アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日担当し、「CHILL」(癒し・すばらしい・かっこいい)をコンセプトに2時間のミュージックプレイリストを作成しOAするプログラム「CITY CHILL CLUB」(月曜~金曜 27時~29時放送)の1月31日までの1月度ミュージックセレクターが決定しました。

今後も様々なミュージックセレクターが、ミュージックプレイリストをお届けします。ぜひ、お聴きください。



◆月曜 1.2週目

加茂啓太郎(音楽ディレクター&プロデューサー)



音楽ディレクター&プロデューサー。

レコード会社の新人発掘担当としてウルフルズ、SUPER BUTTER DOG、Number Girl、氣志團、Art-School、Base Ball Bear、フジファブリック、相対性理論、赤い公園、Mrs.GREEN APPLE、等の発掘、育成を担当する。

近年は寺嶋由芙、フィロソフィーのダンス、MAINAMIND、CIRGO GRINCOのプロデュースを担当。





3.4週目

Crispy Camera Club





メンバー:ミサト (Vo.Gt.)、トモナカネ(Ba.)、りんすけ(Dr.Cho.)

2016年、京都にて結成。

90‘s UKインディギターサウンドを彷彿させるノスタルジックでキャッチーなメロディーと三位一体のグルーヴィーなサウンド、そしてボーカル・ミサトの歌声とハーモニーが魅力。UKロックを中心としたそれぞれのルーツを基に新しいアウトプットを日々模索している。



◆火曜 1.2週目

POOL





2020年に結成されたニューポップアーティスト。

メンバーそれぞれが異なるバックグラウンドを持ちつつも音楽・アートを通して、形にとらわれず常に自分らしさを求め続けながら誰もが表現者になれるという今の世代を牽引する表現活動を目的に始動。

メンバー内で作曲からレコーディング、ミックス・マスタリング、MV制作やアートワークまでマルチに手掛ける新しい時代を作り上げるに相応しい多彩な才能を持ち合わせている。

2022年にはライブ活動をスタートし、5月に1stフルアルバム「TWØ」をリリース、また11月にはFRIENDSHIP.とのディストリビューション契約をし1st EP 「Non Faketion」をリリースした。



3.4週目

Bialystocks





2019年、ボーカル甫木元空(ホキモト ソラ)監督作品、青山真治プロデュースの映画 「はるねこ」生演奏上映をきっかけに結成。

Vo.甫木元空のソウルフルで伸びやかな歌声で歌われるフォーキーで温かみのあるメロディーと、Key.菊池剛(キクチ ゴウ)によるジャズをベースに持ちながら自由にジャンルを横断する楽器陣の組み合わせは、普遍的であると同時に先鋭的と評される。

NTTドコモが展開するWEB CMソングへの選出、テレビ東京ドラマ25にて書き下ろしEDテーマを担当するなど注目を集め、初のワンマンライブ『第一回単独公演 於:大手町三井ホール』を開催、即日ソールドアウト。

11月30日メジャー1stアルバム『Quicksand』をPONYCANYON / IRORI Recordsよりリリース。



5週目

Ryohu





HIPHOPクルー・KANDYTOWNのメンバーとしても活動する東京都世田谷区出身のラッパー/トラックメイカー。

10代より楽曲制作を始め、OKAMOTO'S のメンバーと共にズットズレテルズとして活動。

2016年にKANDYTOWNとして1st AL『KANDYTOWN』をWarner Music Japanからリリース。

2017年にはソロとして本格始動し、EP『Blur』(2017年)、Mixtape『Ten Twenty』(2018年) を発表。

2019年に5都市で開催されたソロツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。

2020年には、GU×SOPH. のコラボレーション・コレクション「1MW by SOPH.」への楽曲提供、イメージビジュアルとしても参加。

同年11月には、「App Store」のCMソングに使用された楽曲「The Moment」を収録した1st ALBUM『DEBUT』をVictor/SPEEDSTAR RECORDSからリリース。

2022年4月より様々なアーティストを客演を迎えた楽曲を5作連続でリリースするコラボレーションシリーズをスタート。「One Way feat.YONCE」、「Real feat.IO」、「Cry Now feat. 佐藤千亜妃」、「Money Money feat.Jeter」、「Hanabi feat. オカモトショウ」とリリースを重ね、9月21日には2nd Album『Circus』をリリース。



