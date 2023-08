[株式会社デジタルホールディングス]

2023年のグランプリ西山菜寧が、全社変革に踏み出すまでの軌跡を映像化・ナレーションは高川裕也氏が担当、映像は株式会社ジンプクによる制作



成長志向企業の事業成長をデジタルの力で支援する、株式会社デジタルホールディングス(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO:野内 敦、以下 デジタルホールディングス)は、グループ社員の情熱と挑戦を讃えるグループ社員総会『New Value Forum』を紹介する特設Webページを、本年8月22日(火)より、コーポレートサイト内に公開したことをお知らせいたします。

ページURL:https://digital-holdings.co.jp/new-value-forum



また、公開に合わせ、『New Value Forum 2023』プロフェッショナル部門においてグランプリを受賞した、株式会社オプト オペレーション拠点戦略部の西山菜寧に副賞として授与されたドキュメンタリー映像を、ナレーターや俳優として活躍する高川裕也氏によるナレーション、および数々のドキュメンタリー番組を制作する株式会社ジンプクにて制作し、同日配信を開始いたしました。









New Value Forumとは





New Value Forumとは、当社グループのバリュー「5BEATS」のひとつである「新しい価値創造」を体現する取り組みに関するプレゼンテーションイベントであり、新たな挑戦に向かう社員たちの、情熱と挑戦を讃える場として開催するグループ社員総会です。2020年にデジタルシフト事業を主要事業とし、日本社会とともに当社グループも大きな変革期に差し掛かっているいま、サステナブルに成長を続けられる未来の実現には「新しい価値創造」は必要不可欠であり、その重要度は増していると捉えています。そのため、改めて、創業以来掲げている「新しい価値創造」の重要さの伝播と、「新しい価値創造」への失敗を恐れない挑戦の過程とその想いを、グループ内で共有し讃えあう風土醸成を目的に、2022年から開催しています。



New Value Forum 特設ページ公開の背景





デジタルホールディングスでは、コーポレートサイト内に、パーパス実現に向けて力強く自らの鼓動を鳴らす社員の様子を伝えるコーナー「DIGITAL SHIFT BEATS」を設けています。こちらでは、FUTURE、PEOPLE、CULTURE、STUDYの4つのカテゴリーに分け、当社グループが描く未来の展望から、現場の第一線で働く社員のパーソナリティの紹介や、DX・デジタルシフトに特化したオウンドメディア「デジタルシフトタイムズ」を活用した情報発信を行っています。



今回、この「DIGITAL SHIFT BEATS」のCULTUREカテゴリー内に、当社グループで育む文化がどのようなものなのか、また、グループのバリュー「5BEATS」の一つでもある「新しい価値創造」に向けて、社員一人ひとりがどのような一歩を踏み出しているのかを、社内外のステークホルダーの皆さまへお知らせすることを目的に、グループ社員の情熱と挑戦を讃えるグループ社員総会『New Value Forum』特設ページの公開に至りました。

(ページURL:https://digital-holdings.co.jp/new-value-forum)



なお、特設ページ内では、『New Value Forum 2023』のファイナリスト5名と、当社代表取締役社長 グループCEO 野内との座談会も配信しています。この機会にぜひご視聴ください。



▼New Value Forum 特設ページ





▼withNOUCHI 情熱オーナー対談『New Value Forum 2023』後日譚





『New Value Forum 2023』グランプリ受賞者、西山菜寧のドキュメンタリー映像を公開





特設ページ内では、『New Value Forum 2023』プロフェッショナル部門においてグランプリを受賞した、株式会社オプト オペレーション拠点戦略部の西山菜寧に副賞として授与されたドキュメンタリー映像を、ナレーターや俳優として活躍する高川裕也氏によるナレーション、および数々のドキュメンタリー番組を制作する株式会社ジンプクにて制作し、同日配信を開始いたしました。



(ナレーター:高川裕也氏 制作:株式会社ジンプク)



ナレーター 高川裕也氏によるコメント





昨年に引き続き、今回も『New Value Forum 2023』のナレーションを担当させていただき、ありがとうございました。ヒューマンドキュメンタリーに携わる醍醐味は、今回ならば西山菜寧さんという個人の素顔を通して、“私だけの”その方の生きる源泉を見つけることだったりします。

それが何にも侵されない西山さんのオリジナリティ溢れる取り組みを産んでいることは間違いないからです。多彩な人材の発掘と鼓舞を果たす『New Value Forum』の未来を楽しみにしております。





高川 裕也

三重県四日市市出身。1984年、仲代達矢主催の無名塾に入塾。90年、NHK朝ドラ「凛凛と」でデビュー。98年からはナレーションの世界にも進出。TV東京「カンブリア宮殿」は番組開始より参加。主な映画出演に「ソロモンの偽証」「ローリング」「ひかりのび」「青春墓場」。今年は初脚本・監督作品「GINAGINA ぎなぎな」が公開された。





デジタルホールディングスグループでは、引き続き、社員とのエンゲージメント向上に努め、パーパス「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」の実現に向けて、グループ一同邁進してまいります。





■株式会社デジタルホールディングスとは

デジタルホールディングスは「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、ヒト・モノ・カネ・情報というすべての経営資源の至るところで、IX(Industrial Transformation(R)=産業変革)実現に向けてデジタルシフトを推進しています。成長志向企業の発展に直結する「独自の仕組み」を提供し、日本のすべての企業の、人の、挑戦のインフラとなり、どこまでも希望が続いていく未来を実現します。



■株式会社デジタルホールディングス概要

社名:株式会社デジタルホールディングス

資本金:82億12百万円(2022年12月末現在)

代表者名:代表取締役社長 グループCEO 野内 敦

上場区分:東証プライム(証券コード 2389)

URL:https://digital-holdings.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/22-18:16)