インターナショナルなモードやトレンドに敏感な女性たちに、スタイルを持った生き方を提唱する新世代WEBマガジン『VOGUE GIRL』(https://voguegirl.jp/)では、毎月最も気になるガールにクローズアップする企画「GIRL OF THE MONTH」を好評連載中。毎月、『VOGUE GIRL』の世界を表現するカバーガールを迎え、オリジナルのファッションストーリーを動きのあるコンテンツで配信しています。



2022年10月のカバーに登場したのは、女優・八木莉可子。2016年ポカリスエットのCMに起用され注目を集め、同年ドラマ「時をかける少女」で女優デビュー。その後、「僕たちがやりました」(2017)、「チア☆ダン」(2018)、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」(2022)、Amazonオリジナル映画『HOMESTAY』(2022)などに出演し、2022年11月24日からはNetflixオリジナルシリーズ「First Love 初恋」が配信予定と、今後の活躍が見逃せないイットガールです。

そんな彼女が『VOGUE GIRL』では、世界を夢中にさせるポップアイコンに変身し、スターライフの裏側をモードに表現。ストリートでは、マイクロミニ丈のチェック柄プリーツスカートでヘルシーに肌見せし、辛口レザージャケットでロックなスピリットを加えた新世代のガーリィスタイル、レコーディングはクロップ丈ニットとアームウォーマーに、オーバーサイズのカーゴパンツでパワフルに。カレッジ風スタジャンとミニショーツ、ビーズアクセサリーで遊び心をMIXしたバックステージスタイルや、ステージでは白シャツにナロータイ、コルセットを重ねた枠にとらわれないモノトーンで魅せるなど、ピュアなムードと唯一無二なオーラを兼ね備えた4つのスタイルをぜひご覧ください。



担当した『VOGUE GIRL』エディターは、「今回、八木さんにフレッシュなモードでポップなスタイルアイコンになりきっていただきました。天真爛漫でお茶目な様子が垣間見えるムービーも必見です」とコメント。



また八木莉可子は、「素敵な服をたくさん着させていただいて、アイドルになったような撮影で、夢が叶ったようでとても楽しかったです」と撮影を振り返りました。さらに、『VOGUE GIRL』恒例のムービー「90秒チャレンジ」では、今ハマっていること、挑戦したいヘアスタイル、みんなが知らない秘密など、気になる質問に90秒で答えられる限り答えます。



「GIRL OF THE MONTH」:

特設ページ:https://voguegirl.jp/fashion/girlofthemonth/girlofthemonth202210/

90 Sec Challenge :https://voguegirl.jp/lifestyle/people/20221031/gom-90secchallenge-rikako-yagi/



『VOGUE JAPAN』の増刊として、2011年3月から2015年3月までコンデナスト・ジャパン社より発行。2015年秋よりデジタルに完全移行。デジタルメディアをマルチリンクさせ、世界視野のモードやトレンドに出会うミレニアル世代のヴォーグ ガールたちに、ジャンルや国境を飛び越え、「可愛い」だけではなく、スタイルを持った生き方を提唱する。



公式サイト:https://voguegirl.jp/

