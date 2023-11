[株式会社ネイキッド]

―ライトアップにはアロマ演出も! 秋の味覚を楽しむ「食べるモミジ」が浮かぶドリンクなども登場―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年11月22日(水)~12月3日(日)の期間、環境省所管の国民公園・新宿御苑(所在地:東京都新宿区)にて開催する『NAKED紅葉の新宿御苑2023』の演出詳細、さらに、会場飲食エリア内で販売するメニューの詳細を発表します。







ネイキッドの光のアート×アロマの香りや食など、五感で日本の秋を堪能できる都心随一の紅葉イベント





東京を代表する庭園「新宿御苑」は、数少ない東京都心の紅葉スポット。今春の桜イベントに続き、今秋は再び新宿御苑とネイキッドのコラボレーションとして紅葉のライトアップイベント『NAKED紅葉の新宿御苑2023』を実施します。春のイベントで、インバウンド(訪日外国人客)からも大好評だった参加型アート「NAKEDディスタンス提灯(R)︎」は、秋の新宿御苑を代表する3種の柄(各4色)の限定仕様に(※無料。1グループにつき1つ貸出)。提灯アートを片手に、壮大なプラタナス並木やモミジ山、紅葉とネイキッドのアートが反射する絶景をお楽しみいただけます。



今回、足元に鮮やかなライトでモミジやイチョウのシルエットが浮かび上がる、飲食エリア「日本の秋」の追加ライトアップが決定。キッチンカーが立ち並ぶ飲食エリアを賑やかに彩ります。また、秋らしいアロマが香る演出もご用意しました。大木戸門から演出エリアへ進む小道には、ヒノキやネロリが織りなす和×フローラルな香りが、来場者をお出迎え。モミジ山を超えると、ほのかなスパイスも感じるハーバルウッドとの穏やかなアロマが癒しの空間が広がります。どちらも色彩豊かなライトアップと深まる紅葉の美しさを引き立たてる、秋の夜長にぴったりの香りです。



※各エリアの演出詳細は第一弾リリースをご参照ください:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000939.000008210.html



「日本の秋」を味わう、人にも環境にも優しいサステナブルなヴィーガンメニュー





春に引き続き、提供する容器も環境に配慮したサステナブルなヴィーガンメニューを展開。ネイキッドのフード&ビバレッジチームがプロデュースする「TREE by NAKED」のキッチンカーが出店します。見た目でも秋を感じられる「食べるモミジ」が浮かんだ抹茶豆乳ラテ・ほうじ茶チャイや、片手でも食べやすいほうじ茶カヌレ・ヴィーガンスイートポテトを販売。提供する際の容器やストローなどは、すべてバイオプラスチックや木、紙といった環境に配慮した素材を使用します。本イベントでは、SNSを利用したキャンペーンも実施。ネイキッド公式Instagramをフォローいただくと、TREE by NAKEDの4商品を対象に、合計金額から100円引きでご提供予定です(※セットチケットおよびTREE by NAKED以外の飲食店舗を除く)。



<飲食エリア「日本の秋」メニュー『TREE by NAKED』キッチンカー紹介>







抹茶豆乳ラテ ¥700(税込)



















ほうじ茶チャイ ¥700(税込)



















ほうじ茶カヌレ ¥400(税込)



















ヴィーガンスイートポテト ¥500(税込)















「NAKED紅葉の新宿御苑2023」開催概要





イベント名:NAKED紅葉の新宿御苑2023

会場:新宿御苑(〒160-0014 東京都新宿区内藤町11)

開催期間:2023年11月22日(水)~2023年12月3日(日)

※会期中無休(雨天決行、荒天時は中止の可能性あり)

開催時間:18:00~21:00(閉門22:00)

※インフォメーションセンター脇から散策路を通り大木戸門へお越しください。

待機列解消後は大木戸門を開放します。



チケット料金:

<通常チケット>

【早割券】

月~木:一般2,000円、学生(高校生以上)・65歳以上1,800円、小人(中学生以下)1,400円

金土日祝・祝前日:一般2,200円、学生(高校生以上)・65歳以上2,000円、小人(中学生以下)1,600円

【当日券】※当日会場販売分のみ

月~木:一般2,200円、学生(高校生以上)・65歳以上2,000円、小人(中学生以下)1,600円

金土日祝・祝前日:一般2,600円、学生(高校生以上)・65歳以上2,400円、小人(中学生以下)2,000円

<オリジナル枡付(日本酒)チケット>

【早割券】

月~木:一般3,300円、65歳以上3,100円

金土日祝・祝前日:一般3,500円、65歳以上3,300円

<ホットワイン付チケット>

【早割券】

月~木:一般3,000円、65歳以上2,800円

金土日祝・祝前日:一般3,200円、65歳以上3,000円

※TREE by NAKEDキッチンカーにて入場時のセットチケットを拝見し、商品とお引き換えします。



注意事項:

※早割券並びにセットチケット(オリジナル枡付チケット/ホットワイン付チケット)の販売期間は、10月23日(月)10:00~11月21日(火)23:59まで。

※月~木チケットは11月27日(月)~30日(木)の期間どの日でもご入場いただけます。

※金土日祝・祝前日チケットは、11月22日(水)~26日(日)、12月1日(金)~3日(日)が対象となり、全て日付指定券となります。

※未就学児入場無料

※再入場はできません。

※身体障がい者手帳、療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の本人と介助者1名は、小人(中学生以下)のチケットをお買い求めください(手帳をご提示ください)。

※65歳以上の方は年齢の確認できる証明書、学生(高校生以上)の方は学生証をご提示ください。

※アルコールの持ち込み、園内での喫煙は禁止です。

※オリジナル枡付(日本酒)チケット/ホットワイン付チケットは20歳以上の方のみ購入可能(提供時に身分証明書確認)。引換はTREE by NAKEDキッチンカーにて行います。

※ペット同伴不可。ただし、補助犬の入園は可能です。

※早割券は各種プレイガイドと全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップで購入可能です。

※当日券は各種プレイガイドと大木戸門チケット売り場にて購入可能です。

※大木戸門チケット売り場では、会期時間中のみ当日券の販売を行います。(販売日時:11月22日(水)~12月3日(日) 18:00~21:00)

※券売状況によっては、各種プレイガイド・大木戸門チケット売り場ともに当日券の販売を中止する可能性があります。

※券種によって販売枚数に制限があります。

※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません。

※本イベントは21:00最終受付入場、22:00閉門です。園内は広いため時間に余裕をもってお越しください。

※11月27日(月)は休園日となりますが、夜間のライトアップは実施しております。



新宿御苑注意事項:

※その他の注意事項については新宿御苑の運営に準じます。詳細は、新宿御苑公式サイト(https://www.env.go.jp/garden/shinjukugyoen/2_guide/guide.html)をご覧ください。



チケット購入・公式サイト:https://event.naked.works/shinjukugyoen/



お問い合わせ:

▼チケットに関するお問い合わせはこちら

<キョードーインフォメーション>

TEL:0570-200-888

【対応日時】

2023年10月16日(月)~12月2日(土)

11:00~18:00 ※日・祝休み



▼イベント運営に関するお問い合わせはこちら

<運営事務局窓口>

TEL:050-1731-1163

【対応日時】

2023年11月22日(水)~12月3日(日)

9:00~11:00、12:00~22:00



主催:NAKED紅葉の新宿御苑2023実行委員会

共催:環境省新宿御苑管理事務所

協賛:豊島屋酒造株式会社

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



