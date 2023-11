[三栄]

開催日時2023年11月14日(火)12時00分~11月17日(金)11時59分



株式会社三栄(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:伊藤秀伸)が発行するアウトドアファッション誌『GO OUT(ゴーアウト)』の公式通販サイト『GO OUT Online』が今回、 キャンプ・釣り・ファッション・UFOと様々な要素をMIXしたスタイルで新たなカルチャーを生み出している『NATAL DESIGN(ネイタルデザイン )』と72時間限定のコラボ企画を行います。期間中はGO OUT OnlineのTOPページに表示されるのはすべて『NATAL DESIGN 』のアイテムというまさにサイトジャックともいえるスペシャル企画。様々なブランドとのコラボアイテム販売や、毎回入荷のたびに即売り切れる同ブランドの人気最新アイテムの販売など、ココでしかないスペシャル企画を展開いたします。





こだわりのギアを様々なブランドとタッグを組んだコラボレーションで展開。

MOUNTAIN RESEARCHとのコラボレーション!!



MOUNTAIN RESEARCHとのコラボレーションアイテムも多数ラインナップ。PLOVER NOT HATERSをテーマに千鳥をモチーフにUK在住のペインターGed Wellsによるグラフィックが施された野外で使いたいアイテムがズラリ。



キャンプシーンで注目のランタン、LEDライトアクセが過去最大規模で集合。





LAMP UPやBONBONERO、キャンプショップランタン、sololなどランプやゴールゼロのLEDライトのアクセサリーが大集合。いずれもネイタルデザインとのコラボレーションモデルばかり。即日納品、先行予約、抽選販売とあるので詳細は商品ページでご確認を



【注目アイテム】



釣りアイテムにも力を入れているネイタルデザインがSUBROCとコラボした機能的なベストや、BLUE HERONとのコラボではフライロッドも作成。中央のウォレットはjindaiji mountain worksとのポーチ。



BONBONEROによるシェルコンカバー「ドレスコード」は付属のデイジーチェーンにギアが引っ掛けられたり、ボトムのリフレクターで視認性がアップするなど工夫が盛り込まれている。



【11月15日(水)12:00販売開始アイテム】

11月15日(水)お昼12:00から販売開始のアイテムも。ここで一部をご紹介。



最近はUFOにも注目しているネイタルデザインがGRIND LODGEとタッグを組んで作られたスツール。オリジナルのグラフィックは手刷りのため1つ1つでロゴの位置なども異なるアート作品。



HALF TRACK PRODUCTSによるおなじみのランプシェード。今回のコラボでは1000デニールのレトロストライプとカモの生地ながらチェアやバッグで作った際に残った生地を回収し、生地を繋ぎ合わせ製作したアップサイクルのランプシェードとなっている。



*豪華プレゼントキャンペーン*



ネイタルデザインのジャック企画は11月14日(火)お昼12時から17日(金)午前11時59分まで。同時にインスタグラムと連動した豪華プレゼント企画を開催。インスタグラムアカウントのGO OUT Onliine(@gooutonlinejpn)とNATAL DESIGN(@nataldesign1999)を両方ともフォローいただき10月30日に投稿されたいずれかのアカウントのフォローキャンペーンの投稿にプレゼント希望とコメントいただくと豪華商品が当たるチャンスが!! 詳しくはGO OUT Onlineを要チェック!!



【GO OUT Online(ゴーアウト オンライン)とは】

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」の公式通販サイトとして8年目となる「GO OUT Online」。様々なアウトドア/ファッションのブランドによるウエアやアウトドアギア、ライフスタイルを演出してくれる雑貨まで販売している。

【NATAL DESIGN(ネイタルデザイン)とは】

過去の伝統や現在の流行、様々なアートやカルチャーを独自の視点で解釈し、独自のユーモアやエッジを効かせた今までに無いアイテム作りを意識した人気ブランド。

BE YOURSELF! ネイタルデザインのアイテムを身に付けたり、使用したりしているときに”HAPPY”だったり、“FUN”だったり、すこしでも着る方の感情が高ぶるアイテム作りを目指している話題のブランド。

