[バンダイナムコアミューズメント]



株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』BOOKOFF 409号川崎港町店を、2023年3月16日(木)、「BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町店」(神奈川県川崎市)内にオープンします。





近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイと大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。



『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』51店舗目となる「BOOKOFF 409号川崎港町店」は、高い集客力を誇る大型総合リユースショップ「BOOKOFF SUPER BAZAAR 409号川崎港町店」店舗内にオープンし、川崎市内に初の出店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。



精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後もバンダイナムコアミューズメントは出店を進めていきます。



▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

※一部店舗対象外の場合もございます。あらかじめご了承ください。



施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF 409号川崎港町店

[所在地] 神奈川県川崎市川崎区港町12-1 2F

[営業時間] 10:00~21:00

[施設面積] 約46.8平方メートル (約14.2坪)

[設置面数] 300面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/kawasaki-minatocho/





1:バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている!

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。





いきもの大図鑑 指まきコレクション 小動物

指まきコレクションの第2弾は小動物!

人気のハムスター、ハリネズミ、フクロモモンガをラインアップしました。

価格:500円/1回(全6種)

(C)BANDAI





ピエール・エルメ・パリ

ミニチュアコレクション

フランスのパティスリー「ピエール・エルメ・パリ」のミニチュアコレクションが登場!

代表作ともいえる“イスパハン”を含む全5種展開。造形にこだわった本物そっくりのミニチュアコレクションです。

価格:400円/1回(全5種)

(C)PH SAS 2023





無意味枕詞ラバーマスコット

名刺サイズの極小フリーペーパー!?“広告されない、ちいさなモノゴト”マガジン「ちい告」とのコラボ企画!無意味なのについついつけちゃう枕詞がラバーマスコットになって登場。

価格:200円/1回(全8種)





進撃の巨人 The Final Season

カプセルラバーマスコット4

「進撃の巨人 The Final Season」のカプセルラバーマスコット第4弾が登場!

第87話『人類の夜明け』の壁外調査のワンシーンをイメージしたデフォルメイラストをラインアップ!

価格:300円/1回(全8種)

(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」The Final Season製作委員会





猫のなわばりあらそい

~したまちのなわばり~

【なわばりあらそい】をコンセプトにした、リアル猫フィギュアシリーズが登場!

更に、集めたフィギュアで2人対戦ゲームが遊べる!

したまちの猫、全5種類のラインアップでお届けします。

価格:500円/1回(全5種)

(C)BANDAI





機動戦士ガンダム 水星の魔女

アクリルスタンド01

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」よりアクリルスタンドが登場!かわいくデフォルメしたコレクション性抜群のアイテムです!

価格:400円/1回(全8種)

(C)創通・サンライズ・MBS





SPY×FAMILY アーニャといっしょ!

あくりるすたんど

ロイド、ヨルたちSPY×FAMILYの大人気キャラクターがアーニャと一緒にアクリルスタンドになって登場♪

価格:400円/1回(全8種)

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会





王様戦隊キングオージャー

カプセルラバーマスコット

王様戦隊キングオージャーのヒーローがラバーマスコットになって登場!

価格:300円/1回(全6種)

(C)テレビ朝日・東映AG・東映





【フラットガシャポン】

プリキュアオールスターズ クリアファイルコレクション

~20th memorial~

プリキュア20周年を記念したプリキュアオールスターズのクリアファイルコレクションが新登場!

美麗な描きおろしアートを使用した実用性◎なシリーズです。

価格:300円/1回(全8種)

(C)東映アニメーション (C)ABC-A・東映アニメーション



※画像はイメージです。

※価格は全て税込みです。

※商品は在庫がなくなり次第終了です。





2:オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる!

欲しい商品を確実に手に入れたいお客さまや、すぐに店舗へ足を運ぶことが難しいお客さまのために、バンダイナムコアミューズメントが運営する公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」にて購入された商品を、店内のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。



3:オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる!

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(下記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。











3月16日(木)~3月17日(金)開催!「空カプセル3個回収キャンペーン」



▼空カプセル3個回収キャンペーン

ナムコアプリと連動して空カプセル3個を「ガシャポイントステーション」へ入れると「オリジナルステッカー」をプレゼント!



さらに!各日先着100名さまが抽選に参加できるキャンペーンを実施!

