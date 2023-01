[株式会社ニューバランス ジャパン]







“ニューバランスシューズを最も美しく見せる”をコンセプトに誕生した「MET24(メットトゥエンティフォー)」の2023年新作としてメンズの「Tailored」とウィメンズ「For Women」の2つのラインが登場します。ニューバランスオリジナルのストレッチ高機能素材を採用し、ナチュラルなフィット感でストレスのない着心地を実現したコレクションは、日常の様々なシーンにフィットします。ニューバランス公式オンラインストア、ニューバランスオフィシャルストアにて、2月3日(金)より順次販売いたします。

https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-app-met24tw



New Work Balance, New Life Balance.

境界線は作らない。

ワークも、ライフも、

クオリティを上げるための正解はひとつじゃない。

MET24、都会の24時間をデザインするウエア。

いこう、新しいバランスで。





■Tailored

メンズの「Tailored」は、バネ状の分子構造によって着る人の体の動きに合わせて伸縮するTEXBRID(R)の糸を用いて、高密度で編み込まれた両面編みのモックロディ生地を採用。ナチュラルなフィット感でストレスのない着心地を実現しています。MET24定番のシングルジャケット、5つのシルエットのパンツのほか、カーディガンやTシャツがラインナップ。定番のブラックに加え、上品なグレーカラーも登場します。







商品名:MET24 Single Jacket

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:27,500円(税込み)



商品名:MET24 Basic Tee

カラー:BK(ブラック)、WT(ホワイト)

サイズ:S,M,L,XL

価格:7,700円(税込み)



商品名:MET24 Wide Tapered Fit

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:17,600円(税込み)









商品名:MET24 Cardigan

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:22,000円(税込み)



商品名:MET24 Basic Tee

カラー:BK(ブラック)、WT(ホワイト)

サイズ:S,M,L,XL

価格:7,700円(税込み)



商品名:MET24 Wide Fit

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:17,600円(税込み)









商品名:MET24 Single Jacket

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:27,500円(税込み)



商品名:MET24 Basic Tee

カラー:BK(ブラック)、WT(ホワイト)

サイズ:S,M,L,XL

価格:7,700円(税込み)



商品名:MET24 Slim Tapered Fit

カラー:BK(ブラック)、TTM(チタニウム)

サイズ:S,M,L,XL

価格:17,600円(税込み)







■for WOMEN

着る人の体の動きに合わせて伸縮するTEXBRID(R)の糸を採用し、ストレッチ性とエレガントな見た目を実現。経糸と緯糸にそれぞれ違う太さの糸を使用することで、ストレッチ性がありながらも、生地のふくらみ感とさらりとした肌ざわりを実現しています。カーディガン感覚で羽織れるノーカラージャケット、フレンチスリーブTシャツヤ、“Elegant Sport”を実現するスリムテーパードパンツや、ドレープが美しいロングドレス、ロングガウンなど、エレガントなアイテムをラインナップしています。







商品名:MET24 No Collar Jacket

カラー:ACK(ブラックトップ)、AGY(アークティックグレー)

サイズ:S,M,L

価格:25,300円(税込み)



商品名:MET24 French Sleeve Tee

カラー:TWF(ティンバーウルフ)、OHZ(オーシャンヘイズ)、MGT(マグネット)

サイズ:S,M,L

価格:8,800円(税込み)



商品名:MET24 Slim Tapered Fit

カラー:ACK(ブラックトップ)、AGY(アークティックグレー)

サイズ:S,M,L

価格:17,600円(税込み)







商品名:MET24 Dress

カラー:ACK(ブラックトップ)

サイズ:S,M,L

価格:22,000円(税込み)









商品名:MET24 Long Gown

カラー:ACK(ブラックトップ)、AGY(アークティックグレー)

サイズ:S,M,L

価格:30,800円(税込み)



商品名:MET24 Short Sleeve Tee

カラー:GOK (グレーオーク)、SST (シーソルト)

サイズ:S,M,L

価格:8,800円(税込み)



商品名:MET24 Slim Tapered Fit

カラー:ACK(ブラックトップ)、AGY(アークティックグレー)

サイズ:S,M,L

価格:17,600円(税込み)





▼ ニューバランスについて

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、1906年の創業以来、スポーツとクラフトマンシップを通じて人々に力を与え、世界中のコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを目的としています。ニューバランスのMADE in U.S.A.フットウェアは、製造の70%以上の部分をアメリカ国内で製造しています。MADEは、ニューバランスのアメリカでの売上高のうち、限られた部分を占めています。ニューバランスは、アメリカのニューイングランドに5つの工場、イギリスのフリンビーに1つの工場を所有しており、世界中に7000人以上の従業員を抱え、2021年の世界売上高は44億ドルと報告されています。

ニューバランスの詳細については、https://shop.newbalance.jp をご覧ください。



▼ ニューバランス ジャパン公式Facebookページ URL: https://www.facebook.com/NewBalanceJapan/

▼ ニューバランス ジャパン公式Twitter @newbalance_jp URL:https://twitter.com/newbalance_jp

▼ 会員サービス「myNB」 https://shop.newbalance.jp/shop/pages/guide_mynb.aspx



株式会社ニューバランスジャパン お客様相談室 0120-85-7120









