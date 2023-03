[ASUS JAPAN株式会社]

「VP229QY」「VA24DQY」「VA27DQY」



ASUS JAPAN株式会社は、法人および教育機関向けに5年間保証付き液晶モニター3製品(VP229QY、VA24DQY、VA27DQY)を発表しました。

2023年3月6日(月)より販売を開始する予定です。





VP229QY















製品名:VP229QYパネルサイズ:21.5型ワイドパネル種類:IPS最大解像度:1,920×1,080(フルHD)応答速度(G to G):5ms映像入力端子 : デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 アナログ入力:VGA×1サイズ(W×H×D):490 mm×363 mm×199 mm ※スタンド含む質量:3.0 kg価格:オープン価格製品保証:購入日より5年間の日本国内保証

製品ページ:https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/eye-care/vp229qy/

VA24DQY















製品名:VA24DQYパネルサイズ:23.8型ワイドパネル種類:IPS最大解像度:1,920×1,080(フルHD)応答速度(G to G):5ms映像入力端子 : デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 アナログ入力:VGA×1サイズ(W×H×D):540 mm×391 mm×205 mm ※スタンド含む質量:3.63 kg価格:オープン価格製品保証:購入日より5年間の日本国内保証

製品ページ:https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/eye-care/va24dqy/

VA27DQY















製品名:VA27DQYパネルサイズ:27型ワイドパネル種類:IPS最大解像度:1,920×1,080(フルHD)応答速度(G to G):5ms映像入力端子 : デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×1 アナログ入力:VGA×1サイズ(W×H×D):611.9 mm×431.65 mm×215 mm ※スタンド含む質量:4.9 kg価格:オープン価格製品保証:購入日より5年間の日本国内保証

製品ページ:https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/eye-care/va27dqy/



〇製品に共通する特長

3種類のケーブルが付属



DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、VGAケーブル、3種類各1本が付属。



優れた画質と美しいデザインの融合



最大75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSync(TM)テクノロジーにより、画面のカクつきやチラつきやフレームレートの低下を軽減し、鮮明でクリアな動画再生を実現。



どの角度からでも美しい178°の広視野角でフルHD(1920 x 1080)



フルHDの解像度とIPSパネルにより、垂直面、水平面いずれにおいても178°の広視野角を確保、どの角度からでも一貫性のある正確な色で高品質の映像を楽しむことが可能。



チラつきをなくすフリッカーフリー技術



LEDバックライトの制御にDC(Direct-Current)方式を採用、フリッカーの発生を軽減。安心のアフターサービス

本製品では、購入日より5年間の日本国内保証とピックアップサポートもつきますので、長期的に安心してご使用頂けます。○法人のお客様からのお問い合わせ先

ASUS JAPAN株式会社 OPビジネス部コーポレート課WEBサイト:https://biz.asus.co.jp/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-20:16)