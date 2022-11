[株式会社STARBASE]

興奮のライブショーケース、豪華出演者による白熱のMCバトルを見逃すな!









ナニワ裏庭の韻踏集団”韻踏合組合”が主催する、西日本最大級のMCバトルイベント「SPOTLIGHT 2022」が大阪ユニバースにて12/4(日)に開催される。

恒例となったバトルイベントに今回は総勢20名が登場。

久しぶりに歓声声出しありの演出を予定しており、今年は更に熱いバトルとなりそうだ。



韻踏合組合は、11/11(金)に3年振り11枚目のアルバム「So Far, So Good」をリリースし、最近ではYouTubeに投稿しているショート動画も話題になっている。ライブで新曲が披露されるか乞うご期待!!









『SPOTLIGHT 2022』

12/4 (日) at UNIVERSE

OPEN/START 17:00/18:00

5468円(税込)

※当日ドリンク代 ¥600別



MCB受付(先着数受付・e+公開)

https://eplus.jp/spotlight/

受付期間:2022/10/29(土)17:00~公演日当日12:00

※予枚数終了次第、受付終了



おひとりさま4枚まで

支払:カード・コンビニ

受取:コンビニのみ

発券開始日:公演日2日前~



[LIVE]

韻踏合組合



[MC BATTLE] ☆賞金 ¥300,000☆+KOK出場権+副賞

レイジ / SILENT KILLA JOINT / ブッダ / 煩悩

-Guest-

CIMA / DOTAMA / ERONE / GOCCI / JUMBO MAATCH / Maiji / MOL53 / MU-TON / SURRY / S-kaine / 晋平太 / 梵頭



[HIPHOP SOUND CLASH]☆賞金 ¥100,000☆

マジリアルTAZAWA / 1238 / サ上とCRC / Gorilla Glue



[DJ]

DJ KITADA KEN / DJ 5-ISLAND / DJ PANASONIC / peko



*お問い合わせ

UNIVERSE

〒542-0083 大阪市中央区千日前2-3-9 味園ユニバースビルビルB1F

TEL : 06-6641-8733

http://universe.osaka/index.html

---------------------------

Supported by SHURE



韻踏合組合 Official site

Web site: http://www.infumiaikumiai.com/

Twitter: https://twitter.com/IFKRECORDS

Instagram: https://www.instagram.com/infumiaikumiai/





