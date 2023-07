[TAC株式会社]

労働市場が流動化するなかで、改めて注目を集めるメンター制度。メンター制度の導入・運営のための万能コンサルティングツール『MENTORING to GROWTH』とは?



公認会計士や税理士など、多くの国家資格や検定試験の受験指導などの教育事業を展開しているTAC株式会社(東京都千代田区、代表取締役:多田敏男)は、法人向け人材教育部門から、メンター制度の概要や導入時の注意点、メンター制度支援ツール『MENTORING to GROWTH』について解説するセミナーを2023年8月9日(水)に開催します。







いま労働市場が流動化し、新規採用者の定着率低下に多くの企業が悩まされています。

そんな中、新規採用者を職場になじませるオンボーディング施策として、メンター制度が、改めて注目を集めています。

当セミナーでは、メンターの選び方、メンターとメンティーのペアリングの方法、メンター制度開始後の事務局としての支援の仕方など、メンター制度の概要や導入時の注意点をお伝えします。また、メンター制度支援ツール『MENTORING to GROWTH』を用いたメンタリング面談体験を通じて、その効果を実感いただきます。



セミナー詳細▼

https://www.tac.biz/seminar/230809/





セミナー概要







日程:8月9日(水)14:00~16:00



実施方法:Zoom(ウェビナー 形式)



参加費:無料(要予約)



プログラム







1.メンター制度の意義と社会的背景を理解する

2.メンター制度運営時の注意点

3.メンタリング支援ツール『MENTORING to GROWTH』体験

4.メンタリング関連研修プログラムのご紹介



こんな方にオススメ







・メンター制度の導入や見直しを検討している企業のご担当者様

・新入社員や若手社員の定着率向上を目指す企業のご担当者様

・人を育て成長させる組織文化を醸成したい企業のご担当者様



講師プロフィール







金子 泰憲 (かねこ・やすのり)





●プロフィール

大手家庭用ゲームソフト会社での人事担当、Jリーグチームフロント職員、大手研修会社において研修プランナー・研修講師などに従事したのち2022年に独立しメンタリングコンサルトを設立。

日本メンター協会メンタリング・オフィシャル・パートナーとして企業様へのメンター制度導入支援、メンタリング関連研修、対個人メンタリング等の分野で活躍。

受講者が主体性を持って自らの「意識・行動・周囲との関係性」をより適切なものに変化させていくプロセスに寄り添い、支援することをミッションとして活動している。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

会社概要

会社名:TAC株式会社

代表者:代表取締役社長 多田 敏男

設 立:1980年12月

事業内容:個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社:〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

法人向け人材教育サービス紹介サイト:https://www.tac.biz/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-23:40)