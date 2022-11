[株式会社STARBASE]





『韻踏合組合のニューフレーバー、ご賞味あれ!』



前作から3年振りとなる、11枚目のニューアルバム『So Far, So Good』を11月11日(金)にリリースすることが決定した。

キャリアとしては初となるMITSU THE BEATSとのタイトル曲を始め、バラエティーに富んだ内容は、全てシングル曲級!

苦難耐え抜き、生き方前向きなOG(Original Giants)達の踏みっぷりをご賞味あれ!



【商品説明】

・濃いめで深いリリック、自然と首を振ってしまうドープなビート、耳いっぱいに広がる神々しさが特徴のフルアルバムです。

・ラップそのままのバイブスをいかすために、レコーディングからマスタリングまでとことんこだわりました。

・混ぜ物なしの純度の高いリアルなヒップホップが楽しめます。

・1アルバムに11曲分のシングル。



【原材料】

ライム、ビート



【栄養成分】

・Featuring・・・RYO the SKYWALKER / JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID (from MIGHTY JAM ROCK) / Lily Spacey

・Producer・・・MITSU THE BEATS / ZURA / MIGHTY MARS / KING 3LDK / NOAH / RYUJA / CLAPTEE / NAOtheLAIZA / 韻シストBAND



【製造国又は原産国】

日本、大阪



【リスニング上の注意】

・再生前、要喫煙。

・再生後、保存目安は永遠です。

・再生後は中毒化することがあります。再生後はすぐにプレイリストへ入れてください。



●作品概要

【アーティスト名】 韻踏合組合

【タイトル】 So Far, So Good

【収録曲】

1. So Far, So Good/ 韻踏合組合

(Pro. MITSU THE BEATS)

2. Sky's The Limit (feat. RYO the SKYWALKER) / 韻踏合組合

(Pro. ZURA)

3. Tussy’s Pizza / SATUSSY

(Pro. MIGHTY MARS)

4. 踏んじゃった (feat. Lily Spacey) /韻踏合組合

(Pro. KING 3LDK)

5. NEVER DIE (feat. MIGHTY JAM ROCK) / 韻踏合組合

(Pro. NOAH)

6. 404 / 韻踏合組合

(Pro. RYUJA)

7. REDEYE FLIGHT / 遊戯

(Pro. NOAH)

8. S.O.S. (Same Old S**t) / 韻踏合組合

(Pro. CLAPTEE)

9. JAPANDEMIC / ERONE

(Pro. NAOtheLAIZA)

10. Street Survivors -Blood, Sweat, Tears & Hip Hop- / 韻踏合組合

(Pro. NAOtheLAIZA)

11. かえろう (feat. 韻シストBAND) / 韻踏合組合

(Pro. 韻シストBAND)

【レーベル】 IFK Records

【配信開始日】2022年11月11日(金)

【各種配信サービス】

https://lnk.to/SFSG11



●韻踏合組合 プロフィール



常に進化と深化を繰り返すナニワ裏庭の韻踏集団。

合体と脱退を繰り返し、SATUSSY(MC)、ERONE(MC)、DJ KAN(以上CHIEF ROKKA)、HIDADDY(MC)、遊戯(MC)、DJ KITADA KEN(以上HEAD BANGERZ)という現在のかたちに。

2005 年には自主レーベル、IFK RECORDSを設立。

2014年4月7月にはNORIKIYO,SHINGO★西成,漢をfeat.した「一網打尽 (REMIX)」をリリース。特に日本語RAPクラシックとなった「一網打尽(REMIX)」はYouTube上にて現在2000万回再生を記録。全国各地で数々のREMIXを生み出し、一大バズを巻き起こした。

主催イベント「SPOTLIGHT」は年々盛り上がりを見せ、現在では西日本最大級のMCバトルとして定着している。さらに、メンバーのERONEはフリースタイルダンジョンの審査員を、HIDADDYは高校生RAP選手権のジャッジマンを務めるなど、お茶の間にもその名前が浸透している。

2019年に10枚目のアルバム『マラドーナ』をリリース。

そして2022年に、11枚目となる待望のアルバム『So Far, So Good』をリリースする。



Official WebSite:http://www.infumiaikumiai.com/

Official Twitter:https://twitter.com/IFKRECORDS

Official Instagram:https://www.instagram.com/infumiaikumiai/



