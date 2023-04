[森永乳業株式会社]

世界中で大人気のキャラクター“マリオ”とコラボ



森永乳業は、Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC)との商品化契約に基づき、今春公開の映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」とコラボレーションしたパッケージの「ピノ」「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」を、4月24日(月)より全国にて数量限定発売いたします。







「ピノ」は1976年の発売以来たくさんのお客さまからご愛顧いただき、2022年10月には発売47年目を迎えました。

このたび、世界中で大人気のキャラクター“マリオ”とコラボレーションしたパッケージを展開することで、マリオと映画に登場するキャラクターや世界観を通して、「ピノ」が持つワクワクや楽しさを世の中に提供してまいります。







(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved



コラボパッケージでは、「ピノ」のフタ裏でオリジナルの遊びが楽しめるようになっています。さらに「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」は2箱使用すると「ピノガチャ」が作れる「ピノガチャ」パッケージになっています。パッケージの裏面がハテナブロック、個包装フィルムが映画内に出てくるアイテム(4種)のデザインになっているので、ガチャを回すことでマリオがハテナブロックからアイテムを登場させるような、ドキドキワクワクする気分を味わえます。









(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved



新商品の「ピノ シーズンアソート」は定番のバニラに加え、ダージリン紅茶を使用した紅茶チョコでミルクアイスをコーティングした「ミルクティー」、いちごピューレの入ったストロベリーアイスをセミスイートチョコでコーティングした「ストロベリー」の3種類の味わいをお楽しみいただけます。



映画の合間に「ピノ」をお召し上がりいただいたり、家族や友達とマリオになったような気分で「ピノガチャ」を回して、どんなアイテムや味が出てくるのかをドキドキワクワクしながら、「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」をお楽しみください。



詳しくはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-20230411-891a98fc42a6ca42d88644924f855da3.pdf



■商品特長

<ピノ シリーズ共通>

1.今春公開の映画“ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー”とコラボレーションしたパッケージを各商品3種類ずつ展開します。

2.数量限定商品です。

<ピノ シーズンアソート(ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーパッケージ)>

1.「バニラ」(10粒)、「ミルクティー」(7粒)、「ストロベリー」(7粒)の3種類、合計24粒入りです。

2.「ミルクティー」はダージリン紅茶を使用した紅茶チョコでミルクアイスをコーティングしました。

3.「ストロベリー」はいちごピューレのはいったストロベリーアイスをセミスイートチョコでコーティングしました。



■商品概要





Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、森永乳業株式会社が企画・制作した商品です。



掲載原稿確認のお願い

・当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved



【参考資料】

ピノ(ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー パッケージ)数量限定(3種類)











(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved



ピノ チョコアソート(ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー パッケージ)数量限定(3種類)

















(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved



ピノ シーズンアソート(ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー パッケージ)数量限定(3種類)























(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved

「ピノ チョコアソート」「ピノ シーズンアソート」個包装フィルムのデザイン(4種類)





(C) Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved





















企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-14:46)