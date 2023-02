[株式会社ニューバランス ジャパン]





株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、ロックバンドcoldrain(コールドレイン)主催のライブ「BLARE FEST. 2023(ブレア フェス)」に協賛いたします。ニューバランスは、1906年にアメリカ・ボストンで矯正靴やアーチサポートインソールを作るブランドとして誕生して以来、その医療的背景やプライベートカンパニーであり続けていること、現在もアメリカ国内でのシューズ製造を続けていることなど、独自の存在であることを貫き通してきました。その姿勢を表現したメッセージとして、何者をも恐れずにわが道を進むことを称えるべく「Fearlessly Independent」というブランドプラットフォームを掲げています。そのような背景から、coldrainが強い意志を持って行動を起こし続け、10年の間で約40,000人規模の大型フェスに成長を遂げた姿勢に共感し、「BLARE FEST.2023」への協賛に至りました。

「BLARE FEST. 2023」公式ページ https://blarefest.com/



また、ライブ協賛にあたり主催アーティストのcoldrainとスペシャルムービーを開発しました。「Fearlessly Independent」のブランドメッセージと2月3日(金)から発売開始するMET24 (メットトゥエンティフォー)のコンセプトを題材に開発したスペシャルムービーは「BLARE FEST.2023」が開催される名古屋のニューバランスオフィシャルストア「ニューバランス名古屋」と「BLARE FEST.2023」のニューバランスブースにて上映予定です。その他、MET24を着用したcoldrainの等身大パネルと一緒に写真が撮れるフォトスペースも名両会場にて展開。ご来店先行特典もご用意した期間限定イベントとなります。ぜひご来場ください。



■MET24スペシャルムービー

「METropolitan 24 hours Survival Game」



24時間動き続けて進化する都市、変わる時代。そんな躍動する変化に適用する生活者のライフスタイルとシーンをスマートに行き来する心地よさを提供するシティスペックウェア、New Balance MET24。



終わりのない進化を続ける都会のフィールドを、それぞれの個性を信じて24時間サバイブする姿を都市生活者の等身大としてcoldrainと表現したスペシャルムービーコンテンツを配信します。



メンバーそれぞれが不思議な空間に降り立ち、変形しながら行く手を阻む都市をスマートにサバイブする姿を描写。彷徨いながらメンバー同士の再会を目指すその「Fearlessly Independent」な姿勢は、まさに変化し続ける今を生きる都市生活者の24時間を表現した作品となっています。2月4日(土)・5日(日)にcoldrain主催で開催する「BLARE FEST.2023」のタイトルからインスピレーションを受けて描いた演奏シーンは心の内に秘めた個性の叫びを表現しています。楽曲に使われているPARADISE (Kill The Silence)が「METropolitan 24 hours Survival Game」の世界へと惹きこみます。



MET24の新コレクションの発売を記念してショートバージョンを2月3日(金)から先行配信。完成版は同じMET24公式オンラインページにて後日配信予定です。

URL: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24-active#CampaignArea

URL: https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24tw#CampaignArea



■ニューバランス名古屋 限定キャンペーン

MET24の新コレクションの発売を記念してニューバランス名古屋では「METropolitan 24 hours Survival Game」ブースを期間限定で出展。coldrain出演のスペシャルムービーのコンテンツやメンバーが着用したMET24のコーディネートを展示する他、myNB会員様を対象に先着で250名様にスペシャルノベルティをプレゼントします。



ブース出展期間:2月3日(金)~ 2月28日(火)



スペシャルノベルティ第一弾:BLARE FEST.2023限定オリジナルカード型USB

配布開始期間:2月3日(金)~

myNB会員様を対象に、USBを先着250名様にプレゼント

※当日myNB会員へご登録いただいた方も対象となります。店頭にてマイページをご提示ください。

※数量限定のため無くなり次第終了となります



スペシャルノベルティ第二弾:「METropolitan 24 hours Survival Game」ポストカード

配布開始期間:2月6日(月) ~

ニューバランス名古屋にご来店でポストカードを先着500名様にプレゼント

※数量限定のため無くなり次第終了となります



■coldrain(コールドレイン)について



2007年名古屋で結成。日米両国籍を持ち、極上のメロディと多彩なスキルを操るMasato(Vo)の英詞の歌、静と動を操る重厚なリズム隊、絡み合うテクニカルでエモーショナルなツインギター、それぞれのバンド活動を経て生み出されたハイクオリティなサウンドと圧倒的ライブパフォーマンスは日進月歩の進化を続けている。



国内外問わず活動の幅を広げ、国内のフェスだけでなく 2014年にはROCK AM RING(ドイツ)、ROCK IM PARK(ドイツ)、DOWNLOAD FESTIVAL(UK)などの大型フェスに出演。Bullet For My Valentine / Papa Roachのヨーロッパツアーサポートとしても同行する。2016年には初のヨーロッパヘッドライナーツアーを敢行し、アメリカ最大級のツアー“Vans Warped Tour”で初出演では異例のMonster Energyステージへ大抜擢される。



2018年には初の日本武道館ワンマン公演を大成功に収める。2020年2月1日、2日には初の主催フェス”BLARE FEST.2020”を地元名古屋・ポートメッセなごやにて開催。国内外からアーティストを集め、チケットは即日完売。2日で約4万人を動員した。2022年に結成15周年を迎え、7枚目となるフルアルバム「Nonnegative」をリリース。10月16日には史上最大規模のワンマン横浜アリーナ公演を大成功に収める。



■BLARE FEST.2023(ブレアフェス)について



「BLARE DOWN BARRIERS=爆音で壁を壊す」

全国どこにも負けない異常なラインナップを地元・名古屋に集めるべく、2010年に始めたライブイベントを 2020年大型フェスに進化させる。初の主催フェスにも関わらず、チケットは即日SOLD OUT。

今年2023年3年ぶりに2回目の開催が2月4日(土)・5日(日)の2DAYSで決定。



■ニューバランス名古屋





愛知県名古屋市中区栄三丁目 3番21号 セントライズ栄

営業時間:11:00~19:00 ※時短営業中

電話番号:052-243-1906

https://company.newbalance.jp/store/official-store/nagoya



<重要>ニューバランスオフィシャルストアの感染症拡大防止の取り組みについて

https://company.newbalance.jp/store/shopmagazine/54334

お客様と従業員の健康と安全のため、ご理解・ご協力をお願いいたします。



