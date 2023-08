[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇田川 南欧)は、株式会社バンダイナムコオンラインとともに、4年ぶりに全館開催となり、過去最大級となる「東京ゲームショウ2023」(以下、TGS2023)において、IP(キャラクターなどの知的財産)の魅力をファンのみなさまにお届けするべく、『Connect with Fans』をテーマとした出展内容が決定いたしましたので、お知らせいたします。









当社は、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、世界中の IP ファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会と常に向き合い、深く、広く、複雑につながる存在を目指しています。また、当社の基本方針である「長く深く遊べる良質なコンテンツ」と「多彩なエンターテインメント」を軸に、中核であるゲーム事業でしっかりとファンのみなさまの期待を超えるゲームをお届けし、今後のゲーム市場のさらなる活性化につなげていきたいと考え、TGS2023に出展いたします。



9月21日(木)から24日(日)に開催されるTGS2023では、4年ぶりに幕張メッセ全館を利用するリアル会場にて、ファミリー向けエリアやコスプレエリアが復活します。また、2021年から登場した「TGS VR」というバーチャル会場では、対応デバイスにPC、ヘッドマウントディスプレイに加え、スマートフォンでも体験可能となります。オンライン企画もより強化されることから、過去最大級のハイブリット開催の実現となります。そのようなTGS2023にて、『Connect with Fans』をテーマに3つの『つながる』の施策を展開いたします。



1. リアルでつながる

ゲームの世界観を再現したフォトブースや、試遊など7タイトルを出展

2. オンラインでつながる

「アイドルマスター」シリーズのキャラクターをアンバサダーに置き、30時間配信を実施

3. デジタルでつながる

ファンのみなさまとSNSを通して「#好きでつながる」施策を実施



『リアルでつながる』





会場では、最新ゲームの試遊コーナーや、スペシャルステージ、ゲームの世界観に浸ることができるフォトブースなどを展開予定です。ぜひ株式会社バンダイナムコエンターテインメント/株式会社バンダイナムコオンラインブースにご来場いただき、リアル会場ならではの熱気をご体感ください。



【最新ゲーム試遊コーナー】※本日より一般公開日(23日,24日)の事前予約抽選募集開始

・ 鉄拳8

・ SAND LAND

・ SYNDUALITY Echo of Ada

・ SDガンダム ジージェネレーション エターナル



【スペシャルステージ】

・ アイドルマスター シャイニーカラーズ ※本日より観覧事前予約抽選募集開始

・ 鉄拳8

・ SAND LAND

・ SYNDUALITY

・ ソードアート・オンライン

・ BLUE PROTOCOL

・ 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE



【フォトブース】

・ 鉄拳8

・ SAND LAND

・ SYNDUALITY

・ BLUE PROTOCOL

・ 僕のヒーローアカデミア ULTRA RUMBLE 、他



<最新ゲーム試遊コーナーは事前予約システム「イベントチェックイン」で申込み可能!>

最新ゲーム試遊コーナーはすべて事前予約を実施。事前に行きたい日時を申込みしておくことで、当日は長時間列に並ばずにスムーズにゲームをお楽しみいただけます!

事前申込はこちら : https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp/information/

※応募者多数の場合は抽選になります。事前予約申込にはバンダイナムコID(無料)の登録が必要です。

※試遊は無料で体験することができますが、TGS2023の入場料や交通費等に関してはお客様のご負担となります。

※その他詳細は申込ページをご確認ください。



TGS2023バンダイナムコエンターテインメント/バンダイナムコオンライン 特設サイト

詳細情報はこちら : https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp



『オンラインでつながる』





「アイドルマスター」シリーズのキャラクターをアンバサダーに置き、「#好きでつながる!30時間バンダイナムコTV inTGS2023」を配信いたします。リアル会場にご来場いただけないファンのみなさまや、会場閉会後もファンのみなさまとつながるべく、さまざまなコンテンツをお届けいたします。



【「アイドルマスターシャイニーカラーズ」のアイドル3名がアンバサダーに就任!】

9月23日(土)10:00頃~9月24日(日)17:00頃まで、ノンストップで「バンダイナムコ30時間TV」を配信いたします。番組を盛り上げるアンバサダーとして「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の大崎甜花、小宮果穂、浅倉透が就任!さらにスペシャルサポーターとして「PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ) 」のアイドル候補生たちも参戦し、番組中にさまざまなゲームのチャレンジ企画に挑戦いたします。



番組では、リアル会場の閉場後にも、『Tales of ARISE』2nd Anniversary スペシャル配信や、RTA(Real Time Attack)企画など様々なコンテンツをお届けいたします。



一般社団法人「RTA in Japan」ご協力の下、『Tales of ARISE』『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』『風のクロノア1&2 アンコール』の3つのタイトルをRTAプレイヤーたちが最速で駆け抜けます。お見逃しなく!



【出演者】※敬称略

・総合司会

百花 繚乱(9月23日(土))、 田口 尚平(9月24日(日))



・アンバサダー

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より

大崎甜花

小宮果穂

浅倉 透



▼公式サイト

https://shinycolors.idolmaster.jp



・スペシャルサポーター

『PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)』より

上水流 宇宙

灯里 愛夏

レトラ



▼公式サイト

https://idolmaster-official.jp/va-liv



・RTA (Real Time Attack)



『Tales of ARISE』

走者:braster、 実況解説:セリア/えく

『みんな大好き塊魂アンコール+ 王様プチメモリー』

走者:Harutomo

『風のクロノア1&2 アンコール』

走者:ねこ



『デジタルでつながる』





ファンのみなさまとSNSを通して「#好きでつながる Twitterキャンペーン」を、本日8月29日(火)よりスタートいたします。



【TGS2023をみんなで一緒に盛り上げよう!】

株式会社バンダイナムコエンターテインメント/株式会社バンダイナムコオンラインの製品に関わるコメントやイラスト、写真の投稿を大募集!



ハッシュタグ「#好きでつながる」をつけてX(旧:Twitter)に投稿や、 「#好きでつながる 」がついた投稿をリプライやリポスト(リツイート)をすることでもらえるポイントを貯め、ポイントを消費して豪華商品や一部ステージの優先観覧権の抽選に応募したり、プレゼントと交換をしたりすることができる!キャンペーン投稿文はリアル会場の大型モニターや、配信番組で紹介されることもあるかも!?



バンダイナムコ製品に関すること、TGS2023への意気込み、イラスト、コスプレ画像など、ハッシュタグをつけて自由に投稿してください!たくさんの参加お待ちしております!

キャンペーン参加はこちら : https://tgs2023.bandainamcoent.co.jp/campaign/



※開催期間:開催中~9月24日(日)23:59まで(予定)

※期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。





バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる。そんな未来を、世界中のすべての人とともに創ります。



※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。

※イベント情報の日時、タイトル、出演者は予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。

※キャンペーン情報の日時、アイテム、実施期間は予告なく変更になる場合がございます、あらかじめご了承ください。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-19:46)