「TREE by NAKED yoyogi park」ホリデー特別プラン、2023年11月6日(月)から予約開始



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 所在地:東京都渋谷区 代表:村松亮太郎)が手がける、代々木公園のアートレストラン「TREE by NAKED yoyogi park」(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)は、ヴィーガンランチコース、アートディナーコースの両コースのホリデーシーズンの特別メニューを、2023年12月21日(木)~24日(日)まで実施いたします。両コースの限定特別プランの予約受付は、2023年11月6日(月)より公式サイトにて開始、なくなり次第予約受付終了となります。







昨年好評だったホリデー特別プラン、今年はヴィーガンランチコースも登場





「TREE by NAKED yoyogi park」は、代々木公園に位置するクリエイティブカンパニーNAKED, INC.(ネイキッド)プロデュースによるアートレストラン。VRやプロジェクションマッピングなどのテクノロジーアートと、創作料理が融合し、ストーリーに沿って食べるアート体験を展開しています。毎年クリスマス前後のホリデーシーズンに、アートディナーコースは特別プランを実施してきました。

今年の特別プランは、ヴィーガンランチコースも登場し、デザートプレートがクリスマス特別仕様に。ヴィーガンランチコースのデザートは、クリスマスをテーマに多彩な3種類のラインナップ。「Veganミルフィーユ」は、濃厚なピスタチオの豆乳クリームに、国産苺、ラズベリーやブラックベリーなど甘酸っぱいベリー系を贅沢に盛り込み、パリッと焼き上げたパイと一緒にお楽しみいただけます。季節のゼリー「Veganブランマンジェ」は、ココナッツとアーモンドのプラントベースミルクのムースに国産苺とカシスを添えて。トリュフの2種盛「トリュフ」は、とろっと濃厚なガナッシュムースに甘酸っぱいフリーズドライのラズベリーを仕込み、Veganホワイトチョコでコーティングした白いトリュフ、バニラとトンカ豆にキャラメルナッツを仕込んだ黒いトリュフを盛り合わせました。食後のデザートに、3種類よりお好きな1皿をお選びいただけます。いずれも素材は全てヴィーガン対応なので、甘いものが苦手な方でも甘さ控えめのスイーツをヘルシーにお楽しみいただけます。



アートディナーコースはデザートプレートの特別仕様とミニワインボトルをプレゼント





アートディナーコースのデザートは、「ピスタチオ抹茶のティラミスと季節のフルーツ」。自家製アーモンドケーキに深煎りハウスブレンドのエスプレッソを浸し、マスカルポーネとピスタチオの上から抹茶パウダーをふりかけた、ちょっと和も感じるティラミス。国産苺とキャラメリゼしたスターフルーツを添え、クリスマスツリーの形に仕立てました。また、アートディナーコースの通常時には含まれないミニワインボトルのプレゼントも。コースのお料理やアート体験のみならず、ピスタチオ、ベリーといったクリスマスにふさわしい彩り豊かな食材をふんだんに使ったデザートやミニワインボトルでクリスマス気分を盛り上げます。



<ホリデーシーズン特別プラン デザートプレート>





ヴィーガンランチコース





Veganミルフィーユ

Veganブランマンジェ

「トリュフ」

※3種類よりお好きな1皿をお選びいただけます。













ディナーコース





ピスタチオ抹茶のティラミスと季節のフルーツ



















TREEホリデーシーズン特別プラン





ホリデーシーズン特別プラン該当期間:2023年12月21日(木)~24日(日)



・TREEホリデーシーズン ヴィーガンランチコース

価格:15,000円(税込)

全7皿(食前スープ、デザートを含む)



・TREEホリデーシーズン ディナーコース

価格:38,500円(税込)

全8皿+ペアリングドリンク(ノンアルコールorアルコール)、ミニワインボトル付

※ノンアルコールは、プレミアムティーのペアリングとなります。

※料理の食材は季節によって変わります。予約時に苦手食材とアレルギーの確認を行っております。



店舗情報





店舗名:TREE by NAKED yoyogi park(ツリーバイネイキッド ヨヨギパーク)

住所:東京都渋谷区富ヶ谷1-10-2

電話番号:050-1743-2539

アクセス:東京メトロ 代々木公園駅2 出入口、小田急線 代々木八幡駅 南口 ※駐車場なし

定休日:水曜日

レストラン営業時間:10:00~18:00(L.O 17:00)

コース予約URL:https://www.tablecheck.com/shops/treebynaked/reserve

公式サイト:https://tree.naked.works/yoyogi/

Official Instagram:https://www.instagram.com/treebynaked



NAKED, INC.(ネイキッド)について









1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC













