[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区)から、「パックマン」の活動に関する8月の新情報をお届けいたします。





【TGS2023】メインステージスペシャルイベント『TGS×AZUL BY MOUSSY Fashion show』

コラボゲームタイトルに「パックマン」も参加!







2023年9月21日(木)~2023年9月24日(日)の4日間、幕張メッセの全ホールで開催される東京ゲームショウ2023(以下TGS2023)のメインステージ企画として、ゲームとカルチャーの融合をテーマにしたスペシャルイベントが開催されます。

スペシャルイベントでは、株式会社バロックジャパンリミテッドが展開する人気ブランド「AZUL BY MOUSSY」とゲームタイトル5作品がコラボレーション。「パックマン」とコラボレーションしたアイテムも発売されます。

商品の詳細については続報をお待ちください。

※商品はTGS2023の会場内及びAZUL BY MOUSSYの店舗・オンラインショップにて取り扱い予定です。



【TGS×AZUL BY MOUSSY Fashion show ステージ概要】

開催日時:1.2023年9月22日(金)14:00~15:00

2.2023年9月23日(土)11:00~12:00

出演モデル:山之内すず、福岡みなみ、松本優、涼那、中村歩加、西川裕規、遊馬、佐久本歩夢ほか

コラボタイトル:『パックマン』、『TEKKEN 8』、『ストリートファイター6』、『ボンバーマン』、

『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』

アイテム詳細:順次公開



詳細はこちら:https://tokyogameshow.jp/





グリップコントローラーFit for Nintendo Switch(TM)が「パックマン」デザインで登場!







「パックマン」のゲーム画面をデザインした「グリップコントローラー Fit for Nintendo Switch(TM) PAC-MAN」が、2023年10月に発売予定です。

大きめサイズのスティックとボタンで携帯モードでのゲームプレイを快適に。さらに、背面ボタンや連射/連射ホールドが搭載された操作性抜群のコントローラーです。



詳細はこちら:https://hori.jp/





『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』にて新キャスト「パックマン」が登場!







株式会社セガより、好評配信中の名作ゲームの擬人化RPG『404 GAME RE:SET -エラーゲームリセット-』にて、2023年8月31日(木)よりシナリオイベント“食いしん坊のグルメ旅~ターゲットはエラゲ~”が開催されます。

今回のイベントキャストとして、新キャスト「パックマン(アノード/カソード)」(CV:花澤香菜)が登場します。





詳細はこちら:https://errorgamereset.sega.com (公式サイト)



【タイトル概要】

タイトル名称:エラーゲームリセット

対応OS:iOS/Android/Windows

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1592965255

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.ErrorGameReset

DMM GAMES版:https://errorgamereset.sega.com/dmg/

価格:基本無料(アイテム課金あり)

CERO表記:C区分(15才以上対象)



(C) SEGA

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





「パックマン チャンピオンシップエディション サウンドトラックス」

「パックマン&ギャラガ ディメンションズ オリジナルサウンドトラック」各種音楽配信サイトにて配信開始!





魅力的なゲームミュージックを世界中のファンに届けるサウンドレーベル 「Bandai Namco Game Music」より、「パックマン チャンピオンシップエディション サウンドトラックス」「パックマン&ギャラガ ディメンションズ オリジナルサウンドトラック」が、本日より配信開始されます。

Apple Music, Spotify, iTunes等、各種ストリーミング・ダウンロード配信プラットフォームにて、ぜひお楽しみください。





商品名称:

「パックマン チャンピオンシップエディション サウンドトラックス」

配信開始日: 2023年 8 月 30 日(水) ※予定

配信地域: 日本、アジア、北米、南米

配信形態: ダウンロードおよびサブスクリプション

配信 PF: Apple Music, Spotify, iTunes他、主要な音楽サイトより配信

配信サイトリンク:https://nex-tone.link/QitWrB82j









商品名称:

「パックマン&ギャラガ ディメンションズ オリジナルサウンドトラック」

配信開始日:2023年 8 月 30 日(水) ※予定

配信地域: 日本、アジア、北米、南米

配信形態:ダウンロードおよびサブスクリプション

配信 PF: Apple Music, Spotify, iTunes他、主要な音楽サイトより配信

配信サイトリンク: https://nex-tone.link/mBgTza39X













家庭用ゲーム『パックマンワールド リ・パック』発売1周年記念!公式SNSにてプレゼントキャンペーンを開催中!







Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One版 / STEAM(R)版で発売中の『パックマンワールド リ・パック』の、発売1周年を記念したキャンペーンを公式Twitterにて開催中です。

期間中に「パックマン」公式Twitterアカウント(@BNEI_PACMAN_JP)をフォロー&該当ツイートをリツイートすると、超合金パックマン(クロームノワールver.)もしくは『パックマンワールド リ・パック』Nintendo Switch(TM)用ソフトが合計8名様に当たります。



■キャンペーン応募期間

2023年8月25日(金)11:00~9月3日(日)23:59



■プレゼント内容

・超合金パックマン(クロームノワールver.) :5名様

・『パックマンワールド リ・パック』Nintendo Switch(TM)用ソフト :3名様



※プレゼントを選択してのご応募はできませんのであらかじめご了承ください。

※なお、キャンペーンの内容・開催期間・プレゼントの内容は予告なく変更する場合があります。



「パックマン」公式Twitterはこちら: https://twitter.com/BNEI_PACMAN_JP





【「パックマン」について】





「パックマン」は、業務用ゲーム機として1980年に発売され、「最も成功した業務用ゲーム機」としてギネス記録にも認定されている、世界で最も有名なゲームキャラクターのひとつであり、バンダイナムコエンターテインメントが誇るIP(Intellectual Property:知的財産)です。日本はもちろんのこと、80年代に米国で「パックマン フィーバー」といわれた空前のブームを巻き起こし、現在でも同国での認知度は98%、また米国以外でも多くの国・地域で90%以上の認知度を誇ります。

(「パックマン」海外認知度:当社独自調査結果より)



*インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/30-22:16)