東京ガス株式会社(社長:笹山 晋一)は、10月27日(金)~10月29日(日)に開催される「東京味わいフェスタ2023(TASTE of TOKYO)」の豊洲エリアに参加します。昨年度に引き続き、東京ガスの企業館「がすてなーに ガスの科学館」にて、ガス火調理による親子料理教室や、暮らしを支えるエネルギーを学ぶ周遊ラリーなどを実施します。







2023年10月27日(金)~10月29日(日)、東京産食材を使った料理を味わい、体験することで「農」や「食」の多彩な魅力を発見し、その魅力を国内外に発信するイベント「東京味わいフェスタ2023(TASTE of Tokyo)」が、丸の内・有楽町・日比谷・豊洲の4会場で開催されます。

東京ガスは、「豊市―東京の豊かな農林水産を豊洲で体験―」をテーマに、今年度も引き続き、豊洲エリアに参加・協力します。



豊洲エリア イベント概要





■会場:がすてなーに「ガスの科学館」 海側特設会場

〒135-0061 東京都江東区豊洲 6-1-1

(「がすてなーに ガスの科学館」のホームページはこちら https://www.gas-kagakukan.com/)

■日時:10月27日(金)12:00~20:00 ※最終入場19:30

10月28日(土)10:30~20:00 ※最終入場19:30

10月29日(日) 10:30~17:00 ※最終入場16:30

*「がすてなーに ガスの科学館」への入館はいずれの日も16:30まで

*小雨決行

■入場料:無料



ガスの科学館での実施内容





エコや環境配慮の視点、火育(調理体験)を通じて東京産食材の魅力を学び・体験するコンテンツをご用意します。

1.ガスの科学館 周遊ラリー

暮らしを支えるエネルギーや社会を支えるエネルギーを楽しく学べる周遊ラリーを実施します。

施設内にある5つのクイズに答えて、エネルギーについて学ぼう!

参加費:無料



2.東京農林水産物 クイズ大会

東京の農林水産物にまつわるクイズにチャレンジ!楽しく東京の農林水産物の魅力を学びます。

参加費:無料



3.ワークショップ わくわーく工作「リサイクルくるマグネット」

ガス管のペレットをリサイクルした工作。

東京で採れる野菜や魚のイラストを描いて、自分だけのオリジナルマグネットを作ってみよう!

参加費:無料



4.キッチン×キッチン 料理教室

ガス火調理・試食を通じ、ガス火調理により食材が美味しくなることを体験します。

■大人向け国産ジビエ料理教室(事前予約制)

東京都でも鳥獣被害が発生していることや消費地としての役割など東京都と関連のあるジビエと東京産野菜を

つかったメニューを楽しみます。ジビエの食べ方や入手方法などもお伝えします。

開催日:10月27日(金) 10:30~、14:00~

参加費:4,500円

協力:一般社団法人日本ジビエ振興協会



■親子料理教室(当日予約制)

ガス火で、東京産野菜と米粉を使ったビザづくりを体験します。素材のおいしさを引き出し、味わいます!

開催日:10月28日(土)・29日(日) 1日5回

参加費:2,000円/ピザ1枚



その他、豊洲会場では東京の農・林・水を体験し、味わうコンテンツを様々ご用意しております。さらに、ららぽーと豊洲での出張イベント(28日、29日のみ)や、豊洲地域の賑わいを目的とした「SHIN TOYOSU FESTIVAL WEEK2023」とも連携し、豊洲全体でイベントを盛り上げます。



「東京味わいフェスタ2023(TASTE of TOKYO)」とは





東京産食材を使った料理を味わい、体験することで「農」や「食」の多彩な魅力を発見し、その魅力を国内外に発信するイベントです。東京都農業祭や東京国際映画祭との連携企画や4エリアを巡るスタンプラリーも実施します。

(公式ホームページhttps://www.tasteoftokyo-ajifes.jp、SNSアカウント@tokyoajifes )

■開催日時

2023年(令和5年)10月27日(金)・28日(土)・29日(日)

11:00~20:00(各会場により異なる)

■会場

丸の内(行幸通り 丸の内仲通り)、日比谷(日比谷仲通り 東京ミッドタウン日比谷 日比谷シャンテ)、有楽町(東京国際フォーラム 地上広場)、豊洲(ガスの科学館 海側特設会場)

■コンテンツ

・キッチンカー・テントで東京産食材を使用したメニュー出店

・東京産の農産物や名産品を販売するマルシェやPRブースの展開

・開催地域内の飲食店によるイベント限定メニューの提供

・東京産食材の魅力を来場者や幅広い層に訴求するワークショップ

・東京の農林水産に係る体験メニューの提供 等

■主催

東京都、東京味わいフェスタ2023実行委員会

■協賛

三菱地所株式会社、株式会社東京国際フォーラム、三井不動産株式会社、JA東京グループ、

サントリー株式会社、株式会社きらぼし銀行

■協力

東京ガス株式会社、一般社団法人大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会

■後援

農林水産省、千代田区、江東区、一般社団法人千代田区観光協会



