『VOGUE』の公式アパレルライン「VOGUE Collection」と「PUMA(プーマ)」によるスポーツとファッションを融合したコレクション「PUMA × VOGUE」第2弾が、本日「VOGUE Collection」公式ECサイトのほか、PUMAストアにて発売となります。



「PUMA × VOGUE」第2弾コレクション:https://shop.vogue.co.jp/



今回の第2弾コレクションは、クラシックで機能的なアスレチックシルエットにフォーカスし、スポーティな定番アイテムを中心に、アウターやシューズ、アクセサリーなどを展開します。アパレルのラインアップは、オーバーサイズのフーディーやリラックスしたスウェットパンツなどジムで着用するのに適したアイテムや新しいT7クロップドジャケット、ファッショナブルなディテールを施したセットアップやオーバーサイズのパファージャケットなど、より洗練されたアイテムも取り揃えています。



「VOGUE Collection」公式ECサイトでは、本コレクションより、オーバーサイズドフーディーやTシャツ、T7クロップドジャケットにT7パンツ、そしてスウェットパンツやビーニーなど厳選したアイテムを販売いたします。



「PUMA × VOGUE」は、スポーツとファッションの世界を融合させた、唯一無二のコレクションです。スポーツとファッションを愛する人たちのためのコレクションをお楽しみください。





【発売日】 2022年12月16日(金)



【販売場所】「VOGUE Collection」公式ECサイト:https://shop.vogue.co.jp/

プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマストア福岡、プーマ公式オンラインストア(https://jp.puma.com/)、その他、一部取扱店舗



【商品に関するお問い合わせ】

「VOGUE Collection」カスタマーサービス:shop@condenast.jp

受付時間:平日(月)~(金)11時~17時



【VOGUE Collection】

2022年4月に日本上陸を果たした『VOGUE』発の公式アパレルライン。現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、メキシコの世界8カ国で展開されている。責任あるファッションブランドであるために、素材や生産過程にもこだわったサステナブルなものづくりを徹底しながら、日常にモードな彩りを添える“VOGUE”なリアルクローズを提案する。



【VOGUE JAPAN】

1892年に米国で創刊し、現在29のエディションで発行される、世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版として、1999年7月に創刊。世界のトップフォトグラファーとのコラボレーションによる美しいヴィジュアルが誌面を飾り、最新のファッションとビューティーの情報から文化・社会的なトレンドまで、洗練された“ヴォーグの世界”を展開。



【コンデナストについて】

コンデナストは、Vogue、The New Yorker、GQ、Glamour、AD、Vanity Fair、Wiredなどの象徴的なブランドを擁したグローバルメディア企業です。同社の受賞歴を誇るコンテンツは、印刷物で7,200万人、デジタルで3億4,400万人、ソーシャルプラットフォームで4億5,100万人の消費者に届けられ、毎月10億回以上の動画視聴を得ています。同社はニューヨークとロンドンに本社を置き、世界中の現地ライセンスパートナーとの提携のもとに、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、ラテンアメリカ、ロシア、スペイン、台湾、英国、米国を含む世界32の市場で事業を展開しています。2011年に発足したCondé Nast Entertainment(CNÉ)は、映画、テレビ、ソーシャルビデオ、デジタルビデオ、バーチャルリアリティにわたるプログラミングを作成する、数々の賞を受賞した制作および配信スタジオです。コンデナスト・ジャパンは、1997年の設立以来、20 年以上にわたりハイクオリティーでプレミアムなコンテンツを発信してきました。1999年に創刊した『VOGUE JAPAN』をはじめ、『GQ JAPAN』『WIRED』日本版、『VOGUE Girl』『VOGUE Wedding』を日本で展開しています。雑誌、デジタルマガジン、ウェブサイトでのコンテンツ発信に加え、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT(FNO)」「VOGUE JAPAN Women of the Year」、そして「GQ Men of the Year」では、強力なエクスペリエンス(体験)をオーディエンスの皆様に提供しています。また、日本市場の複雑なニーズと絶え間なく変化するメディア環境に対応するため、2014年にホワイトレーベルのクリエイティブ・スタジオ事業「Condé Nast Creative Studio」をローンチし、2020年1月にはこれをフルサービス・クリエイティブ・エージェンシー「CNX」としてリブランディングしました。2016年にはビデオコンテンツを扱う「Condé Nast Video」事業を立ち上げ、映像事業領域でもプレミアムプレーヤーとしていち早く活動を開始しました。さらに、Gen Zに向けた新たなプロジェクト「Rumor Me」やCondé Nast Social Talent Agencyを2019年に立ち上げ、ソーシャルメディア、次世代のクリエイティブ・インフルエンサーとの事業を開始しています。



