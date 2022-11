[株式会社STARBASE]





ニューシングル「Cheese & Wine」は、J-RUの3ヶ月連続配信シングルの第3弾シングルで、本日11月7日(月)より各種音楽ストリーミングサービス及びダウンロードサービスにて配信をスタートした。



J-RUの2022年3ndシングルとなる楽曲 「Cheese & Wine」。

好きな事をしていると時間を忘れて、何度もそれを繰り返してしまう。

その状態をチーズとワインの様に相性の良い関係だと比喩した楽曲。

キャッチーなフックと、J-RU本人が影響を受けてきたアーティストの名前が、リリックにネームドロップされ完成したユニークな作品。



■J-RU コメント

皆さんこんにちは。J-RUです!早いもので今年9月からスタートした3ヶ月連続配信シングルリリース企画も、今回の楽曲「Cheese & Wine」でラストとなります。1st Single 「Age Ain’t Nothing But a Number」と、2nd Single 「Go for it feat. RANDM」は、2曲ともメッセージ性の強い楽曲でしたが、今作「Cheese & Wine」は僕の日常を切り取った、とてもラフな作品となっております。ですので、これからの年末シーズンに気軽に聞いて楽しんで頂けたら嬉しいです。宜しくお願い致します!!



●作品概要

【アーティスト名】J-RU (ジェイルー)

【タイトル】Cheese & Wine

Lyrics & Music by J-RU

Track by GC

Mixed & Mastered by RYUSEI(EBONYEYES)

Art directed by Fuki Yoshiraku

Illustration by Shunta Fujii

【レーベル】LOCAL SQUAD RECORDS

【配信開始日】2022年11月7日(月)

【各種配信サービス】

https://lnk.to/Cheese_Wine



●J-RU (ジェイルー) プロフィール



新潟県三島郡出雲崎町出身。1982年1月21日生まれ。

日本海側で夕陽が一番大きく見えると言われている、小さな港町で生まれ育つ。

10代の頃からブラックミュージックに魅力され、独学で作曲活動を始め、会社員として働きながら22歳でR&Bシンガーとしての活動をスタート。

自主制作版のEP、MIX TAPEなどをリリースし、2012年に1stアルバム「PRESENT」、2014年に2ndアルバム「CROSSROAD」を全国流通リリースした。

その他にも様々なメジャーアーティストが名を連ねるコンピレーション作品にも多数参加。

2017年には地元の仲間と、新潟県長岡市でアートプロダクション “LOCAL SQUAD” を設立、2019年に3rdアルバム「Life Notes」を発表した。

2021年1月には地元クラブシーンでの思い出を綴ったセルフプロデュース作品「KING TOWN BLUES」をリリースし、iTunes StoreのR&B/SOULチャートで数多くのメジャーアーティストを抑え、堂々の第一位を獲得。

現在も会社員を続け、家庭を持つ父でもある。彼は自分達の生活で感じた必要なメッセージを父、夫、ひとりの人間として、音楽で表現し作り続けている。



■オフィシャルSNS

Twitter: https://twitter.com/jru_localsquad

Instagram: https://www.instagram.com/jru_localsquad/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNDVOuz7gcPzpqdpWa9Qejw/

Production Official Site : https://www.localsquad.jp



