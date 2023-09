[Bytedance株式会社]





ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、毎日数万人のクリエイターがLIVE配信を行うTikTok LIVEにて、株式会社ポケモンから10月6日(金)に発売されるNintendo Switchソフト『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』 とコラボした「LIVE Ranking -2023 Sep/Oct- Feat.『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』」を9月29日(金)より開催いたします。



今回のLIVE Rankingはゲーム『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』とのコラボイベント!

『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』をイメージしたいいねアイコン、LIVEエフェクト、LIVEステッカーが登場します!

さらに、本イベントの上位入賞クリエイターには、『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』をイメージにデザインした表彰盾、クリスタルキューブ、TikTok LIVEのプロフィールを装飾するアプリ内アイテムなどの豪華特典をプレゼント!また、デイリーミッション抽選で『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』オリジナルグッズが当たるチャンスも!

そして、視聴者ランキングにおいても、入賞した方には『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』をイメージにデザインしたキーホルダーをGETできるチャンスもあるのでお楽しみに!



「LIVE Ranking -2023 Sep/Oct- Feat.『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』」概要

■特設ページ

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/650adef81613720c0478a4c0?__live_platform__=webcast&appType=webcast&magic_page_no=1&use_spark=1

■開催期間

2023年9月29日(金)~10月8日(日)

■参加対象者

クリエイター:

以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に滞在する方

・ギフトの受け取りを許可している方

視聴者:

・満18歳以上かつ日本国内に滞在する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

■各部門とルール

「ギフト部門」

●クリエイターランキング

○ ランキングポイント獲得方法

■ LIVE中にギフトを受け取るとポイントを獲得できます。

● イベントギフト:1ダイヤモンド=3ポイント獲得

● その他ギフト:1ダイヤモンド=1ポイント獲得

○ チーム分け:過去受け取ったダイヤモンド数に応じて、クリエイターは3つのグループ(ゴールドチーム/シルバーチーム/ブロンズチーム)に分けられます。

○ デイリーミッション

■ デイリーミッションを達成するとポイントを獲得できます。

● 1.:イベント限定ギフト「サンマ」を100個獲得:2,000ポイント獲得

● 2.:イベント限定ギフト「舞い上がる紅葉」を20個獲得:50,000ポイント獲得

● 3.:イベント限定ギフト「LIVE Ranking盾」を15個獲得:100,000ポイント獲得

● 4.:イベント限定ギフト「富士山と紅葉」を10個獲得:200,000ポイント獲得

■ 抽選

クリエイターはデイリーミッションタスク1.をクリアすると毎日1抽選ポイントが獲得でき、

ご自身のイベントページ「デイリーミッション抽選」より抽選いただけます。

● 視聴者ランキング

○ ランキングポイント獲得方法

■ LIVE中にギフトを贈るとポイントを獲得できます。

● イベントギフト「サンマ」「舞い上がる紅葉」「LIVE Ranking盾」「富士山と紅葉」:1コイン=3ポイント獲得

● その他ギフト:1コイン=1ポイント獲得

○ チーム分け:過去一定期間に消費したコイン数に応じて、視聴者は3つのグループ(ゴールドチーム/シルバーチーム/ブロンズチーム)に分けられます。



「投票部門」

● クリエイター向けの遊び方

○ ランキングポイント獲得方法:視聴者に投票してもらうとポイントを獲得できます。

■ 1投票券=1ポイント獲得

○ チーム分け:本企画開催前のフォロワー数に応じて、クリエイターは3つのグループ(ゴールドチーム/シルバーチーム/ブロンズチーム)に分けられます。

● 視聴者向けの遊び方

○ 投票券の獲得方法:視聴者ミッションをクリアすることで投票券を獲得できます。(1日4枚まで獲得可能)

■ 視聴者ミッション:

● 1.キャンペーンページを訪問しよう

● 2.LIVE配信を1日合計15分以上見よう

● 3.LIVE配信にいいねを1日合計10回以上しよう

● 4.イベント限定ギフト「サンマ」を1個贈ろう



■特典

ギフト部門・投票部門の入賞者にはそれぞれ以下の豪華特典をプレゼント!

● ランキング特典:

○ ギフト部門



○ 投票部門





視聴者ランキングの入賞者には以下の豪華特典をプレゼント!





■TikTok LIVEに『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』コラボ仕様の機能が期間限定で登場!

● 配信者向けの機能

○ 期間限定LIVEステッカー



限定ステッカーであなたのLIVEルームをデコレーションしよう!

※イベント限定ステッカーはLIVE配信中画面の「加工」→「ステッカー」よりご確認いただけます。



○ 期間限定LIVEエフェクト



『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』のLIVEエフェクトをつけて、LIVE配信を盛り上げよう!

※LIVEエフェクトはイベント期間中に配信開始画面にて「エフェクト」→「最新」よりご確認いただけます。



● 視聴者向けの機能

○ 期間限定いいね

LIVE視聴中に視聴画面をダブルタップしたら、3つの期間限定アイコンがランダムで表示されます!

























応援したい配信者のLIVEルームをタップして、たくさんいいねを送ろう!



【『帰ってきた 名探偵ピカチュウ』について】

▼ストーリー

人間とポケモンが共生する街「ライムシティ」。

ライムシティで名の知れた「探偵コンビ」のティムとピカチュウは、街で起こるさまざまな事件に挑みながら、行方不明となっているティムの父親・ハリーを捜していた。

そんな最中に起こった「宝石盗難事件」。

この事件をきっかけに、2人は大きな謎に迫っていくことになる。

なぜ、ハリーは姿を消したのか?

なぜ、ライムシティでポケモンによる事件が起こっているのか?

なぜ、ピカチュウはティムとだけ喋ることができるのか?

そして、ティムとピカチュウは、ハリーを見つけることができるのか。

物語の結末は、キミの目で確かめよう!



▼特設サイト https://www.pokemon.co.jp/ex/detective_pikachu/ja/



(C)2023 Pokemon.

(C)1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by Creatures Inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon・名探偵ピカチュウは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリ

ークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokには、ロサンゼルス、シリコンバレー、ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、ドバイ、トロント、シンガポール、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。http://www.tiktok.com/



