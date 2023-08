[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション」最新トレーラー公開!





























株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、8月26日(土)にベルサール秋葉原にて、SAOゲーム攻略会議2023 -CONNECTING-を開催いたしました。

イベント内で行った、豪華声優陣/アーティストが出演したステージ配信のアーカイブを公開いたしましたのでお知らせいたします。

また、 10月5日に発売予定の、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM(R)『SWORD ART ONLINE Last Recollection(ソードアート・オンライン ラスト リコレクション)』につきましても、40人以上のプレイアブルキャラクターが登場する最新トレーラーを公開いたしましたので、併せてお知らせいたします。

公式サイトはこちら:https://lr.sao-game.jp/

SAOゲーム攻略会議2023 -CONNECTING- ステージの配信アーカイブを公開中!







8月26日(土)にSAOゲーム攻略会議2023 -CONNECTING-にて行った各ステージの配信アーカイブをSAOゲーム公式YouTubeにて公開中!

10周年を記念した豪華なラインナップとなっておりますので是非ご覧ください!



■SAOゲーム攻略会議2023 OPENING & SAOゲーム10周年アプリスペシャルステージ

~いっぱいいっぱいお話してあげるからねSP~



出演者:

日高 里菜さん(シリカ役)、高垣 彩陽さん(リズベット役)、伊藤 かな恵さん(ユイ役)、

安元 洋貴さん(エギル役)、バンダイナムコエンターテインメント 竹内、江



配信URL:

https://youtube.com/live/YSgEfNU3pbY





■『川原礫チャンネル 』SAOゲーム攻略会議2023出張版



出演者:

松岡 禎丞さん(キリト役)、日高 里菜さん(シリカ役)、島崎 信長さん(ユージオ役)、

川原礫先生、ストレートエッジ 三木 一馬さん



配信URL:

https://youtube.com/live/fF3yaMddSzo





■SAO原作×アニメ&ゲーム10周年大集合!

スペシャルキャストトーク



出演者:

松岡 禎丞さん(キリト役)、戸松 遥さん(アスナ役)、日高 里菜さん(シリカ役)、

高垣 彩陽さん(リズベット役)、伊藤 かな恵さん(ユイ役)、茅野 愛衣さん(アリス役)、

島崎 信長さん(ユージオ役)、安元 洋貴さん(エギル役)、

EGG FIRM 大澤 信博さん、ストレートエッジ 三木 一馬さん、バンダイナムコエンターテインメント 二見



配信URL:

https://youtube.com/live/1T8iqt_pR-4





■SAOゲーム10周年家庭用スペシャルステージ

~ラスト リコレクション新情報発表SP~



出演者:

松岡 禎丞さん(キリト役)、戸松 遥さん(アスナ役)、茅野 愛衣さん(アリス役)、

島崎 信長さん(ユージオ役)、ReoNaさん、バンダイナムコエンターテインメント 二見、竹内、上野



配信URL:

https://youtube.com/live/FKtKbpAyyfg



ReoNa スペシャルステージfeat. SWORD ART ONLINE & SAOゲーム攻略会議2023 ENDING



出演者:

ReoNaさん、松岡 禎丞さん(キリト役)、戸松 遥さん(アスナ役)、茅野 愛衣さん(アリス役) 、

島崎 信長さん(ユージオ役)、

バンダイナムコエンターテインメント 二見、竹内、上野



配信URL:

https://www.youtube.com/live/ZLC9dZziEgw?si=va8zvI4YT1N4z9zJ



『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』新たにキャラクターの参戦が決定!プレイアブルキャラクター参戦トレーラー公開!





SAOゲーム攻略会議2023 -CONNECTING-にて、

新たに、『ソードアート・オンライン ラスト リコレクション』への参戦を発表した、

「ソルティリーナ」「レンリ」「リネル」「フィゼル」「イーディス」「ログ」「ユナ」「エイジ」も登場する、

プレイアブルキャラクター参戦トレーラーを公開いたしました。是非ご覧ください!

動画はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=vBSoyUm0PzY&t=2s



「ソードアート・オンライン ラスト リコレクション」とは?





川原礫氏による小説が原作の、次世代オンラインゲーム《ソードアート・オンライン》を舞台に繰り広げられる

主人公・キリトの活躍を描いたTVアニメ『ソードアート・オンライン』。

原作・アニメとは違う世界線を描く、ゲームオリジナルの《War of Underworld》編をシリーズ最大規模のキャラクターとエピソードでお贈りいたします。



『キリト』がいたら。『ユージオ』がいたら。



至高のAI《A.L.I.C.E.》を生み出すために創られたこの世界《アンダーワールド》に、最後の時が迫っていた。

《最終負荷実験》――それは、終わりの始まり。



《人界》と《ダークテリトリー》を隔てる門が開き、

今まさに戦争が始まろうとしていた。



その時、キリトたちの元へ幼い少女を連れた暗黒騎士が門の向こう側から飛来する。



「世界が終わるのと、自分が死ぬの、何が違いがあるの」



彼女は、決して変えることができない悲劇の運命に

“終わり”をもたらす厄災なのか――





































製品基本情報





タイトル:ソードアート・オンライン ラスト リコレクション

発売日:2023年10月5日(木) ※STEAM版は2023年10月6日(金)

ジャンル:RPG

CERO:C

ハード:PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S/STEAM

プレイ人数:1人 (オンライン4人)

権利表記:(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

備考/注意表記:

※画面はPlayStation(R)4版開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

“PlayStationファミリーマーク”、“PlayStation”および“PS5ロゴ”“PS4ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C)2023 Valve Corporation. STEAM および STEAM ロゴは、米国およびまたはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。



※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。



