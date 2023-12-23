【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】新年の運試しは章月で…
［野口観光マネジメント株式会社］
今年最初の運試しはぜひ章月でお試しください。
冬の金の月 イメージ
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
新年に向けてオススメのプランをご用意いたしました。
くじ引き特典が付いた大変お得なプランでございます。
ご夕食は「金の月」
～魚料理はふぐのてっちり鍋 ご飯はお寿司（5貫）をご用意しております。
焼きしゃぶしゃぶイメージ
ぜひこの機会に章月グランドホテルへお越しくださいませ。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&checkin=2024%2F01%2F09&checkout=2024%2F01%2F10&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-16:47）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
「空気や自然の大切さ」を考える小学生向け出前授業「キッズ エアラボ」を愛知県春日井市の小学校で実施(12/23 17:17)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 京都カグヤライズ vs 日本ペイントマレッツ ベンチ入り選手発表(12/23 17:17)
『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』『NieR:Automata』とのコラボにより、プレイアブルキャラクターとして「2B」が参戦決定！(12/23 17:17)
【ツエーゲン金沢】2024明治安田J3リーグ | 開幕カード及びホーム開幕カード決定のお知らせ(12/23 17:17)
ソ・ダン役 出演日程 解禁！！ミュージカル『愛の不時着』リ・ジョンヒョクの婚約者 ソダン役は、K-POPガールズグループWeki Mekiのチスヨンと、ジョンヨンのWキャストで演じる。(12/23 17:17)
2024明治安田J2リーグ 開幕カードが決定～ホーム開幕戦はファジアーノ岡山戦に～(12/23 17:17)
12.26井上尚弥vsタパレス四団体王座統一戦 有明アリーナでご観戦者様向け 試合会場限定ステッカーのプレゼントキャンペーン開催(12/23 17:17)
【発売後即重版】食生活の満足度が幸せに関係する！値上げ、コロナに負けない現代版「自炊」のすすめ。(12/23 17:17)
エルメのLINE公式アカウントが友だち追加数6万人を達成！(12/23 17:17)
JPDA2024新年デザイン交換会を1/31に開催します(12/23 17:17)
Medtech Outlook誌の “TOP MEDICAL DEVICE COMPANY IN JAPAN 2023” でトップ5企業に選出(12/23 17:17)
福島県棚倉町と富山県魚津市が、災害派遣トイレネットワーク「みんな元気になるトイレ」の導入に向け、ふるさと納税型クラウドファンディングをスタート(12/23 17:17)
《親子で楽しめる冬休み！プログラミング無料体験》子ども向けプログラミングスクールSwimmy大垣校を運営する学習塾デスクスタジオ（TSUTAYAいまじん白揚大垣店2階）がプログラミング無料体験を実施！(12/23 17:17)
楠木ともり、パシフィコ横浜単独公演成功！来夏の東京・大阪野音ライブ開催決定！(12/23 16:47)
昨年19万杯を売り上げた「名古屋ラーメンまつり」に、ぴあMOOK『究極のラーメン』プロデュース店も出店！(12/23 16:47)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 日本生命レッドエルフ ベンチ入り選手発表(12/23 16:47)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 琉球アスティーダ vs 金沢ポート ベンチ入り選手発表(12/23 16:47)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 静岡ジェード vs 岡山リベッツ ベンチ入り選手発表(12/23 16:47)
ノジマTリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月23日開催 岡山リベッツ vs 金沢ポート オーダー発表(12/23 16:47)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月24日開催 九州アスティーダ vs 木下アビエル神奈川 ベンチ入り選手発表(12/23 16:47)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月23日開催 トップおとめピンポンズ名古屋 vs 木下アビエル神奈川 オーダー発表(12/23 16:47)
ノジマＴリーグ 2023-2024シーズン 公式戦 12月23日開催 九州アスティーダ vs 日本ペイントマレッツ 対戦オーダー発表(12/23 16:47)
『NMB48衣装展 衣装から見る13年の難波愛』チケット抽選予約受付中！(12/23 16:47)
【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】新年の運試しは章月で～くじ引きで決まる！福袋（お土産詰め合わせ）付き【金の月】(12/23 16:47)
TVアニメ『邪神ちゃんドロップキック』より、「花園ゆりね」がねんどろいどになって登場！(12/23 16:47)
「リヴリーアイランドWEBくじ3rd」販売開始！(12/23 16:47)
毎日『宝くじ』！Ｗチャンス『現金総額40万円』!!テレビ愛知を見れば見るほど当たる「お年玉キャンペーン」開催決定【2023年12月25日（月）～2024年1月３日（水）】(12/23 16:47)
「素敵なオリジナル羽子板をつくろう！」イベントを渋谷で開催(12/23 16:47)
ネット最大のボカロイベント【The VOCALOID Collection ～2024 Winter～】詳細発表(12/23 16:47)
【栃木シティ】相澤ピーターコアミ選手 ヴァンラーレ八戸より完全移籍加入のお知らせ(12/23 16:47)