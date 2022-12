[株式会社サザビーリーグ]

2022年12月26日(月)から新作発売開始



煌めく春の訪れ。カレイドスコープを覗き込んだ時の幻想的な世界をイメージした数量限定のイヤーカフや、シャープな光を放つアクアマリンのジュエリーがラインナップ。









【Limited Edition】

カレイドスコープを覗き込んだ時に見える幻想的な世界を表現したイヤーカフ。彫り模様を加えたクォーツと優美な装飾で華やかに表現しました。カレイドスコープを覗き込むように、新たな年もたくさんの景色を見ることができますように、という願いを込めて。

ear cuff 34,100yen/ K5, diamond and quartz/ 数量限定商品



スクエア型にカットされたアクアマリンが放つシャープな光の反射を鏡に見立て、ヴィンテージミラーの額縁をイメージした装飾で取り囲みました。覗き込むだけで気分が上がるお気に入りのミラーのように、心が躍る瞬間を大切に。

from left

necklace pierced earrings ring 29,700yen each/ K10, diamond and aquamarine



スタイリングのアクセントとして、イヤーカフのレイヤードやピアスとの組み合わせなど、耳元を華やかに彩る着けこなしがおすすめ。



大小様々なサイズのイヤーカフは、重ね着けを楽しめるようデザインされたもの。リングを重ね着けするように、イヤーカフも重ね着けを楽しんで。

ear cuff 7,700yen~24,200yen



何でもない日をワクワクに満ちたスペシャルな一日にしてくれそうなメッセージジュエリー。自分だけが読むことが出来る秘密のメッセージアイテムを毎日を大切に過ごすためのお守りに。

from left

ring 20,900yen/ K5 ring 8,800yen/ silver ear cuff 7,700yen/ silver ear cuff 19,800yen/ K5



白いロープをデザインソースに、ホワイトカラーのストーンで爽やかにまとめたイヤーカフ。全体をすっきりと仕上げつつ、石座周りに添えたヴィンテージライクな装飾がポイント。

from left

ear cuff 12,100yen/ silver and agate ear cuff 24,200yen/ K5 and shell



使用されずに眠っていた天然石を、リメイクして蘇らせたサステナブルなスタッズピアス。天然石ならではのナチュラルで気負わない雰囲気が今の気分にフィット。チャームを組み合わせて自分だけのアレンジを楽しんで。

from left

pierced earrings 17,600yen/ K10 and amethyst charm 8,800yen/ K10 pierced earrings 17,600yen/ K10 and quartz charm 9,900yen/ K10 and pearl charm 7,150yen/ K10 and pearl pierced earrings 18,700yen/ K10 and quartz charm 7,700yen/ K10 and pearl



【ノジェスNEW ARRIVAL】

発売日:2022年12月26日(月) ~

ノジェス全店舗及び公式オンラインストアにて順次発売



公式サイト(公式オンラインストア):https://nojess.net/pickup/2023spring

インスタグラム:https://www.instagram.com/nojess_official/?hl=ja



