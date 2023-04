[カバー株式会社]

大好評のシリーズに、新たに6名のタレントがラインナップ!



カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)は、「ホロライブプロダクション」公式グッズブランド「hololive friends with u」の第四弾グッズの発売を開始したことをお知らせいたします。













「hololive friends with u vol.4」概要







第四弾のラインナップは「百鬼あやめ」、「大空スバル」、「大神ミオ」、「兎田ぺこら」、「姫森ルーナ」、「鷹嶺ルイ」の6名となっております。



【商品名】

hololive friends with u vol.4



【希望小売価格】

3,300円(税込)



【発売開始日時】

2023年4月24日(月)18:00



【販売ページ】

https://shop.hololivepro.com/collections/all?sort_by=manual&q=%22hololivefriends%22





「hololive friends with u」とは









いつも画面上で配信を観ているあなたの推しが、キュートでまんまるな目とちょこんとお座りしたポーズがチャームポイントの「ぬいぐるみ」となって登場!



「with u = あなたと」をコンセプトにしており、家で過ごしている時、イベントやライブなど外に出かける時もいつもあなたのそばに置いておける存在です。





ふわふわとした触り心地で、下部に重しを加えることで座りやすい仕様で、高さ20cm前後で程よくボリューム感があり、持ちやすい大きさになっております。





商品特徴



■愛らしいデフォルメ

キラキラしたまんまるな目に、ちょこんと座った姿がチャームポイントです。



■両手に収まるサイズ

高さ20cm前後で程よくボリューム感がありながらも、持ち運びやすいサイズ感となっており、家の中でも、お出かけ先でも一緒にいられます。



■ふわふわの手触り

触り心地がよく、ずっと触れていたくなる優しい感触です。



■すわりのよい設計

底部にペレット(ビーズ状のパーツ)が入っているので、すわりのよい、倒れにくい設計となっています。



■メッセージ入りのタグ

おしりの部分には「with U」のタグつき。”いつもあなたのそばに”というメッセージを込めました。









詳しい情報や、これまでのラインナップは特設サイトをご覧ください。



<特設サイト>

https://hololive-friends.hololivepro.com





会社概要



■ホロライブプロダクションについて





「ホロライブプロダクション」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブプロダクション公式サイト:https://hololivepro.com/

・ホロライブプロダクション公式Twitter:https://twitter.com/hololivetv

・ホロライブプロダクション イベント公式Twitter : https://twitter.com/hololive_event

・ホロライブプロダクション公式ショップ:https://shop.hololivepro.com/



■ホロライブについて





「ホロライブ」は、弊社システムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループです。ライブ配信での応援やTwitterでの交流ができる次世代の二次元アイドルグループであり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。

・ホロライブ公式サイト:https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCJFZiqLMntJufDCHc6bQixg



■カバー株式会社について





カバー株式会社は、VR/ARのテクノロジーを活用して、 世界で通用する新しいバーチャルタレントの文化を生み出すことをビジョンとした、コンテンツ×テクノロジー領域のスタートアップです。

・所在地:東京都千代田区

・代表者:代表取締役社長 谷郷 元昭

・コーポレートサイト:http://cover-corp.com

・採用ページはこちら:https://hrmos.co/pages/cover-corp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2016 COVER Corp.



■本件に関するお問い合わせ

カバー株式会社 広報PR担当

メールアドレス:pr@cover-corp.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-19:16)