定番人気の肉球型フィナンシェとクッキーの詰め合わせ!幸せいっぱいの限定デザイン缶を数量限定で新発売!



株式会社シュクレイ(代表取締役社長︓阪本良一)は、チーズと森の果実が奏でるハーモニーがコンセプトのスイーツブランド「ネコシェフ」より、期間限定商品「ネコシェフ缶 ベストセレクション」を2023年11月16日(木)より発売致しました!





カマンベールを練り込んだ薫り豊かな生地に、レモンピールを加えた爽やかな「フィナンシェ」と、チーズのコクと果実の酸味がクセになるホロホロ食感の「クッキー」をどちらもお楽しみ頂ける詰合せです!



パッケージにはパーティーの準備をしているネコシェフのもとに、ソフィちゃんが胸を躍らせながら向かう様子が描かれております!!可愛らしいネコシェフの世界観とともに、絶品のスイーツをお楽しみ下さい!スイーツ好きの方にはもちろん、ネコ好きの方にもオススメです!









◆商品概要



【商品名】 ネコシェフ缶 ベストセレクション

【価 格】 2,808円(税込)

【内 容】 フィナンシェ×3個、カマンベール&レーズンクッキー×3個、

チェダー&クランベリークッキー×3個

【発売日】 2023年11月16日(木) ~

※期間限定につき、無くなり次第終了となります。



ブランドロゴ&ストーリー







「ネコシェフ」



ぼくの名前はネコシェフである。



まいにちお菓子づくりに明け暮れる

ちょっと変わったネコなのさ。



ここは自然ゆたかなチーズ工房。

ぼくの住みか。なぜかって?



ご主人自慢のチーズと森の果実が奏でる

そのお菓子のハーモニーが絶品だから。



お口を拝借。ひとくち食べたら

みんな笑顔でもうとまらない。



商品情報







「ネコシェフバーガーセット」

ネコシェフの自信作。チーズフルーツバーガー。ご主人自慢のチーズの薫りと森の果実を贅沢に使用し、クリームチーズを練り込んだしっとり生地でサンドしました。



[チェダー&クランベリー、ゴルゴンゾーラ&イチジク 各1個]

2個入 1,080円(税込) ※要冷蔵商品







「フィナンシェ」

カマンベールを練り込んだ薫り豊かなフィナンシェに、レモンピールを加え爽やかに仕上げた自慢の一品。

ひっくり返せば、なんと!ネコシェフ印の肉球型!?

(チーズパウダー中カマンベール75%以上使用)

5個入 1,296円(税込)

8個入 2,052円(税込)

12個入 3,078円(税込)









「カマンベール&レーズン」

濃厚な味わいのカマンベールクッキーに、甘みあるレーズンの食感が楽しい一品です。(チーズパウダー中カマンベール47%以上使用)



5個入 1,026円(税込)









「チェダー&クランベリー」

コクのあるチェダーチーズクッキーに、クランベリーの酸味が相性のよい一品です。(チーズパウダー中チェダー41%以上使用)



5個入 1,026円(税込)









「ゴルゴンゾーラ&イチジク」

マイルドに薫り立つゴルゴンゾーラクッキーに、イチジクの甘みがクセになる一品です。(チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ36%以上使用)



5個入 1,026円(税込)



本店情報





ネコシェフ 東京ギフトパレット店

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口「東京ギフトパレット」内

(JR東京駅八重洲北口改札を出てすぐ)

営業時間︓(平日)9:30~20:30 (土・日・祝日)9:00~20:30

東京ギフトパレット公式HP:https://www.tokyoeki-1bangai.co.jp/tokyogiftpalette/



公式サイト





ホームページ:https://nekochef.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/nekochef_official/

Twitter:https://twitter.com/nekochef_PR



会社概要





<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、モカボン、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ



