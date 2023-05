[SKIYAKI]

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小久保知洋、以下「SKIYAKI」)は、2023年5月13日(土)に、the engyのオフィシャルサイト兼ファンコミュニティ「the engy official community「ファンバデ」」(URL:https://www.theengy.com/)をオープンしました。









the engy(ジ・エンギー)は京都出身の4人組ロックバンドです。2017年春に現体制となり、5月に自主制作盤1st EP「the engy」を発売。2019年にはビクターエンタテインメントより1st MINI ALBUM「Talking about a Talk」にてメジャーデビューしました。そのジャンルレスで緻密なトラックメイクとVo.山路洸至のスモーキーかつブルージーな歌声は多方面から注目され、日中で同時配信され話題を呼んだドラマ「LINEの答えあわせ~男と女の勘違い~」の主題歌となった「Driver」や三菱地所「ラグビー日本代表」ONE TEAM篇CMソング「Hold us together」、映画「わたし達はおとな」主題歌「Suger & Cigarettes」など、数々のタイアップにも起用されています。



2023年より自主レーベル「エビバデレコーズ」を発足し、その第一弾リリースとなるEP「Bones」を引っ提げて東京と大阪でワンマンライブを開催。現在は4月より続く新曲発表ライブ「Out Today」シリーズを敢行中です。さらに深みを増すサウンドにもご注目ください。



この度オープンしたのは、the engyのオフィシャルサイト兼ファンクラブです。

どなたでもご覧いただけるスケジュールやバイオグラフィ、ディスコグラフィ等に加え、有料会員にご登録いただくとライブチケットの先行予約や動画配信コンテンツなどをご利用いただけます。当サイトの詳細は下記URLよりご確認ください。





【オフィシャルサイト&ファンコミュニティ詳細】



■オフィシャルサイト&ファンコミュニティ名

the engy official community「ファンバデ」(ジ エンギー オフィシャル コミュニティ「ファンバデ」)



■URL

https://www.theengy.com/



■会費

月額720円(税込)

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」 をご利用いただけます。



■無料会員コンテンツ

News・Schedule・Biography・Discography・Video



■有料会員コンテンツ

Ticket・Groupchat・Live配信





【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名:株式会社SKIYAKI

所在地:東京都渋谷区道玄坂1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル 3F

代表者:代表取締役 小久保 知洋

資本金:593百万円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://skiyaki.com/



SKIYAKIは、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とする有料会員数106万人以上(2023年3月末時点)のファンプラットフォームを開発・提供し、"FanTech"分野のパイオニアとして新たな価値の提供を目指し続けます。“FanTech”とは、“Fan×Technology”を意味する新しいコンセプトです。



【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan:https://bitfan.id/

ファンクラブ機能:https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能:https://bitfan.id/service/store

チケット機能:https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能:https://bitfan.id/service/live



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-18:16)