LIVE中に贈られたギフトは全額本イベントの開催と陸前高田市および三陸花火実行委員への寄付に使用。さらに、LIVE中のいいね、コメント等の総数が10万を超えるとTikTokからも100万円を追加寄付!







ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、陸前高田市で開催される三陸花火競技大会の模様を配信する「Local Love TikTok LIVE」 in 陸前高田を2023年10月8日(日)に開催致します。



これまでエンターテインメントで地元を応援したいという想いで沖縄、仙台、熊本、広島とLIVE配信を行ってきた「Local Love TikTok LIVE」。5回目となる今回は陸前高田市で開催される「三陸花火競技大会」とコラボし、その模様をTikTok LIVEで配信します。



近年、旅行が制限される状況が続き、各地で観光客の来客が遠のいたり、お祭り等の催しが中止、延期となっていました。今年に入ってようやく全国的に花火大会やお祭りが復活してきている中で、TikTokもこれを盛り上げて応援したいという想いから、賛同する人気クリエイター達やTikTok LIVEの視聴者と共に、今回は「三陸花火競技大会」の配信を通して陸前高田市を応援します。



当日はドローンなど最新撮影技術を活用したTikTok LIVEならではの縦型映像で三陸花火競技大会を楽しめるだけでなく、人気TikTokクリエイターによる、陸前高田市の名産品や観光スポットのご紹介や、陸前高田市市長や花火師へのインタビュー等、東日本大震災から12年経った陸前高田市の「いま」をお届けします。



「Local Love TikTok LIVE」 in 陸前高田の配信中に視聴者から贈られたギフトは、陸前高田市および三陸花火実行委員への寄付と本イベントの開催のために全額を使用します。さらに、LIVE中の「いいね」「コメント」「シェア」の総数が10万を超えるとTikTokからも追加で100万円を寄付いたします。今回のイベントを通して集まった寄付金は、最終的に陸前高田市および三陸花火実行委員に半分ずつお渡しし、今後の花火大会の実施や900年の歴史を持つけんか七夕等の催事事業など、地元のお祭りの開催に役立てていただきます。



「Local Love TikTok LIVE in 陸前高田」を視聴して陸前高田市と三陸花火大会を応援しよう!

・応援方法その1.

LIVE中にギフティングをしよう!

贈られたギフトは今回の取り組みと陸前高田市、三陸花火競技大会実行委員会への寄付に使われます。

・応援方法その2.

LIVE中にリアクションをしよう!

LIVE中の「いいね」、「コメント」、「シェア」の総数が10万を超えると、さらに!TikTokからも追加で100万円が寄付されます。



当日放送中は応援貢献度ランキングが表示されます。

ランキング指標

・ライブ視聴中にギフトを贈る

1コイン=3ポイント

・ライブ視聴中にいいねをする

1いいね=1ポイント(100ポイントまで)



応援貢献度ランキング特典

応援貢献度ランキング入賞者には下記の特典が配布されます。





アバターフレームとはTikTok LIVEのプロフィールを装飾するアプリ内アイテムです。



限定コラボギフトも登場

陸前高田市のマスコットキャラクター「たかたのゆめちゃん」や東日本大震災の津波に耐えた復興のシンボル「奇跡の一本松」のギフトも登場。



「たかたのゆめちゃん」 「奇跡の一本松」































配信概要

・タイトル:「Local Love TikTok LIVE」 in 陸前高田

・詳細ページ:https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6511325ea3ff43024ea1c446?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1&use_spark=1

・配信日時:2023年10月8日 (日)17:00から 生配信予定

・視聴方法:TikTokアプリ内で、TikTok LIVE Japan の公式アカウントから無料でご視聴いただけます。

10月8日の17時から以下アカウントより配信いたします。

TikTok LIVE Japan:https://www.tiktok.com/@tiktok_live_japan

※本企画の内容は、予告なく終了・変更される場合があります。また、やむを得ない事情により、「Local Love

TikTok LIVE」 in 陸前高田 の内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。



出演予定者

SATOYU(^↓^)地上最強(https://www.tiktok.com/@satoyu727 )



TikTokのエフェクトを駆使したパロディ系エンターテイナー。独自の月歩LIVEパフォーマンスやNPCを模倣したLIVEコンテンツでメガバズを起こし、たった45日でフォロワーが130万人増加。最高同時接続人数も4万人を超えるなど、日本のみならず世界からも注目されている。



MOSCO | モスコ(https://www.tiktok.com/@dufayel_ )



「バーチャルフレンド」をコンセプトにしたLIVE配信をお届けしているドタバタLIVEクリエイター。ズボラだけど自由な発想で、日常の喧騒を吹き飛ばして癒しの時間をお届けしており、LIVEコンテンツも料理、雑談、寸劇などバリエーションが豊富!今では毎日6000人以上の視聴者を集めるほどの人気を得ている。



圧ねぇ🤪atu_ne(https://www.tiktok.com/@ainashomo )



TikTok LIVE ALL STRAS 2022では音楽部門第1位を獲得。今年TikTok LIVEの ”Professional”として第一期「LIVE Pro」に認定され、シンガーソングライター『庄最愛夏』としても活躍中。Cotton Club(東京)ワンマンや ザ・リッツ・カールトン東京でディナーショーを開催し大成功を収めた実績を持つ。歌手・タレントとして幅広く活動しながら紅白歌合戦を目指す。



ながの社長(https://www.tiktok.com/@lincronova )



陸前高田市出身。会社で部下が勝手に料理を作る動画がバズり、現在TikTok、YouTubeともに登録者数100万人を突破。4月にはTikTok Creative Festival in SENDAIにも参加した。





TikTokは、日本全国でコミュニティとつながり、共に創る喜びを分かち合う、プロジェクト横断型の新企画「create together」を2023年2月に始動しました。「Local Love TikTok LIVE」in 陸前高田も「create together」の一環として、エンターテインメントを通して日本各地の魅力を発信することで地元を応援する取り組みです。

今後も「create together」を通して、TikTokのミッションである「創造性を刺激し、喜びをもたらす」を体現すべく、これまで以上に日本全国でコミュニティとつながり、共に創る喜びを分かち合う様々な企画を開催してまいります。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokには、ロサンゼルス、シリコンバレー、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ドバイ、トロント、シンガポール、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。https://www.tiktok.com/