おうちでガシャ撮りが楽しめる「おうちでガシャ撮り」が抽選で各日5名さまに当たります。



↓ナムコアプリのダウンロードはこちら

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/app/





【店舗における新型コロナウイルス感染症対策について】

ガシャポンバンダイオフィシャルショップおよびガシャポンのデパート各店ではお客さまと従業員の感染防止の観点から、次の取り組みを行っています。

・対人距離確保のため、従業員はお客さまと一定の間隔を取ってご案内いたしますことをご了承ください。

・従業員には就業前の健康チェックを義務付けるとともに、うがい、手洗い、消毒の励行、マスクの着用や咳エチケットの徹底など、各種感染対策を強化いたします。

・お客さまのご来場状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

・なお、同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。詳しくは当社ホームページ( https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html )をご覧ください。





【日本国内展開中の『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』店舗リスト:計51店舗】

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ東京ソラマチ店(2021年9月17日オープン)設置総数 240面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップOSシネマズ神戸ハーバーランド店(2021年10月1日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ金沢フォーラス店 (2021年12月23日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ福岡パルコ店(2022年2月11日オープン)設置総数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップキャナルシティ博多店(2022年3月20日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ新宿マルイアネックス店(2022年3月31日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ横浜ビブレ店 (2022年4月1日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップサクラマチクマモト店(2022年4月23日オープン)設置総数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA南古谷店(2022年6月28日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ横浜ワールドポーターズ店 (2022年7月7日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップリブロ別府店(2022年7月29日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ京都桂川店(2022年8月5日オープン)設置面数 480面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF 鈴鹿ハンター店(2022年8月6日オープン)設置面数 290面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ天童店(2022年8月8日オープン)設置面数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYAイオンタウン弥富店 (2022年8月26日オープン)設置面数 310面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップブックセンタークエストエマックス久留米店(2022年9月2日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA瀬戸店(2022年9月9日オープン)設置面数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA横須賀粟田店 (2022年9月13日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA茅ヶ崎駅前店 (2022年9月16日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA追浜店 (2022年9月21日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA富山豊田店 (2022年10月7日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップリブロ ひたちなか店 (2022年10月19日オープン)設置面数 340面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップリブロ イオンタウン守谷店 (2022年10月21日オープン)設置面数 360面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYAミタス伊勢店 (2022年10月22日オープン)設置面数 360面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKSえみたす長久手店 (2022年10月29日オープン)設置面数 310面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンモールKYOTO店 (2022年11月2日オープン)設置面数 630面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ八文字屋 北店 (2022年11月3日オープン)設置面数 390面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ蔦屋書店茂原店 (2022年11月25日オープン)設置面数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップよむよむ フレスポ甲府東店 (2022年11月29日オープン)設置面数 370面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ未来屋書店大宮店 (2022年12月2日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA土佐道路店 (2022年12月3日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA南国店 (2022年12月3日オープン)設置面数 360面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ梅田店 (2022年12月8日オープン)設置面数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA春日井店 (2022年12月9日オープン)設置面数 320面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ岡山店 (2022年12月9日オープン)設置面数 330面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF PAPA上尾店 (2022年12月10日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ駿河屋札幌ノルベサ店 (2022年12月15日オープン)設置面数 640面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA積文館書店八女店 (2022年12月21日オープン)設置面数 290面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA積文館書店シュロアモール店 (2022年12月22日オープン)設置面数 310面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップリブロ川越店 (2023年1月19日オープン)設置面数 310面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF 町田中央通り店 (2023年1月28日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA大桑店 (2023年2月1日オープン)設置面数 340面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップブックセンタークエスト小倉本店 (2023年2月2日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA上小田井店 (2023年2月3日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA桑名店 (2023年2月10日オープン)設置面数 410面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA福井パリオ店 (2023年2月16日オープン)設置面数 360面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップ秋葉原店 (2023年3月1日オープン)設置面数 800面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップイオンシネマ日の出店 (2023年3月2日オープン)設置面数 350面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップHEP FIVE店 (2023年3月10日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップTSUTAYA大垣店 (2023年3月10日オープン)設置面数 300面

・ガシャポンバンダイオフィシャルショップBOOKOFF 409号川崎港町店 (2023年3月16日オープン)設置面数 300面





※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Amusement Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-16:46)