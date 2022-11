[株式会社STARBASE]

TWEETY 80th Anniversary POP UP













ワーナー・ブラザースのアニメーション「ルーニー・テューンズ」の人気キャラクター「TWEETY」の生誕80周年を記念した1日限定のスペシャルなイベントを11月13日に渋谷PARCO 3階 YEN TOWN MARKETで世界的ダンサー・コレオグラファー RIEHATAと開催する事が決定!



1942年、短編作品「A Tale of Two Kitties(ネコたちの大作戦)」に初登場したTWEETYは、2022年11月21日の誕生日に生誕80周年を迎える。生誕80周年を記念し、現在、世界各国の街で「TWEETY×アート」を切り口に、TWEETYが持つ愛らしさや陽気な魅力にインスパイアされ描かれたアート作品80点が「壁画」として登場するキャンペーンの他、渋谷・原宿エリアには独創的なデザインが施されたTWEETYオリジナルスタチューが対象会場に展示されている。



今回は日本オリジナル企画として生誕80周年を祝うスペシャルなアパレルの販売を11月13日から15日まで行い、スタートを記念した初日の13日にRIEHATAとTWEETYの来店イベントを開催する。



以前よりRIEHATAが一番好きなキャラクターはTWEETYと公言していたり、ファンや知人からも似ていると言われるなど共通点が多いコラボイベントは双方のファンにとって必見のイベントとなっている。

TWEETYとRIEHATAが来店する時間に関しては13時からと15時からとなっている。



人気キャラクターTWEETYの生誕80周年を祝うべく足を運んでみては如何だろう。









ポップアップ概要;

YEN TOWN MARKET(R)

STORE IN STORE

“TWEETY 80th Anniversary”

Shibuya PARCO 3F

2022.11.13 SUN - 11.15 TUE



TWEETY & RIEHATA イベント概要:

11月13日 (日)

イベント1.:13:00 ~ 14:00

特典内容:RIEHATA & TWEETYとの3ショット撮影(お客様のスマホで撮影)

※最後の30分はRIEHATAのみとなります

参加資格:コラボ商品を15,000円以上お買い上げの方



イベント2.:15:00 ~ 16:00

RIEHATAとの2ショット撮影(お客様のスマホで撮影)

参加資格:コラボ商品を15,000円以上お買い上げの方



LOONEY TUNES and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)



