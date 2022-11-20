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JUVENILEオリエンタルラジオの冠番組「オリラジアカデミー」のOP主題歌「Journey of Life」をリリース！客演には百足、Zineeらが参加！

［株式会社STARBASE］


アーティスト・音楽プロデューサー・TalkBox Player等様々な顔を持ち独自のCity musicを発信し続ける”JUVENILE”が、本年2作目となるオリジナル楽曲「Journey of Life feat.百足，Zinee」をリリースした。本楽曲は中田敦彦監修の元、お笑いコンビオリエンタルラジオの冠YouTube番組「オリラジアカデミー」のOP主題歌として書き下ろし、客演には宮迫博之と中田敦彦によるトーク番組「Win Win Wiiin」のOPテーマでも参加した“Zinee”、そして新進気鋭のラッパー“百足”がそれぞれ参加している

（Photo：MITSUYOSHI TOGANO）

2016年、一世を風靡したRADIO FISH「PERFECT HUMAN」以来のオリエンタルラジオ×JUVENILEのタッグが6年の歳月を経て再来した本楽曲は様々なメッセージが込められ、彩り豊かなサウンドを展開している。

●リリース情報


Journey of Life feat.百足，Zinee
作詞：百足/Zinee
作曲：JUVENILE
編曲：JUVENILE
Artwork：砂原えり
発売元：HPI Records
11月19日(土) 配信リリース
各種配信サービス：https://lnk.to/JourneyOfLife

●オリエンタルラジオ冠番組「オリラジアカデミー」
2022年11月19日(土)
19:00～前編：中田敦彦のYouTube大学
https://www.youtube.com/c/NKTofficial
20:00～後編：藤森慎吾のYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC25Ah0_XF2lOUwWV9VSfl2g


●JUVENILE（ジュブナイル）プロフィール
音楽プロデューサー/アーティスト/トークボックスプレイヤー

「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるアーティスト、音楽プロデューサー。
2020年、自身名義で「愛」をテーマに様々な分野で活躍するアーティスト陣とFeaturingしたセッションアルバム「INTERWEAVE」プロジェクトを始動。
☆Taku Takahashi、藤森慎吾、中尾明慶、小柳ゆき、向井太一をはじめ多数のアーティストとの共演を果たす。
音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲なども担当し、活動の方面は多岐にわたる。
アーティスト・サウンドプロデューサー・トークボックスプレイヤーなど、幅広いだけでなく全てが深く、マルチに活動する音楽家。
バックトゥーザフューチャーをこよなく愛す。
【Twitter】
https://twitter.com/juveniletalkbox
【Instagram】
https://www.instagram.com/juveniletalkbox/
【YouTube】
https://www.youtube.com/channel/UC0b1SmDZx4erO45vWjdkVzA

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/20-10:46）

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