[KDDI株式会社]

25年ぶりのワンマンライブの模様をuP!!!で独占生配信&アーカイブ配信!【auスマートパスプレミアム】 会員は生配信視聴チケットを500円引きで購入可能!



「auスマートパスプレミアム」は、日常生活でのお買い物や、映画などのエンタメにお使いいただけるおトクなクーポンをはじめ、スマートフォンをもっと快適かつ楽しくお使いいただくためのデジタルコンテンツや安心をお客さまに提供するサービスです。この度、KDDI株式会社が運営するエンターテイメントサイト「uP!!!」にて2023年7月27日(木)に開催される「hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO”」を生配信することが決定しました。



「auスマートパスプレミアム」では、2023年6月27日(火)から、本公演の生配信視聴チケットを会員向けに500円引きの特別価格で販売開始します。また、配信ライブチケットご購入者全員に、オリジナル特典「hide with Spread Beaverスマホ用待受画像」をプレゼントいたします。詳細はuP!!!販売ページ(https://live.au.com/live/309/ )をご確認ください。







「hide(ヒデ)」は、日本のロック史上に伝説を打ち立てたバンド X JAPAN のギタリスト、そしてソロアーティストとして、日本の音楽シーンに多大なる影響を与えるミュージシャン。1998年の永眠から今年で25年、そしてソロデビュー30周年を迎えました。



本公演は、昨年夏に全国公開された映画「TELL ME ~hideと見た景色~」をきっかけに、hide率いる”7人の怪人たち”によるバンド「hide with Spread Beaver(ヒデ ウィズ スプレッド ビーバー)」が、スペシャルゲストに PATA(X JAPAN)、オープニングアクトに木村世治(ZEPPET STORE)を迎えて行われる、25年ぶりとなる待望のワンマンライブ。



予定されていた全公演のチケットが全席ソールドアウトになったこのプレミアムな公演を「uP!!!」で独占生配信が実現!



さらに注目すべき点は、配信映像のシューティングスタッフ陣。



この公演は生前のhideライブステージを作り上げてきたスタッフ陣を含めて制作されており、「uP!!!」で独占生配信のために、X~X JAPAN、そしてhideソロライブなどhideを記録し続けてきた撮影チームが集結し、ライブシューティングを担当。



hide with Spread Beaverの魅力を知り尽くしたチームならではのカメラワーク、迫力と臨場感あふれるライブ映像で、“雲の上のhideとの二元中継”で行われる、hide史上に残る記念すべき本公演を存分にご体感ください!





■uP!!! LIVE「hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"」生配信/アーカイブ(見逃し)配信概要

概要: 「hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"」の生配信視聴チケットを販売します。 auスマートパスプレミアムの会員は500円引きでお得に購入いただけます。また、配信ライブチケットご購入者全員に、オリジナル特典「hide with Spread Beaverスマホ待受画像」をプレゼントいたします。

(※ほかの用途でのご利用はご遠慮ください)

詳細はuP!!!販売ページをご確認ください。



販売期間: 2023年6月27日(火)12:00~2023年8月16日(水)21:00



チケット価格:一般 4,400円(税込)、スマプレ会員 3,900円(税込)

※別途システム手数料200円(税込)が必要です。



販売ページ:https://live.au.com/live/309/



配信日時:2023年7月27日(木)18:30~



アーカイブ配信:2023月8月3日(木)18:00 ~2023月8月16日(水)23:59



出演:hide with Spread Beaver

Special Guest/PATA(X JAPAN)

Opening Act/木村世治(ZEPPET STORE)







【生配信/アーカイブ(見逃し)配信に関する注意事項】

※配信開始時間は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※必ずチケットのご購入前に、各配信メディアサイトに記載の注意事項をよくお読みいただき、配信視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうかご確認ください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※生配信の特性上、インターネット回線や機材・システム上のトラブルにより、映像や音声の乱れ、一時停止、中断などが起こる可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しはいたしかねますことを予めご了承ください。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねますことを予めご了承ください。

※配信開始直前はサイトへのアクセスが集中するため、配信ページへのログインは時間に余裕をもってお済ませくださいますようお願いいたします。

※配信中、途中から視聴した場合はその時点からの配信となり、配信中は巻き戻しての再生はできません。

※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる映像および画面の録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合があります。

※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信ライブ映像を流すことを含みます。

※新型コロナウイルス感染拡大状況などにより、急遽本公演を中止する場合がございます。予めご了承ください。

※大勢の方が集まっての視聴は、新型コロナウイルス感染防止の観点からご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。

※チケット購入のお客様は、配信終了後、アーカイブ(見逃し)配信の視聴が可能となります。各公演所定の時間を過ぎると視聴できなくなります。ご注意ください。

※アーカイブ(見逃し)配信期間中のチケット購入も可能です。また、期間中は何度でもアーカイブ視聴が可能です。





【ワンマンライブ公演情報】

(追加公演)

hide 30th solo-debut anniversary

hide Memorial Day 2023

“hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO”



<日時>2023 年 7 月 27 日(木) OPEN 17:30/START 18:30

<会場>豊洲 PIT チケットSOLD OUT



【hide Profile】



日本のロック史上に伝説を打ち立てたバンドX JAPANのギタリスト“HIDE”、『ROCKET DIVE』『ピンク スパイダー』などの名曲を発信したソロアーティスト“hide”としてその個性的なファッションやメイクは、“ヴィジュアル系”という新たなカルチャーを創り上げ、 革新的で時代を先取りした音楽、おもちゃ箱をひっくり返したような奇想天外なライブパフォーマンスは日本の音楽シーンに多大なる影響を与えた。

1998年に急逝するも、hideが残した「サウンド」と「メッセージ」は色褪せることなく語り継がれ、今もなお、世界中で絶大なる人気を誇るロックアーティストである。

hide オフィシャルウェブサイト http://www.hide-city.com



【hide Memorial Day 2023 特設サイト】

https://www.hide-city.com/mcontents/special/mday2023_SB



【hide オフィシャルウェブサイト】 http://www.hide-city.com

【hide 公式ツイッター】@hideofficial_20





■「auスマートパスプレミアム」とは

auスマートパスプレミアムは、スマホライフを充実させるおトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツ、便利なアプリや、あんしんのスマホサポートなどを月額情報料548円 / 初回30日無料でauに限らず全てのキャリアのお客さまが利用可能なサービスです。



1.コンビニやファストフード店、飲食店など、街で使える無料クーポン / 割引

2.「au PAY マーケット」でおトク(ポイント還元 / 送料無料 )なお買い物

3.デリバリーサービスの配達料無料

4.映画館での鑑賞料金などの割引

5.映像(ドラマ / アニメ / 映画)、音楽、書籍(雑誌 / マンガ)、ライブの主要エンタメが楽しめるコンテンツ

6.写真やアドレス帳などのデータをお預かり /ウイルス感染や不正サイト等をブロック / フリーWi-Fi接続時の通信を保護するなど、スマホをあんしんに使える



最新の特典内容など詳細は、こちら https://prcp.pass.auone.jp/main/ を参照ください。

※表記の金額は、特に記載のある場合を除き全て税込です。



(2023/06/27-15:46)