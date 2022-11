[株式会社主婦の友インフォス]

イベント会場ではサイン入りグッズが当たるキャンペーンやフォトスポットも!



11月5日(土)に開催される、相羽あいなさん・黒木ほの香さん・菅沼千紗さん<昼の部>、安齋由香里さん・進藤あまねさん・涼本あきほさん<夜の部>ら人気声優が集結するイベント『声優グランプリpresents Trick or Treat!~秘密の仮装パーティーへようこそ~』の一般チケットが販売中!









イベント会場では、オリジナルグッズの販売やキャストのサイン入りグッズが当たるキャンペーンのほか、好きなシチュエーションでアクリルスタンドの写真が撮影できる「声グラハロウィーンフォトスポット」も展開される。そんなイベントの一般チケットが販売中!



●イベント一般チケット情報

11月5日(土) 16:00まで

URL:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2232859F













『声優グランプリpresents Trick or Treat!~秘密の仮装パーティーへようこそ~』



【出演】

<昼の部>相羽あいな/黒木ほの香/菅沼千紗

<夜の部>安齋由香里/進藤あまね/涼本あきほ

MC:マックスウェル・パワーズ



【日程】2022年11月5日(土)

▼Daylight Party(昼の部)

開場:12時00分/開演:13時00分/終演:14時30分(予定)



▼Twilight Party(夜の部)

開場:16時00分/開演:17時00分/終演:18時30分(予定)



【会場】

科学技術館 サイエンスホール

所在地:東京都千代田区北の丸公園2-1 科学技術館B2階

URL:https://event-jsf.jp/access



●一般チケットが発売中!

受付期間:10月22日(土)10:00~11月5日(土) 16:00

※昼の部のみ11月5日(土) 12:00までの販売となります



URL:https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2232859



【チケット料金】

SS席:11,000円(税込)(好評につき、完売!)

S席:8,800円(税込)

A席:5,500円(税込)



※本イベントは感染予防対策を十分に取った上で実施いたします。

※現状、本イベントの同時生配信の予定はございません。



【現地物販実施時間】

イベント会場にてグッズ販売を行います。販売時間帯は下記の通りです。

※物販スペースは会場内にございますので、チケットのご提示が必要となります(昼の部チケットをお持ちの方は昼の部、夜の部チケットをお持ちの方は夜の部でのご購入となります)。



〈11月5日(土)現地物販実施時間〉

・12時00分-13時00分

・14時30分-15時00分

・16時00分-17時00分

・18時30分-19時00分



※当日の混雑状況によって変動する場合がございますので、予めご了承くださいませ。



S席特典も豪華!









SS席は好評につき完売! S席は残りわずか! ここでしか手に入らないブロマイド、ゲットしてみませんか?♪





グッズラインナップ



魔女の衣装に身を包んだ、ハロウィーン感あふれるレア感満載の撮り下ろし写真を使用したイベントグッズを販売! レア感満載のグッズばかりのラインアップとなっているのでお見逃しなく!







●Daylight Party ブラインド缶バッジ(全5種)

550円(税込)/1個

※イベント会場物販では、缶バッジは一会計ごとの購入制限を【5点まで】とさせていただきます。

●Daylight Partyブロマイドセット(相羽あいな・黒木ほの香・菅沼千紗)(全4種)

各880円(税込)4枚1セット

●Twilight Partyブロマイドセット(安齋由香里、進藤あまね、涼本あきほ)(全4種)

各880円(税込)4枚1セット

●Trick or Treat!アクリルスタンド(全6種)

各2,200円(税込)





●フォトパンフレット(A4サイズ、40ページ)

2,600円(税込)

※Daylight Party、Twilight Partyの商品は昼の部、夜の部どちらでも求めいただけます。





イベント会場でグッズを合計5,000円以上購入された方には、ポストカード(全6種類※ランダム)をプレゼント!



●10月7日(金)より主婦の友インフォスオンラインショップにて通販開始!

https://st-infos.shop-pro.jp/?mode=grp&gid=2779258



会場限定サイン入り缶バッジが当たるキャンペーン







イベント会場物販限定で、キャスト6名×2点ずつ合計12点のサイン入り缶バッジが当たる!

※ご購入いただいた商品(ブラインド缶バッジ)にサインが入っている形となります。

※一会計ごとの購入制限を【5点まで】とさせていただきます。

※Daylight Party・Twilight Partyの缶バッジにそれぞれのキャストサインが入る形となります。

※各部にサイン入りバッジ6個の用意がございます。

※昼の部物販中にサイン入り缶バッジが全数出なかった場合、夜の部物販に繰り越されます。

※物販のご参加には、昼・夜各部に対応したチケットのご提示が必要となります。



