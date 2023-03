[ASUS JAPAN株式会社]

ASUS JAPAN株式会社は、2023年4月5日(水)~7日(金)の3日間、RX Japan株式会社(旧社名:リードエグジビションジャパン株式会社)主催の「Japan IT Week」、「第25回データセンター&ストレージEXPO春」に出展することを発表いたしました。





Japan IT Week第25回データセンター&ストレージEXPO春









開催日:2023年4月5日(水)~7日(金)

時間:10:00-18:00(最終日のみ17:00まで)

会場:東京ビッグサイト(無料、招待券申請要)

小間番号:E32-6

参加方法:商談アポイント申請、問い合わせ、製品資料のダウンロード受付中。

会期中の3日間にて、気になる製品・サービスの詳細を直接ご案内します。Japan IT Week第25回データセンター&ストレージEXPOにて、日本で初公開のサーバー製品やサービスを多数揃えております。



今回のメイン展示物を紹介します。



次世代AI技術の膨大な計算量に備える液冷・液浸サーバー冷却ソリューション



Intel/AMDの最新世代プラットフォームが搭載するサーバー製品と共に、ASUSが提案する最新D2C液冷・液浸冷却ソリューションを展示します。従来のコンピュータルーム空調(CRAC)システムに比べて、D2C液冷・液浸冷却ソリューションは、クラスターの高密度化や処理負荷の増加に合わせて拡張でき、エネルギー効率の高いソリューションであり、これから大容量データの処理需要が増加していくAI技術が求めるより安定で、コストを削減するサーバー環境を提供します。



■ダイレクトチップ(D2C)液冷ソリューション





ASUSのダイレクトツーチップ(D2C)液冷冷却は、既存のインフラストラクチャーをベースにした迅速かつシンプルなオプションであり、PUE(電力使用効率)を下げることができます。さらに、ASUSサーバーは標準的なラックサーバー設計に準拠したリアドアの熱交換器をサポートできるため、リアドアのみの交換で済みます。これにより、総所有コストを削減し、データセンターの稼働率を向上させます。



■液浸冷却ソリューション





ASUSの液浸冷却は、ASUSの新しい高効率のソリューションです。このテクノロジーにより、PUEでより多くの優位性が提供され、より高密度のサーバーをカバーしています。従来の方法より、ASUS液浸冷却ソリューションは迅速かつ効率的に、コスト効率よく温度を制御することができます。展示現場では、液浸冷却ソリューションに対応する製品と、液浸冷却の映像と共に、ASUSの最新液浸冷却ソリューションを紹介します。



ASUS GPUサーバーが提供する多様な GPUソリューション



ASUS GPUサーバー製品が提供するGPUソリューションは、業界最先端のGPU対応、高速GPUインターコネクト、高帯域幅ファブリックによりかつてないパフォーマンスを実現します。最大8個のデュアルスロットGPUの拡張可能な構成をサポートし、NVIDIA NVLink(R)BridgeまたはAMD Infinity Fabric(TM) Linkの選択によって帯域幅の拡大によるパフォーマンスの拡張を可能にすることで、AIおよびHPCワークロードへの対応が可能です。



■ESC8000-E11





ASUS ESC8000-E11は第4世代インテルXeonプロセッサー搭載の4UデュアルソケットGPUサーバーです。最大8個のデュアルスロットGPU、NVIDIA NVLink(R) Bridge、NVIDIA Bluefield DPUをサポートし、パフォーマンスの向上を実現します。次世代エンタープライズAIを導入するインフラストラクチャーとして最適なソリューションの一つです。



■ESC4000A-E12





ESC4000A-E12はAMD EPYC(TM) 9004シングルプロセッサー2U GPUサーバーです。独立したCPUおよびGPUエアフロートンネルによる熱の最適化デザインや、最大4つのデュアルスロットGPU、NVIDIA NVLink(R) ブリッジ、NVIDIA Bluefield DPUをサポートするなど、様々な特性が揃っています。



■RS720A-E12-RS24U + GRAID card





ASUS RS720A-E12-RS24Uは、AMD EPYC 9004プロセッサーを搭載するデュアルプロセッサー2Uサーバーであり、NVIDIA A100とA40、AMD Instinct、Xilinxなど、最大4つのデュアルスロットGPUを搭載することが可能です。今回の展示では、Graid社の最新RAIDソリューションを搭載するRS720A-E12-RS24Uのソリューション展示も用意しますので、現場で次世代サーバーソリューションの優れた計算能力をご覧いただけます。



上記に紹介した製品のほか、最新の5GサーバーESC500 E11、ワークステーションExpertCenter E500 G9と、サーバー/ワークステーション向けのマザーボードやアクセサリーなどを展示する予定なので、この機会を見逃さずに、ぜひ会場で次世代サーバーソリューションを楽しみましょう!



製品に関するお問合わせ先







ASUS JAPAN株式会社 インダストリアルプロダクト部

E-mail:op_commercial@asus.com



製品詳細URL:

https://servers.asus.com/jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-14:16)