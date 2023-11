[株式会社ネイキッド]

―『NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2023 ハルカス300』、11月28日(火)より開催―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC.、 所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)、近鉄不動産株式会社(所在地:大阪府大阪市 取締役社長:倉橋孝壽)は、2023年11月28日(火)から 2024年3月31日(日)の期間、あべのハルカス展望台「ハルカス300」にて、『NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2023 ハルカス300』を開催いたします。本イベントは、アーティスト・村松亮太郎による子どもたちの創造性を育む実践型のプロジェクト「0×0=∞(ムゲンダイ)プロジェクト」の一環でもあり、58階ツインタワーの演出企画・構成に大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生も参加しています。







大阪・関西万博に向け、大阪の夜景に世界中の人々が咲かせていくバーチャルの花たち





2015年より、ハルカス300で開催してきた体験型イベント「NAKED CITY LIGHT FANTASIA」は、リアルな夜景とプロジェクションマッピングが融合した新感覚マッピングショー。前回の「NAKED CITY LIGHT FANTASIA -Osaka Future Tourism-」から、「大阪・関西万博」をテーマに実施しています。今回の「NAKED CITY LIGHT FANTASIA」は、世界から注目が集まる「大阪・関西万博」に向け、世界と大阪の懸け橋になるべく、世界中の人々を繋ぐ参加型アートプロジェクト『DANDELION PROJECT』の展示を含めた共創アートイベントにアップデートします。58階ツインタワーでは、大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生が企画・構成を担当したプロジェクションマッピング&インタラクティブアートも登場。このアートは、大阪芸術大学アートサイエンス学科の学生とネイキッドが共に、ゼロからクリエイティブに挑戦するプロジェクト「0×0=∞(ムゲンダイ)プロジェクト」の一環で制作されました。万博の多彩な魅力のひとつとしても謳われる、大阪の未来を担う次世代クリエーターの力を世界に向けて発信します。



オープニングセレモニーには大阪・関西万博のキャラクター ミャクミャクが登場!





本イベント初日となる2023年11月28日(火)にオープニングセレモニーを開催します。セレモニーでは、2025年大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャクが登場。ミャクミャクが、ハルカス300で展示された「DANDELION PROJECT」の初体験者となり、これから体験していく来場者をつなぎます。さらに、ミャクミャクが飛ばしたDANDELIONのタンポポの綿毛は、12月1日から開催の万博記念公園に展示されるDANDELIONに繋がり、2025年の万博開催に向け、大阪中をつないでいきます。



<DANDELION PROJECTについて>





DANDELION PROJECTは、アーティスト 村松亮太郎による世界を平和の祈りでつながるアートプロジェクト。2020年のコロナ禍にスタートし、これまでに、東京、パリ、サンフランシスコ、上海、シンガポールなど国内外51箇所を繋いできました。世界各地に植樹(展示)されたDANDELION(タンポポのアートオブジェ)がネットワークで繋がっており、各地でDANDELIONを体験すると、デジタルのたんぽぽの綿毛が各地に広がり、平和の花を咲かせていきます。今年の春には、G7広島サミット パートナーズプログラムにて、G7各首脳の配偶者の方々もご体験されました。



<作品紹介>







60F(60階「天上回廊」)

プロジェクションマッピング&インタラクティブアート



















58F ツインタワー(58階「天空庭園」)

プロジェクションマッピング&インタラクティブアート



















『DANDELION PROJECT』



















『NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2023 ハルカス300』開催概要





イベント名:NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2023 ハルカス300

開催場所:あべのハルカス展望台「ハルカス300」(大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1−1−43)

開催期間:2023年11月28日(火) ~2024年3月31日(日)

上映時間:2023年11月28日(火)~2月9日(金) 18:00~21:50

2024年2月10日(土)~3月31日(日) 18:30~21:50

※営業時間は22:00まで、最終入場は21:30です。

入場料金:大人(18歳以上)1,800円、中高生1,200円、小学生700円、幼児(4歳以上)500円

※詳細はハルカス300公式HPでご確認ください。



「0×0=∞プロジェクト」HP:https://lp.naked.works/0x0mugen-project/page_clf.html

「ハルカス300」HP:https://www.abenoharukas-300.jp/observatory/index.html



特別協力:大阪芸術大学アートサイエンス学科

後援:一般社団法人関西イノベーションセンター、公益社団法人関西経済連合会

主催:NAKED CITY LIGHT FANTASIA 2023実行委員会、近鉄不動産株式会社

企画・演出・制作:NAKED, INC.



NAKED, INC.(ネイキッド)について









1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会空間演出など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-13:16)