[バンダイナムコアミューズメント]





株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、アニメ『TIGER & BUNNY 2』の地上波初放送を記念したコラボレーションイベント「TIGER & BUNNY 2 in NAMJATOWN」を2023年4月1日(土)から5月7日(日)まで開催します。



本イベントでは作中に登場する企業アポロンメディアに所属のヒーロー、ワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.の描き下ろし等身イラストに加え、作中キャラクター総勢12名がナンジャタウンで過ごす様子を描いたオリジナルミニキャライラストも登場します。



会場では、画面に現れるワイルドタイガーやバーナビーと、リモートで会話を楽しむように記念撮影ができるアトラクション「HERO Remote Greeting」や、オリジナル景品がもらえるミニゲーム、ラリーゲームなどを展開します。コラボ限定イラストを使用したオリジナルグッズやオリジナルデザート&フードも販売します。



4月30日(日)と5月21日(日)には、対象のゲーム回数券を購入して応募できる「ヒーロー握手会」を開催し、当選者はワイルドタイガーやバーナビー・ブルックス Jr.と握手と記念撮影ができます。



さらに「ナムコパークスオンラインストア」では、5月9日(火)より、会場で販売するオリジナルグッズのインターネット通販や会場と同じオリジナル景品が手に入るミニゲームを展開します。



◆開催概要

「TIGER & BUNNY 2 in NAMJATOWN」

開催期間:2023年4月1日(土)~5月7日(日)

◆オリジナルグッズの販売 (イベント終了後、オンラインストアでも展開)

◆ヒーロー握手会 (当選者のみ)

◆アトラクション「HERO Remote Greeting」

◆ミニゲーム「折紙サイクロンをさがせ!」

◆ラリーゲーム「アニエスさんのお願いっ!」

◆オリジナルデザート&フードの販売

◆描き下ろし等身イラストのパネル展示



イベント特設サイト https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/TB2/

最新情報はナンジャタウン公式Twitter( @namjatown765 )でお知らせします。





◆オリジナルグッズ

コラボ限定イラストを使用したオリジナルグッズを販売します。関連商品を1会計につき税込2,000円お買い上げごとにポストカード(全13種/ランダム配付)が1枚もらえます。

オリジナルグッズは「ナムコパークス オンラインストア」「プレミアムバンダイ」でもお買い求めいただけます。





<オリジナルグッズ 一例>



ステッカーコレクション(2枚入り) (全7種/ランダム封入)

価格:1セット(2枚) 550円





ネックストラップ(クリアカードケースつき) (全2種)

価格:各1,800円





チケットファイルセット(記念プレートつき) (全2種)

価格:1個1,350円





アクリルスタンド (全2種)

価格:各1,860円





ミニチャームセット (全6種)

価格:各1,100円





ポストカードアルバム (全1種)

価格:1,700円





<店頭購入特典> ポストカード (全13種/ランダム配付)



◆オンラインストア (インターネット通販)

ナムコパークス オンラインストア:https://parks2.bandainamco-am.co.jp/

プレミアムバンダイ:https://p-bandai.jp/

販売期間:2023年5月9日(火)10:00~6月30日(金)23:00

※商品は2023年10月頃お届け予定です。 ※別途送料がかかります。

※インターネット通販では特典の「ポストカード」は付きません。





◆ヒーロー握手会

ワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.がナンジャタウンにやってくる!期間中、対象のミニゲームまたはラリーゲーム回数券を購入した方の中から抽選で各200名さまずつ(合計400名さま)をヒーロー握手会にご招待!握手会ではヒーローと握手と記念撮影ができます。



【応募方法】

期間中、以下のいずれかの回数券をご購入ごとにシリアルコードが記載された抽選券を1枚お渡しします。

・ミニゲーム3回券セット(600円×3回=1,800円)

・ラリーゲーム2回券セット(900円×2回=1,800円)

抽選券に印刷された二次元バーコード、もしくはイベント特設サイト内のお申込みフォームにアクセスし、抽選券に記載のシリアルコードを入力して応募できます。応募詳細はイベント特設サイトをご覧ください。





◆バーナビー・ブルックス Jr. 握手会

・開催日:4月30日(日)

・会場:ナンジャタウン 縁日広場ステージ

・抽選券配付・応募期間:4月1日(土)~4月16日(日)23:59

・当選発表:4月20日(木)予定



◆ワイルドタイガー 握手会

・開催日:5月21日(日)

・会場:ナンジャタウン 縁日広場ステージ

・抽選券配付・応募期間:4月17日(月)~5月7日(日)23:59

・当選発表:5月11日(木)予定



※握手会の参加にかかる交通費、ナンジャタウン入園料は当選者の負担です。

※抽選券は期間中、ナンジャタウン内でお渡しします。





アトラクション「HERO Remote Greeting」





撮り下ろし映像とボイスを使用した、会場限定のフォトアトラクションです。撮影ブース内のモニターに映る自分の姿に、ワイルドタイガーやバーナビー・ブルックス Jr.の映像が合成され、まるでリモートで画面越しにヒーローと会話をしているような気分を味わいながら記念撮影ができます。

料金:1,000円/1回

※アトラクション専用カメラで撮影した写真1枚をお渡しします。

※1回の撮影につき1名ご参加いただけます。

※お持ちのカメラ・スマートフォン等での撮影・録画・録音はできません。





◆ミニゲーム「折紙サイクロンをさがせ!」

ヒーローたちがファンとの交流のために考えたミニゲームが登場!主役はわれらが折紙サイクロン!

