世界で最も影響力のあるファッション誌『VOGUE』の日本版『ヴォーグ ジャパン』が、ヴォーグならではの視点から、その年を代表する優れた化粧品を選出する「VOGUE BEAUTY AWARDS(ヴォーグ・ビューティー・アワード、以下VBA)」の2022年受賞製品を、本日VBAの特設サイトにて発表しました。



美容の祭典「ヴォーグ・ビューティー・アワード2022」を、三吉彩花やHina(FAKY)、GYUTAEとともにお届け。



11回目を迎えた今年は、高島屋とパートナーシップを結び、高島屋で取り扱いのあるブランドから受賞製品をピックアップ。俳優・モデルの三吉彩花やアーティストのHina(FAKY)、ビューティー・クリエイターのGYUTAE、さらに、『ヴォーグ ジャパン』のアバター、S六S(シックス)も含む、23名の選考委員の厳正なる審査により、ベストコスメを選出しています。



本アワードは単なる「売れたもの=多数決」にとどまらず、プロによる「未来予測」に加えて「ファッション」の観点からも賞を選定。頂点を極める「ベスト オブ ビューティー賞」を含む7つの賞の選考結果は以下ならびにVBA特設サイトよりご覧ください。



【第11回「ヴォーグ・ビューティー・アワード 2022 in association with 高島屋」】

【「ヴォーグ・ビューティー・アワード 2022 in association with 高島屋」受賞製品ラインナップ】









そのほか、12月公開予定の『ヴォーグ ジャパン』のYouTube動画「ビューティー・シークレット」では、Hina(FAKY)が受賞候補製品などを駆使して、セルフメイクを披露。VBA特設サイトのみならず、『ヴォーグ ジャパン』2023年1月号(12月1日発売)、デジタル、SNSを含めた多角的な展開でベストコスメを紹介しています。



