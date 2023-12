[株式会社シュクレイ]

「グランスタ東京」にて2023年に発売した新商品を対象に、「東京駅限定手土産(スイーツ)売上TOP10」のTOP3を弊社ブランドが獲得致しました。



株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、エキナカ商業施設「グランスタ東京」2023年新商品 東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキングTOP10にて、1位にザ・メープルマニアの「メープルクッキー詰め合わせ缶」、2位にTHE DROSの「フィナンシェ(カマンベール&レモン)」、3位にミスターメープルの「メープルラムケーキ」が獲得致しました。





たくさんのお客様にご利用いただき大変光栄に、そして心より感謝申し上げます。今後も贈り物スイーツとして選び続けていただけるよう全社従業員一同精進し、お菓子をお届けしてまいります。

※1:株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが発表



東京駅限定手土産(スイーツ)売上ランキング





第1位:ザ・メープルマニア



【商品名】メープルクッキー詰め合わせ缶

【価 格】16枚入 2,500円(税込)

【内 容】人気No.1商品のメープルバタークッキーと、メープルシュ

ガーとココアパウダーを練り込んでサクサクと軽い食感に焼

き上げたグランスタ店限定のメープルショコラクッキーを詰

め合わせた限定缶です。







第2位:ザ・ドロス



【商品名】フィナンシェ(カマンベール&レモン)

【価 格】5個入 1,296円(税込)

【内 容】クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒

あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑

の逸品です。(チーズパウダー中カマンベール75%以上使用)







第3位:ミスターメープル



【商品名】メープルラムケーキ

【価 格】1個入 1,730円(税込)

【内 容】メープルシュガーを混ぜ込んだ生地をしっとりふっくらと焼き

上げました。アクセントにラムレーズンを混ぜ込み、香りとほ

のかな酸味がメープルの味わいを優しく引き立てます。ちょっ

ぴり大人っぽく仕上げたメープルラムケーキをご堪能ください。





◆公式サイト

ホームページ

ザ・メープルマニア:https://themaplemania.jp/

ザ・ドロス:https://thedros.jp/

ミスターメープル:https://themaplemania.jp/mrmaple/



◆株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー発表

サイトURL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000466.000082978.html



◆会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ



