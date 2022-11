[株式会社STARBASE]



アーティスト・音楽プロデューサー・TalkBox Player等様々な顔を持ち独自のCity musicを発信し続ける”JUVENILE”が、本年2作目となるオリジナル楽曲「Journey of Life feat.百足,Zinee」をリリースした。本楽曲は中田敦彦監修の元、お笑いコンビオリエンタルラジオの冠YouTube番組「オリラジアカデミー」のOP主題歌として書き下ろし、客演には宮迫博之と中田敦彦によるトーク番組「Win Win Wiiin」のOPテーマでも参加した“Zinee”、そして新進気鋭のラッパー“百足”がそれぞれ参加している



(Photo:MITSUYOSHI TOGANO)



2016年、一世を風靡したRADIO FISH「PERFECT HUMAN」以来のオリエンタルラジオ×JUVENILEのタッグが6年の歳月を経て再来した本楽曲は様々なメッセージが込められ、彩り豊かなサウンドを展開している。



●リリース情報





Journey of Life feat.百足,Zinee

作詞:百足/Zinee

作曲:JUVENILE

編曲:JUVENILE

Artwork:砂原えり

発売元:HPI Records

11月19日(土) 配信リリース

各種配信サービス:https://lnk.to/JourneyOfLife



●オリエンタルラジオ冠番組「オリラジアカデミー」

2022年11月19日(土)

19:00~前編:中田敦彦のYouTube大学

https://www.youtube.com/c/NKTofficial

20:00~後編:藤森慎吾のYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC25Ah0_XF2lOUwWV9VSfl2g





●JUVENILE(ジュブナイル)プロフィール

音楽プロデューサー/アーティスト/トークボックスプレイヤー



「From Tokyo To The World」を掲げJUVENILE Worldともいうべき独自のCity musicを発信し続けるアーティスト、音楽プロデューサー。

2020年、自身名義で「愛」をテーマに様々な分野で活躍するアーティスト陣とFeaturingしたセッションアルバム「INTERWEAVE」プロジェクトを始動。

☆Taku Takahashi、藤森慎吾、中尾明慶、小柳ゆき、向井太一をはじめ多数のアーティストとの共演を果たす。

音楽プロデューサーとしてはRADIO FISH「PERFECT HUMAN」の作編曲をはじめ、舞台「ヒプノシスマイク」の楽曲なども担当し、活動の方面は多岐にわたる。

アーティスト・サウンドプロデューサー・トークボックスプレイヤーなど、幅広いだけでなく全てが深く、マルチに活動する音楽家。

バックトゥーザフューチャーをこよなく愛す。

【Twitter】

https://twitter.com/juveniletalkbox

【Instagram】

https://www.instagram.com/juveniletalkbox/

【YouTube】

https://www.youtube.com/channel/UC0b1SmDZx4erO45vWjdkVzA



