[ASUS JAPAN株式会社]



ASUS JAPAN 株式会社は 、ゲーミングブランド「Republic of Gamers(ROG、アール・オー・ジー)」(以下 ROG )の2023年ROGゲーミングノートパソコン新製品の日本発表会をオンライン、オフライン同時開催することを発表しました。

発表会ではROGの新製品紹介のみならず、芸能人及び人気ゲームストリーマーも登壇し、今回発表するROGの新製品を使用して実際にステージでゲームプレイする予定です。





日本発表会で発表する予定最新ROGゲーミングノートパソコン新製品は今までにない圧倒的なパフォーマンスを搭載したハイスペック製品から、ゲーマーのニーズに合わせた様々なラインナップを発表する予定となり、オンラインの視聴者参加型企画も開催予定です。



■開催概要



・イベント名:

- MAXED OUT限界突破 - 2023年ROGゲーミングノートパソコン日本発表会



・主催:ASUS JAPAN株式会社

・発表製品:2023年ROGゲーミングノートパソコン最新製品ラインナップ

・開催日時: 2023年3月13日(月)15時より開催

・公式生配信視聴リンク:ROG Japan 公式YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=LTG9iRPVOgo



・登壇者:

ASUS JAPAN 株式会社 システムビジネスグループ コンシューマービジネス事業部 統括部長 David Chu

ASUS JAPAN 株式会社 システムビジネスグループ マーケティング部 ROGスペシャリスト 瀬口佳吾

ASUS JAPAN 株式会社 システムビジネスグループ プロダクトマネージメント部 ゲーミングプロダクトマネージャー Yvonne Chang



スペシャルゲスト(敬称略):



ゲームストリーマー TIE Ruチーム(三名)





公式生配信とは別に、当日16時よりTIE Ru Youtubeにてゲームプレイの対戦模様も同時配信予定!

https://www.youtube.com/channel/UCY_qQE1SSMciTm6qG4pgkfg



俳優 瀬戸利樹







MC・実況解説 平岩康佑







・発表会プログラム:



•15:00

発表会開始 / ROG Japan 公式YouTubeの生配信開始

•15:00~15:40

ROG最新ゲーミングノートパソコン新製品紹介

•15:40~15:50

スペシャルゲスト x ASUS トークショー

•15:50~16:00

ゲームプレイ及び配信準備のため、場面転換(生配信は一時中継、待機する可能性がございます)

•16:00~16:40

「ROG CUP APEX LEGENDS 2023」

スペシャルゲスト及びASUS JAPAN社員、オンラインユーザー参加型イベントを開催

•16:40~16:45

発表会クロージング

•16:45~ROG Japan

ROG Japan 公式YouTubeの生配信終了



※上記の開催内容及び開催時間は予告なく変更になる場合がございます。また、ライブ配信の開始が遅れ、不慮の一時停止や乱れなどが起こる可能性がある点、ご了承ください。





■視聴者参加型企画開催

今回はオフライン発表会に合わせて、以下のオンライン視聴者参加型企画を同時開催いたします。





『ROG CUP APEX LEGENDS 2023』

オフライン発表会より参加するスペシャルゲスト部隊及び事前応募いただくオンライン参加部隊、

合計20部隊60名でAPEX LEGENDSカスタムマッチ(プライベートマッチ)バトルロイヤルに対決し、優勝順位に応じてROGの最新製品をプレゼント



開催概要:https://jp.rog.gg/ROGCUP_APEXLEGENDS_2023

オンライン参加部隊応募フォーム: https://forms.gle/V6wLcLbesrWyVyby5

応募期間:2023年3月3日(月)~3月9日(木)23時59分まで

当選連絡:2023年3月10日(金)正午よりメールにてご連絡



賞品及びランク説明:



※ノートパソコン賞品はリファビッシュ品となります。1チームは合計1台の贈呈となります。

※イベントの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。



ROG Strix SCAR 18 G834JY









一部賞品参考画像



●オンライン参加部隊は総合優勝または獲得した順位に応じて賞品獲得可能!

●オフライン参加のスペシャルゲスト2部隊が総合優勝または上位3位まで獲得した場合、該当賞品は『リツイートでUPチャレンジイベント』の贈呈プレゼントに追加されます!



『ライブ配信同接チャレンジイベント』



ゲーム対戦の16:00~17:00の1時間にライブ配信の最大「同時接続数」に応じて、ROGの最新製品をプレゼント

※ROG Japan 公式YouTubeとTIE Ru YouTubeの合計数となります。



●ROG Japan 公式YouTube公式生配信視聴リンク:https://www.youtube.com/watch?v=LTG9iRPVOgo

●TIE Ru YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCY_Qqe1SSMciTm6Qg4pgkfg



賞品及びランク説明:



※ノートパソコン賞品はリファビッシュ品となります。

※最終同接合計数は主催側で統計します。達成した同時接続数ランクに応じて合計1台賞品贈呈。

※イベントの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。



ROG Zephyrus M16 GU604









一部賞品参考画像



●ライブ配信同接の結果により、賞品は『リツイートでUPチャレンジイベント』の贈呈プレゼントに追加されます!





『リツイートでUPチャレンジイベント』



『ROG CUP APEX LEGENDS 2023』カスタムマッチ結果、『ライブ配信同接チャレンジイベント』同接結果

のROG Japan 公式Twitter告知投稿のリツイート数に応じて、ROGの最新製品をプレゼントいたします!



さらに『ROG CUP APEX LEGENDS 2023』と『ライブ配信同接チャレンジイベント』の賞品も結果に応じで、こちらの『リツイートでUPチャレンジイベント』に追加されます!



賞品及びランク説明:



※ノートパソコン賞品はリファビッシュ品となります。

※達成したリツイート数ランクに応じて合計1台賞品贈呈。

※イベントの内容および賞品は、予告なく変更される場合があります。



応募要件:

1.ROG JAPAN公式Twitterアカウントのフォロー https://twitter.com/ASUSROGJP

2.指定投稿を引用リツイート

※応募注意事項はこちらよりご確認ください https://jp.rog.gg/Twittercampaignnotice





●ROGについて

ASUSブランドとゲーミング向けブランドROG(Republic of Gamers)が追求する革新的な技術と、「Start with People(人を中心に据えた製品開発)」の理念はさまざまな分野で認められています。ROG(Republic of gamers)はその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。このROGには様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG Japan公式Twitter:https://twitter.com/ASUSROGJP



以上



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-15:16)