◆水曜1.2週目

原田夏樹(evening cinema)









原田夏樹(Vo)、山本和明(Ba)、isoken(Gt)、石澤衛(Dr) による東京を中心に活動するポップスバンド。

70~80年代のシティポップや90年代の渋谷系サウンドを、彼らのフィルターを通して再構築したサウンドが特徴。

深掘り好きな音楽リスナーのファン層を着々と増やし、2022年3月9日発売のフルアルバム「Golden Circle」のリリースライブ東京公演はSOLD OUTに。

Vo.原田は作家として国内外の女性シンガーへの楽曲提供も多くグローバルな活動を展開するなど、日本のポップスを牽引するアーティストとして世界からも注目されている。



3.4週目

the engy





山路洸至 (Vo,Gt,Prog)、濱田周作 (Ba)、境井祐人 (Dr) 、藤田恭輔 (E.Gt,Cho,Key) の4人からなる京都発のロックバンド。

山路のスモーキーかつブルージーな歌声とソウル、ヒップホップ、ダンスミュージック、エレクトロニックなどあらゆるジャンルを取り込みつつ緻密に構築されたトラックメイクとロックサウンドが特徴。

2017年5月に自主制作盤 1st EP「the engy」を発売。

未流通の自主制作盤ながら耳の早いバイヤーが YouTube などで楽曲をキャッチし、コアな専門店やアパレル店などで取り扱いされ関西を中心にジワジワと存在感を増していく。

2023年2月に東京、大阪にてワンマンライブ決定。



◆木曜1.2週目

JU!iE





中国北京の音楽学院卒業、単身渡米バークリー音楽院に入学。

2022年より日本で音楽活動をスタート。

12月7日に1st Single「What is love???」をリリース。

ルーツである”JAZZ”、”R&B”をベースに、英語、日本語、中国語3ヶ国語を使ったグローバルなクリエイティングが特徴。

またモデルとしても活動し、Instagram14万人、weiboのフォロワーは50万人を越える。



3.4週目

ALI





Vo.でリーダーのLEOを中心にした全員ハーフの多国籍バンド。

東京/渋谷発。FUNK、SOUL、JAZZ、LATINなどのルーツミュージックをベースにHIP-HOP、ROCK、SKAなどをミックスしたクロスオーバーな音楽性で注目を集めている。

TVアニメ『呪術廻戦』第一期EDテーマ「LOST IN PARADISE feat. AKLO」が日本のみならず世界的にバイラルヒットとなった。

2022年11月、TVアニメ『ゴールデンカムイ』第四期OP曲を含む「NEVER SAY GOODBYE」をリリース。

2023年1月25日にはメジャー1st アルバムとなる「MUSIC WORLD」をリリース予定。



◆金曜1.2週目

EDO





YouTubeチャンネル登録者数96万人を誇る検証系YouTuber。

そのルックスからは想像できないような、手に汗握るコンテンツが人気。

長野県で生まれ、いじめ、貧困などの悲しいバックボーンを背負い、インターナショナルスクール退学という類稀なる経験も持つ。

悲しい経験を糧にして、周囲を見返す為に、YouTubeの道へ。

危険を省みずに手にした称号と、リアルな経験を歌ったリリックが胸に突き刺さる。



3.4週目

釜中健伍(DENIMS)





釜中健伍(Vo/Gt)、岡本悠亮(Gt)土井徳人(Ba)、江山真司(Dr)からなる4人組バンド。

ファンク、ブルースといったブラックミュージックをルーツに、ヒップホップやジャズ、パンク、シティポップといった要素を自由自在にミックスし、オープンなマインドで音を鳴らせばたちまち「DENIMS印」のサウンドに。

「何故かこの人には何でも喋っちゃう」あの感じ。

心の隙間にすっと入り込む、人懐っこくも飾らないグッドミュージックが魅力。

古いものが好きだけど新しいことがしたい。

大人だけど子どものように。お洒落だけど泥臭い。

2021年より新メンバーに土井徳人(Ba)を加え、元気に活動中。



CITY CHILL CLUB

毎週月~金曜日 27時00分~29時00分

ミュージックセレクター:アーティストやクリエイターがひと月ごとに曜日を担当

