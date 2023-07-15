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【行政書士】余裕ある学習スタートで2024年度合格を目指すコースが7月より開講！今なら『早割キャンペーン』＋『早期申込特典』付き！

［TAC株式会社］

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、余裕をもった学習スタートで着実に合格を目指す初学者向けコース「2024年合格目標　プレミアム本科生Plus」を7月より順次開講いたします。また、期間限定キャンペーンとして通常受講料より77,000円割引となる『早割キャンペーン第１弾』に加えて、『早期申込特典』を9/30（土）まで実施いたします。



『早割キャンペーン第１弾』＋『早期申込特典』



▼キャンペーンの詳細は、下記をご覧ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_hayawaricp.html

・キャンペーン期間
『早期申込特典』2023年7月3日（月）～2023年9月30日（土）
『早割キャンペーン第１弾』2023年7月3日（月）～2023年10月31日（火）


・対象コース
2024年合格目標「プレミアム本科生Plus」を新規でお申込みの方


・キャンペーン概要
『早期申込特典』先行学習できる「基本講義 民法」（全16回・2023年目標版）Web講義
『早割キャンペーン第１弾』通常受講料より77,000円割引


・受講料（10％税込・教材費込）
・教室講座／ビデオブース講座／Web通信講座
[通常受講料]￥264,000　⇒ [キャンペーン受講料]￥187,000
・DVD通信講座
[通常受講料]￥297,000　⇒ [キャンペーン受講料]￥220,000

※0から始まる会員番号をお持ちでない方は、受講料のほかに別途入会金（￥10,000・消費税込）が必要です。



「プレミアム本科生Plus」7月より開講！



「プレミアム本科生Plus」(全85回)は、はじめに「基礎マスター」で行政書士試験の全体像と各科目の特徴を学ぶことで、よりスムーズに学習を進めることができる、法律の学習が初めての方も安心の充実コースです。余裕のある学習スタートで、着実に合格を目指すことができます。
【カリキュラム　リニューアル！】
より効果的・効率的に合格に必要な知識を習得できるよう、カリキュラムをリニューアルしました！


・開講日
7/24（月）10:00～　TAC新宿校にて開講
上記の開講日は「無料体験入学」できます。当日に校舎の受付窓口へお越しください（予約不要）。


8月以降、TAC校にて順次開講

・ビデオブース講座
　7/31（月）より順次受講可能

・Web通信講座／DVD通信講座
　7/24（月）より順次教材発送開始

▼コースの詳細は、下記をご覧ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_crs_premiumplus.html

行政書士とは？


行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html

《会社概要》
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-15:16）

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