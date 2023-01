[株式会社扶桑社]

タイトルは、『I AM 1936』に決定。アマゾン先着購入特典【音声QRコード付きポストカード】



2017年5月に放送開始したラジオ番組『山崎育三郎のI AM 1936』(ニッポン放送)が待望の書籍化! 株式会社扶桑社より、2023年2月24日に発売いたします。







ラジオだから見れた素顔の山崎育三郎の5年間









“素顔の山崎育三郎が聴こえる”をテーマにした大人気ラジオ番組『山崎育三郎のI AM 1936』(ニッポン放送)。



番組での山崎育三郎は、リスナーの歌にあわせて楽しくピアノを弾き、芸人やミュージシャンたちとのびのびと弾き語り、野球や青春時代、プライベートについてカジュアルに語ってくれるんです。



声だけでみんながそれを受け取り、声以上のものを感じています。



「この場所だからこそできることをやりたい」という、そんなラジオ番組内での山崎育三郎さんがそのまま1冊になったような内容の本ができあがりました。



(著者 山崎育三郎より)



ニッポン放送「I AM 1936」ラジオ本発売、素敵な機会を頂き感謝しています。

番組開始から丸5年、気がつけば自分とは何か、今どんな状況でいるのか、等身大の自分と向き合う場所がラジオになっていました。

信頼するニッポン放送チーム1936で走り抜けてきた5年間、形になることを心から嬉しく思います。

この本では、ラジオから生まれたライブイベント「THIS IS IKU」で共演した、龍玄とし(Toshl)さん、森山直太朗さん、千鳥さん、ロバート秋山竜次さん、水谷千恵子さん、3時のヒロインさん、CHEMISTRYさんなど、ジャンルを超えた様々な皆さんとのコラボも振り返っていきます。そして、僕自身でプロデュースした撮り下ろしグラビア、育三郎と次長課長河本さんのコラボで生まれた「伝説の坦馬林(タンバリンちゃん)」が漫画化!この5年間の全てを詰めた1冊、是非手に取ってください。





書誌情報



Amazonにて本書をご購入いただいたお客さまには、先着限定で音声QRコード付きポストカードが付いてきます。



※全4種のうちから1冊につき1枚、ランダムで封入されます

※音声QRはすべて同一のものになります

※数に限りがございます。販売数が終了後、特典の配布は終了します



購入リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/4594093868

【Amazon.co.jp 限定】先着購入特典付き

『I AM 1936』(特典:特別音声QR付きポストカード)



『I AM 1936』

著者:山崎育三郎

発売:2023年2月24日

定価:2,200円(2,000円+税10%)

ISBN:978-4-594-09386-0

判型:A5判、160P

発行:扶桑社





著者プロフィール



山崎育三郎

やまざき・いくさぶろう



1986年1月18日生まれ。東京都出身。

ミュージカル『レ・ミゼラブル』『モーツァルト!』『ミス・サイゴン』『エリザベート』など、数多くの舞台に出演。近年は、NHKの連続テレビ小説『エール』や大河ドラマ『青天を衝け』、映画『イチケイのカラス』など、TVや映画へ出演。また『おしゃれクリップ』(日本テレビ系)では番組MCを勤めている。現在放送中の金曜ナイトドラマ『リエゾン-こどものこころ診療所-』(テレビ朝日系)では、主演佐山卓役を演じている。





