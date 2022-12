[コンデナスト・ジャパン]

https://voguegirl.jp/horoscope/shiitake2023-h1/







インターナショナルなモードやトレンドに敏感な女性たちに、スタイルを持った生き方を提唱する新世代WEBマガジン『VOGUE GIRL』(https://voguegirl.jp/)では、『VOGUE GIRL』に登場して以来、「当たりすぎる」と話題の占い師しいたけ.による、「しいたけ占い」の週刊占いと半期占いを大好評連載中。そんな大人気企画「しいたけ占い」の2023年上半期占いを、本日12月5日(月)に公開いたしました。



2023年上半期しいたけ占い:https://voguegirl.jp/horoscope/shiitake2023-h1/



また、「2023年上半期しいたけ占い」の公開を記念して、しいたけ.が12星座別に語るスペシャルLIVEを『VOGUE GIRL』の公式Instagram、Twitter、TikTokで同時開催。事前に募集した上半期占いについてのユーザーからの質問にお答えします。各星座15分、たっぷり濃い時間をお届けします。質問は『VOGUE GIRL』公式InstagramアカウントとTwitterアカウントから募集するので、ぜひフォローして質問をお寄せください。募集期間は2022年12月5日(月)12:00~7日(水)12:00までとなります。











【「しいたけ占い」とは】

『VOGUE GIRL』で連載中の彗星のごとく現れた噂の占い師、しいたけ. による週刊と半期に一度の12星座占い。週刊占いは、毎週月曜更新で、12星座別にその週の運勢をオーラカラーと共に診断。今の状況と、ではその状況をどうすればよいのかを熱くロジカルにアップデート。半期占いは、年に2回更新で、12星座別に上半期、下半期の運勢をオーラカラーと共に診断。運勢、仕事運、恋愛運、月ごとのアドバイスとしいたけ.からのメッセージで構成される。可愛いすぎる+当たりすぎる、しいたけキャラが解説する噂の占いが読めるのはヴォーグ・ガール・オンラインだけ!

https://voguegirl.jp/horoscope/

※「しいたけ占い」「SHIITAKE URANAI」は、コンデ・ナスト・アジア・パシフィック・インコーポレイテッドが商標保有するコンテンツです。



【著者:しいたけ. 】

占い師、作家。早稲田大学大学院・政治学研究科卒。哲学の研究をする中で、運の使い方に着眼し「占い」にたどり着く。その後、占いの手法としてオーラリーディングの技術を習得し、インドでの修行を経て占いを本業に。2014年より『VOGUE GIRL』で連載をはじめる。近著には『しいたけ.のやさしいお守りBOOK』(マガジンハウス)などがある。

・毎週更新中!週刊しいたけ占い https://voguegirl.jp/horoscope/shiitake/

・しいたけ. 公式サイト https://shiitakeofficial.com/

・しいたけ. オフィシャルブログ https://ameblo.jp/shiitake-uranai-desuyo/

・Twitter @shiitake7919



【VOGUE GIRL】

『VOGUE JAPAN』の増刊として、2011年3月から2015年3月までコンデナスト・ジャパン社より発行。2015年秋よりデジタルに完全移行。デジタルメディアをマルチリンクさせ、世界視野のモードやトレンドに出会うミレニアル世代のヴォーグ ガールたちに、ジャンルや国境を飛び越え、「可愛い」だけではなく、スタイルを持った生き方を提唱する。



【デジタルリンク先】

・公式サイト:https://voguegirl.jp/

・Facebook:VOGUEgirlJapan

・Twitter:VOGUEgirlJAPAN

・Instagram:voguegirljapan

・TikTok:voguegirljapan



【コンデナストについて】

コンデナストは、『VOGUE』『GQ』『WIRED』などの象徴的なメディアブランドを擁し、ニューヨークとロンドン本社を拠点に、フランス、ドイツ、 インド、イタリア、日本、メキシコ、ラテンアメリカ、ロシア、スペイン、中国、台湾、英国、米国を含む世界32の市場で事業を展開しています。印刷物で7,200万人 、デジタルで4億4,200万人、ソーシャルプラットフォームで4億5,200万人のオーディエンスにリーチしており、ビデオコンテンツは、毎月10億回以上視聴されています。『Vogue International』の設置や、グローバルオーディエンス調査のためのコミュニティ立ち上げなどのプロジェクトが日本を含む各国で展開されています。



コンデナスト・ジャパンは、1997年の設立以来、20 年以上にわたりハイクオリティーでプレミアムなコンテンツを発信してきました。1999年に創刊した『VOGUE JAPAN』をはじめ、『GQ JAPAN』『WIRED』日本版、『VOGUE GIRL』『VOGUE Wedding』を日本で展開しています。雑誌、デジタルマガジン、ウェブサイトでのコンテンツ発信に加え、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT(FNO)」「VOGUE JAPAN Women of the Year」、そして「GQ Men of the Year」では、強力なエクスペリエンス(体験)をオーディエンスの皆様に提供しています。また、日本市場の複雑なニーズと絶え間なく変化するメディア環境に対応するため、2014年にホワイトレーベルのクリエイティブ・スタジオ事業「Condé Nast Creative Studio」をローンチし、2020年1月にはこれをフルサービス・クリエイティブ・エージェンシー「CNX」としてリブランディングしました。2016年にはビデオコンテンツを扱う「Condé Nast Video」事業を立ち上げ、映像事業領域でもプレミアムプレーヤーとしていち早く活動を開始しました。さらに、Gen Zに向けた新たなプロジェクト「Rumor Me」やCondé Nast Social Talent Agencyを2019年に立ち上げ、ソーシャルメディア、次世代のクリエイティブ・インフルエンサーとの事業を開始しています。

コンデナスト・ジャパン 公式サイト : www.condenast.jp

公式LinkedIn : www.linkedin.com/company/condenastjapan

コンデナスト・グローバル 公式サイト: condenast.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-14:46)