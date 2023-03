[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、『アイドルマスター シンデレラガールズ パーソナルパブミラー 輿水幸子』を3月17日(金)に発売します。「輿水幸子」は、「アイドルマスター シンデレラガールズ」に登場するアイドルの一人。11月25日生まれ、身長142cm。趣味は勉強ノートの清書という山梨県出身の14歳です。同日より株式会社バンダイナムコエンターテインメントが運営するECサイト、「アソビストア」にて期間限定の受注販売を開始します。











【商品の特徴】

ずっしりとした木枠に収められた美しく輝くガラス製のミラー。ガラス製ミラーの特性に合わせた処理が可能にしたポートレート写真のような奥行きのある立体的な表現。豪華絢爛な鏡に手を添え、ダークカラーのドレスを身にまとい不敵な笑みを浮かべるカワイイ彼女の姿を写し取った一枚がここに完成しました。



「アイドルマスター」とは

2005年にアミューズメント施設向けゲーム機からスタートしたアイドルプロデュースゲーム。プロデューサーとしてアイドルを育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、楽曲が、多くのお客さまに支持されている。これまでに家庭用ゲームソフトをはじめ、ラジオ、テレビアニメ、モバイルコンテンツからステージイベントまで、さまざまなクロスメディア展開をしている。



「アイドルマスター シンデレラガールズ」とは

2011年にサービスを開始した「アイドルマスター」シリーズのソーシャルゲーム。

登場アイドルは190人以上で、2015年1月にはTVアニメが放映、 同年9月にはリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」がリリースされた。



「パーソナルパブミラー」とは

「アイドルマスター オフィシャルショップ」が販売しているプレミアムアイテム。パブミラーとはもともと公共の場であるパブに宣伝目的で掛けられていた鏡のことで、現代ではインテリアの一部として使われるようになった。「アイドルマスター オフィシャルショップ」では、個人が自宅に飾って作品世界を楽しむことが出来るグッズとしてシリーズ化している。



アソビストア内 グッズ販売ページ https://shop.asobistore.jp/category/cg_idol_ppmkss

アイドルマスター シンデレラガールズ https://cinderella.idolmaster.jp/

アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/

アイドルマスター オフィシャルショップ https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/idolmaster/





THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※価格は全て税込みです。 ※受注数には限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)