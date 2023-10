[三栄]

サウナ、椅子、湖、コーヒーに民芸。オンクル初の北欧特集。







ONKUL vol.19(10月23日 発売)



“あたりまえ"なものにほどこだわりたい。そんな感度の高い女性に向けて、着る服、時間、日々の道具を独自の目線と新しい切り口で紹介してきた『ONKUL(オンクル)』。そんなONKULの最新号vol.19が10月23日(月)に発売となります。



特集:NORDIC LOVE LIFE 北欧生まれの名品図鑑。



●NORDISKA HEMSLÖJO 手仕事を感じる北欧の暮らし

●hello! NORDIC LIFE オンクルでお買いもの。

●北欧生まれの名品図鑑。

●夏帆と北欧の色とセーターと

●森と湖はぜんぶある。

●GERANIUM THE FLOWER LOVED in SWEDEN スウェーデンで、ゼラニウムが愛される理由。

●THE FINLAND DESIGN フィンランドからこんにちは。

●菊池亜希子が着る旅する服

●THE LITTLE NORDIC COUNTRIES 北欧にいちばん近い街。軽井沢・御代田

…etc



NORDISKA HEMSLÖJO 手仕事を感じる北欧の暮らし







北欧の冬は長い。短い夏を終え、 一瞬の秋を通り過ぎ灰色の冬へと突入する。 だからこそ、農閑期の副業として手芸や工芸が 発達し大切に守られてきた。伝統的な技術、 隣合わせの自然から生まれた手仕事など、 日々の暮らしを楽しむ北欧の暮らしに憧れる。







夏帆と北欧の色とセーターと







素敵な景色や心地よい空間、美味しい思い出...大好きな北欧のあれこれを、まるっと「色」に託してみよう。纏う瞬間が記憶になる7色のセーターと、夏帆さんのストーリー。







hello! NORDIC LIFE オンクルでお買いもの。







北欧のライフスタイルを、こんな素敵なアイテムから取り入れてみてはいかが? オンクルがセレクトした北欧のアイテムや、人気作家とのここだけのコラボレーションアイテムを限定販売します。







GERANIUM THE FLOWER LOVED in SWEDEN スウェーデンで、ゼラニウムが愛される理由。







スウェーデンの街を歩くと、至る所にゼラニウムが飾られている。大通りの花壇で、店先のテラス席で、それからほら、あのお家の窓辺にも! なぜこんなに、スウェーデンではゼラニウムが愛されているのだろう? スウェーデンとゼラニウムの素敵な関わりについて、ちょっと覗いてみましょう。







THE FINLAND DESIGN フィンランドからこんにちは。







デザイン大国として知られるフィンランド。1917年に独立した後、新しい国としてデザインに力を入れ、今では世界中の人々が愛する有名ブランドを多数輩出。その中でも、私たちの暮らしに浸透する日本人にも馴染みの深い2ブランドの新作をご紹介。







北欧生まれの名品図鑑。







豊かな自然をモチーフに、スタイルのあるデザインが目を引く北欧プロダクト。ここでは北欧の人々が大切にしている毎日の知恵や習わしに触れながら、完全北欧生まれの名品たちをご紹介。暮らし偏差値の高い彼らのお眼鏡にかなうアレコレ、揃っています。







ONKUL vol.19 詳細







ONKUL vol.19

特集:「NORDIC LOVE LIFE 北欧生まれの名品図鑑。」



発売日:2023年10月23日(月)

定価840円 (本体価格764円)

ISBN:9784779649035



※全国の書店、 コンビニエンスストア、 ネット書店にてお求めいただけます。

詳細:https://shop.san-ei-corp.co.jp/magazine/detail.php?pid=12938





ONKUL(オンクル)

“あたりまえ"なものにほどこだわりたい。そんな感度の高い女性に向けたファッション&ライフスタイル雑誌。ファッション、インテリア、日用品、旅、食事、ビューティー etc...暮らしに役に立つモノやコトを、独自の目線と新しい切り口で紹介します。

ONKUL公式webサイト:https://fudge.jp/onkul/

ONKUL公式Instagram:https://www.instagram.com/onkul_magazine/







株式会社三栄

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役:伊藤秀伸

創業:昭和22年10月

設立:昭和27年9月17日

資本金:9,800万円

従業員:141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26F



三栄公式ウェブ:https://san-ei-corp.co.jp/



