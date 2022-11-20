JUVENILEオリエンタルラジオの冠番組「オリラジアカデミ…
［株式会社STARBASE］
アーティスト・音楽プロデューサー・TalkBox Player等様々な顔を持ち独自のCity musicを発信し続ける”JUVENILE”が、本年2作目となるオリジナル楽曲「Journey of Life feat.百足，Zinee」をリリースした。本楽曲は中田敦彦監修の元、お笑いコンビオリエンタルラジオの冠YouTube番組「オリラジアカデミー」のOP主題歌として書き下ろし、客演には宮迫博之と中田敦彦によるトーク番組「Win Win Wiiin」のOPテーマでも参加した“Zinee”、そして新進気鋭のラッパー“百足”がそれぞれ参加している
（Photo：MITSUYOSHI TOGANO）
2016年、一世を風靡したRADIO FISH「PERFECT HUMAN」以来のオリエンタルラジオ×JUVENILEのタッグが6年の歳月を経て再来した本楽曲は様々なメッセージが込められ、彩り豊かなサウンドを展開している。
●リリース情報
Journey of Life feat.百足，Zinee
作詞：百足/Zinee
作曲：JUVENILE
編曲：JUVENILE
Artwork：砂原えり
発売元：HPI Records
11月19日(土) 配信リリース
各種配信サービス：https://lnk.to/JourneyOfLife
●オリエンタルラジオ冠番組「オリラジアカデミー」
2022年11月19日(土)
19:00～前編：中田敦彦のYouTube大学
https://www.youtube.com/c/NKTofficial
20:00～後編：藤森慎吾のYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC25Ah0_XF2lOUwWV9VSfl2g
●JUVENILE（ジュブナイル）プロフィール
音楽プロデューサー/アーティスト/トークボックスプレイヤー
「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるアーティスト、音楽プロデューサー。
2020年、自身名義で「愛」をテーマに様々な分野で活躍するアーティスト陣とFeaturingしたセッションアルバム「INTERWEAVE」プロジェクトを始動。
☆Taku Takahashi、藤森慎吾、中尾明慶、小柳ゆき、向井太一をはじめ多数のアーティストとの共演を果たす。
音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲なども担当し、活動の方面は多岐にわたる。
アーティスト・サウンドプロデューサー・トークボックスプレイヤーなど、幅広いだけでなく全てが深く、マルチに活動する音楽家。
バックトゥーザフューチャーをこよなく愛す。
【Twitter】
https://twitter.com/juveniletalkbox
【Instagram】
https://www.instagram.com/juveniletalkbox/
【YouTube】
https://www.youtube.com/channel/UC0b1SmDZx4erO45vWjdkVzA
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/20-10:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
特集
PR TIMES
【岡山大学】「親子で学ぶ主権者教育ワークショップ」〔11/27日, 岡山市立北公民館〕(11/20 14:16)
富士花鳥園（静岡県富士宮市）｜【第二弾】鳥たち、花たち、お客様に、心も身体も温まる空間を。(11/20 14:16)
【クラウドファンディング目標達成！】ワンクリックで自動タイピング！音声認識AI搭載のマウスがあなたの代わりに文字起こし(11/20 14:16)
Scale Cloud、SaaS事業運営企業112社を対象とした事業KPIの調査結果を公表(11/20 13:40)
きゃりーぱみゅぱみゅのレギュラー番組、初の公開収録を開催！『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～(11/20 13:16)
【岡山大学文明動態学研究所】「ぶどう輸出の現状と消費者の評価 -台湾のアンケート調査から-」の録画配信を開始しました(11/20 13:16)
沖縄市、豊中市兄弟都市提携40周年事業沖縄アリーナ試合観戦招待実施のご報告(11/20 13:16)
2022(令和4)年度【2級造園施工管理技士 一次検定】無料「WEB採点サービス」試験当日(11/20) 11:00より利用開始！(11/20 13:16)
2022(令和4)年度【2級管工事施工管理技士 一次検定】無料「WEB採点サービス」試験当日(11/20) 11:00より利用開始！(11/20 13:16)
チンタイガーからどこよりも早いクリスマス プレゼント！『CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～ 』番組初となる公開収録を開催(11/20 13:16)
静岡県ブランド牛『あしたか牛』の希少部位食べ比べセットを販売開始！さらに11月29日「いい肉の日」を記念して静岡うまちょく便にて早期割引キャンペーン開催中！(11/20 13:16)
2018年の「制コレ18」準グランプリなどで知られる山田南実（21）が11月18日、都内・SHIBUYA TSUTAYAで2nd写真集『Departure』出版を記念した記者会見を開催した――。(11/20 12:16)
"織田信長"木村拓哉＆"濃姫の侍従"伊藤英明のコント祭り!?大盛況だった、あの岐阜イベントの裏側に密着(11/20 12:16)
【行政書士試験】本日17:00より開催！YouTubeLIVE受講相談会！(11/20 12:16)
令和４年度マンション管理士試験解答速報・自己採点を公開予定(11/20 12:16)
株式会社アミューズと制作した中高生向け映像コンテンツ 「キラキラしてないわたしたちへ」本日公開(11/20 12:16)
令和4年新米新酒第二弾！「一ノ蔵特別純米生原酒しぼりたて」11月21日蔵元出荷(11/20 12:16)
猫のメタバース「ネコデース」に猫パンチ機能が登場！サッカー機能が充実し、シュートやパスが可能に！11月20日(11/20 12:16)
スポーツ×テクノロジーの融合を実現する株式会社Cloud９、特定非営利活動法人love.futbol Japanとパートナーシップ契約を締結！(11/20 12:16)
【おいしいサステイナブルを食べよう】 【おいしい貝をたべよう】日本初の活ムール貝の量り売り専門店「MUSSEL & GIN, Also...」１１月２６日(土）文京区にオープン！(11/20 12:16)
【阪神梅田本店】今井龍満 絵画展(11/20 11:46)
【岡山大学】「私の大学紹介」プレゼンテーションコンテストで岡山大学代表チームが入賞！(11/20 11:46)
【岡山大学】One Young Worldサミットにおける大学間連携の構築のため英国バース大学を訪問(11/20 11:46)
11月20日 (日) 12:00試合開始 木下アビエル神奈川 vs 九州アスティーダ 対戦オーダー発表(11/20 11:46)
11月は越尾さくらが『Peace』をリリース！～ウェディングソング専門チャンネル「PLACOLE&DRESSY MUSIC CHANNEL」新曲情報～(11/20 11:46)
新品登場！Teclast「M40 Plus」タブレットAmazonで初発売、魅力点を徹底紹介！(11/20 11:46)
【12月1日(木)オープン】見学から契約、解約まで完全非接触・非対面、お申し込みからご利用まで最短1時間！都内、大阪などにて絶賛運営中のトランクルーム【スペラボ】が大阪市吹田市に出店！(11/20 11:46)
まるで旅気分♪チーズ専門店LAMMAS(ランマス)よりヨーロッパ周遊チーズセットが登場！(11/20 11:46)
【新宿高島屋】大盛況開催中！「全国あまうまセレクション」開催レポート(11/20 11:46)
サウナ＆アートFES「ZIPANG × サウナ集会」開催！(11/20 11:46)
コラム・連載