映像に登場するヒーローたちの中から、変身した折紙サイクロンを当てるデジタル抽選ゲームです。結果に応じてオリジナル景品が1つもらえます。

料金:600円/1回





<景品ラインアップ 一例>



【左】S賞:アクリルボード(全5種※)

※4月17日(月)より2種追加

【右】A賞:ミニアクリルスタンド(全24種※)

※4月17日(月)より12種追加





【左】B賞:缶バッジ(全20種)

【右】C賞:クリアカード(全18種/ランダム配付)



◆ナムコパークス オンラインストア (景品ミニゲーム)

https://parks2.bandainamco-am.co.jp/

受注期間:2023年5月9日(火)10:00~6月30日(金)23:00

※景品は2023年10月頃お届け予定です。※はずれなしのデジタル抽選ゲームです。ゲーム内容は会場と異なります。

※別途送料がかかります。





◆ラリーゲーム「アニエスさんのお願いっ!」

HERO TVの臨時スタッフになってファンミーティングを盛り上げるサポートをしよう!

ナンジャタウン園内を巡るラリーゲームです。受付で参加用紙を受け取り、ナンジャタウンに由来するミッションポイントを見つけ出してお手持ちのスマートフォン等で撮影します。受付に指定の写真を見せるとオリジナル景品が1つもらえます。

※参加にはARアプリのダウンロードおよび写真撮影機能のあるスマートフォン等の端末が必要です。

料金:900円/ 1回



<景品ラインアップ>



ロゴチャーム(全9種)





◆オリジナルデザート&フード

作品やキャラクターをモチーフにしたデザート&フードをナンジャタウン内の飲食店舗で販売します。

対象メニューにはメニューにひもづいた絵柄の「ポストカード」が1枚付きます。



<オリジナルデザート&フード 一例>



とらとうさぎのバディアイス

価格:1,100円





コールド&ゴールドフロート

価格:990円





バディのための野菜も摂れるパスタプレート

価格:1,200円





牛丼と餃子のコンビネーション丼

価格:1,200円





フォーチューンラテ(全12種)

価格:各690円

※お好きなキャラクターをプリントできるラテです。





アイシングクッキー

価格:グッズセット 各1,600円 / クッキー単品 各690円

※クッキー(全2種)と木製キーホルダー(全2種)のセット



※フォーチューンラテ、アイシングクッキーにポストカードは付きません。





◆開催情報

<NAMJATOWN (ナンジャタウン)>

住 所:東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F

開催期間: 2023年4月1日(土)~5月7日(日)

◆公式サイト: https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

◆公式Twitter:‎@namjatown765 ( https://twitter.com/namjatown765 )



<ナムコパークス オンラインストア (インターネット通販/景品ミニゲーム)>

受注期間:2023年5月9日(火)10:00~6月30日(金)23:00

※商品・景品のお届けは2023年10月頃の予定です。

◆公式サイト: https://parks2.bandainamco-am.co.jp/ ◆公式Twitter:@namcoparks ( https://twitter.com/namcoparks )



イベント特設サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/TB2/





アニメ『TIGER & BUNNY』について

2011年4月から9月まで全25話がテレビ放送され、2012年9月に劇場版第1弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に劇場版第2弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』 が公開されたオリジナルアニメーションシリーズ。 スポンサー企業のサポートで活躍するヒーローという設定の通り、実際の企業からスポンサーを募集し、その企業ロゴをつけたヒーローが劇中に登場したことでも話題を呼びました。 TVシリーズ放送から10年以上の時を経て、待望の新シリーズ『TIGER & BUNNY 2』がNetflixにて世界独占配信中。また、4月1日より毎週土曜24時NHK総合テレビにて放送スタート予定。

■『TIGER & BUNNY』公式HP: http://www.tigerandbunny.net

■『TIGER & BUNNY』公式Twitter: @TIGERandBUNNY(https://twitter.com/TIGERandBUNNY)





なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ

( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更、中止となることがあります。※画像はイメージです。

※価格は全て税込みです。※商品・景品・特典は品切れになる場合があります。

(C)BNP/T&B2 PARTNERS



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)