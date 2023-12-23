［野口観光マネジメント株式会社］

今年最初の運試しはぜひ章月でお試しください。





冬の金の月 イメージ

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル

（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）

新年に向けてオススメのプランをご用意いたしました。

くじ引き特典が付いた大変お得なプランでございます。

ご夕食は「金の月」

～魚料理はふぐのてっちり鍋 ご飯はお寿司（5貫）をご用意しております。



焼きしゃぶしゃぶイメージ

ぜひこの機会に章月グランドホテルへお越しくださいませ。

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&checkin=2024%2F01%2F09&checkout=2024%2F01%2F10&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1



企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-16:47）