日本における経済活動の利便性を向上させる重要な取り組みとして評価



株式会社マネーフォワードが提供する、SaaS基盤を活用したFintechサービス『マネーフォワード Pay for Business』は、日本発のプログラミング言語「Ruby」を活用したITビジネスコンテスト「Ruby biz Grand prix 2022」(主催:Ruby biz グランプリ実行委員会[事務局:島根県 商工労働部 産業振興課 情報産業振興室] )にて特別賞を受賞しました。







「Ruby biz Grand prix」は、「Ruby」を活用して、ビジネスの領域で新たな価値を創造し、今後の発展が期待できるサービスや商品を表彰するグランプリです。事業の新規性、独自性、市場性、将来性などを評価された総計22事例の中から、『マネーフォワード Pay for Business』が特別賞を受賞しました。



『マネーフォワード Pay for Business』は、SaaS基盤を活用したFintechサービスで、決済手段として個人事業主・法人向けの事業用プリペイドカード『マネーフォワード ビジネスカード』を提供しています。バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』と即時連携することで、リアルタイムに決済データが取得され、会計業務の効率化や生産性の向上、高度なデータの利活用を実現します。



開発には、フレームワークとして成熟しており、かつ拡張性や柔軟性、生産性の高い開発が可能な「Ruby on Rails」を採用しています。また、マネーフォワードは、開発メンバーや技術顧問として複数のRubyコミッターが所属しており、高い技術や安全性のあるサービスを提供しています。



今後も、『マネーフォワード Pay for Business』を通して、「SaaS×Fintech」サービスの展開を進めていくことで、さらなる業務効率化や事業成長に貢献していきます。





受賞コメント



株式会社マネーフォワード Pay事業本部 プロダクト開発部

市川 智貴



この度は特別賞をいただくことができ、誠に光栄に思います。

これまでマネーフォワードが提供してきたバックオフィス向けSaaSとは特性の異なる、Fintechサービスという新たな領域において受賞できましたこと、大変喜ばしい限りです。

当社では、今回受賞した『マネーフォワード Pay for Business』だけではなく、多くのプロダクトでRubyが使われており、Rubyコミュニティや「Ruby on Rails」をはじめとした多くのライブラリなどのおかげでユーザーへ価値を届けることができております。今後も「Ruby」への恩返しの意味も込めて、コミュニティの発展に寄与していきたいと思います。





『マネーフォワード Pay for Business』について



『マネーフォワード Pay for Business』は、SaaS基盤を活用したFintechサービスです。事業者ごとのウォレットから、出張旅費などの経費や、会社の購買などの支払いを行うことができます。決済手段の第一弾として、ウォレット残高からカード支払ができる事業用プリペイドカード『マネーフォワード ビジネスカード』を提供しています。また、バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』を通じて蓄積した会計データなどをもとに独自の与信審査を行う「あと払い機能」も追加が可能です。今後は、カード不要でウォレットから直接支払が可能となるウォレット払いやQRコード払いなど、多種多様な決済手段に対応していく予定です。





『マネーフォワード ビジネスカード』について



『マネーフォワード ビジネスカード』は、一取引あたり最大5,000万円※1の高額決済が可能な個人事業主・法人向けの事業用プリペイドカードです。『マネーフォワード クラウド』※2との連携により、リアルタイムで取引データを取得し、スピーディな月次決算、経費処理を実現します。与信審査不要で、リアルカードやバーチャルカード※3を何枚でも発行することが可能なため、従業員ごとにカードを配布することで、経費支払の用途にも利用できます。

URL:https://biz.moneyforward.com/biz-pay/

URL:https://biz.moneyforward.com/expense/biz-pay/(従業員規模51名以上向け)



※1 事前審査に基づき登録された特定の加盟店における決済に限り、一取引当たり最大5,000万円の決済が可能になります。初期設定は100万円、利用者による設定変更により5000万円に変更可能。

※2 『マネーフォワード クラウド会計』、『マネーフォワード クラウド会計Plus』、『マネーフォワード クラウド確定申告』、『マネーフォワード クラウド経費』を指します。

※3 バーチャルカードは、プラスチックカードを発行せずに、カード番号や有効期限など決済に必要な情報のみを使用する仮想カードのことを指します。リアルカードの追加発行には所定の手数料が発生します。





「Ruby biz Grand prix」について



「Ruby biz Grand prix」は、プログラム言語「Ruby」を活用して、ビジネスの領域で新たな価値を創造し、今後の発展が期待できるサービスや商品を表彰するグランプリです。企業はRubyを使った開発により、時代の変化に柔軟に対応し、企業・社会が抱える課題に対してスピーディーにアプローチすることができます。本グランプリを通して、「Ruby」がもたらす革新性を国内外に広く発信し、IT産業全体の振興に貢献していいます。

URL:https://rubybiz.jp





株式会社マネーフォワードについて



名称 :株式会社マネーフォワード

所在地 :東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 :代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 :2012年5月

事業内容:PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL :https://corp.moneyforward.com/

主要サービス:

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 https://moneyforward.com/

バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 https://biz.moneyforward.com/



*記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



