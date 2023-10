[株式会社ネイキッド]

―いよいよ10/27よりスタート!『NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺産・二条城』コラボ企画&飲食詳細発表―



株式会社ネイキッド(英語表記:NAKED, INC. 、所在地:東京都渋谷区、代表:村松亮太郎)は、2023年10月27日(金)~12月3日(日)の期間、世界遺産・二条城にて開催する『NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺産・二条城』(企画・演出・制作:弊社)のイベント限定コラボレーション企画や飲食メニューを発表いたします。本イベントは、リアルとバーチャルがクロスオーバーする街イベント『NAKED GARDEN ONE KYOTO 2023』秋のガーデンに参画しています。







「食べるもみじ」入り京風スイーツドリンクや和スイーツで、日本の秋の味覚を満喫





まもなく開幕を迎える本イベントは、世界遺産である城の歴史的建造物と紅葉、そしてネイキッドのデジタルアートが融合した秋の夜を楽しむ体験型アートイベントです。(各エリア紹介は前回リリースをご参照ください。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000930.000008210.html)

イベント内台所前庭の飲食エリア「花見月夜」では、アートレストランTREE by NAKED監修の京風スイーツドリンクや和スイーツをラインナップしました。昨年好評だった「食べるもみじ」が浮かぶ京風スイーツドリンクは2種。「抹茶豆乳ラテ」(税込900円)は、京都・宇治の老舗茶舗『福寿園』の高級抹茶「石臼挽き抹茶」を、「ほうじ茶チャイ」(税込900円)には同じく福寿園のかりがねほうじ茶「初かほる」を贅沢に使用し、京都の本場の味をお届けします。オーツミルクが身体にも環境にもやさしい「ほうじ茶カヌレ」(税込600円)や、能登産の規格外さつまいもを使用した「ヴィーガンスイートポテト」(税込600円)はフードロス対策にもなっており、サステナブルなスイーツもお楽しみいただけます。





抹茶豆乳ラテ 900円(税込)



















ほうじ茶チャイ 900円(税込)



















ほうじ茶カヌレ 600円(税込)



















ヴィーガンスイートポテト 600円(税込)















二条城のデジタルアートと連動し、自分も花のアートとなるウェアラブルアートが初登場







今年はチケット料金にプラス500円(税込)でレンタルできるアートアイテムが初登場!来場者が腕につけると、自分がアートの一部になれるウェアラブルアート「光の花」は、Sony Music Solutions inc.のLEDライト FreFlow(R)(フリフラ)を使用してネイキッドが独自開発。「光の花」を腕に付けておくと、内堀エリアのプロジェクションマッピングや映像の内容に連動して光の色が変化したり、華道家元池坊とネイキッドの共作いけばなアートに参加できたりなど、さらなるアート体験が可能です。

毎回完売の本イベントとコラボした限定入城記念符を今年の秋も数量限定販売







世界遺産・二条城とネイキッドのコラボレーショングッズとして、毎回会期終了前に完売となる人気グッズが今年も販売決定しました。イベント期間中限定で二条城の紅葉をモチーフにした、本イベントとのコラボ記念符を二条城売店にて販売します。



『NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺産・二条城』限定入城記念符

販売価格:700円(税込)

販売時間:18時~21時15分

※数量限定のため、完売次第販売終了いたします。※日中の開城時間中も販売。



昨年度も完売!「富士山カヌレ」×ネイキッドのアートな絶品カヌレに、秋限定デザインBOX&抹茶味が登場







昨年秋開催の『NAKED FLOWERS 2022 秋 世界遺産・二条城』で完売となった『NAKED富士山カヌレ』が今年も登場。絶品スイーツブランド「富士山カヌレ」とネイキッドがコラボレーションし、日本最高峰の抹茶を使用したリッチな味わいの抹茶カヌレに仕上がりました。今年はBOXが秋限定デザインで登場します。

NAKED富士山カヌレ-抹茶-京都限定

販売価格:2個入り 1,320円(税込)

※数量限定のため、完売次第販売終了いたします。



『NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺産・二条城』開催概要





イベント名:NAKED FLOWERS 2023 秋 世界遺産・二条城

会場:元離宮二条城(京都市中京区二条通堀川西入二条城町541)

開催期間:2023年10月27日(金)~12月3日(日)

※会期中無休(雨天催行、荒天時は中止の可能性あり)

※万が一の中止等は公式サイトや公式X(旧Twitter)にてお知らせします。

※都合により内容は予告なく変更する場合があります。

開催時間:18:00~22:00(最終入場21:00)

チケット料金(税込み):

<早割チケット>

【月~木】中学生以上:1,600円 小学生:1,000円

【金土日祝】中学生以上:2,000円 小学生:1,400円

<当日チケット>

【月~木】中学生以上:2,000円 小学生:1,200円

【金土日祝】中学生以上:2,400円 小学生:1,600円

※詳細・注意事項は下記ホームページよりご確認ください。

公式サイトURL:https://flowers.naked.works/nijojo/

お問い合わせ:

■キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888

※受付日時:2023年9月22日(金)~12月2日(土)

月~土曜11:00~18:00 ※日曜・祝日休み

■NAKED FLOWERS 2023 秋 二条城 運営事務局 TEL:050-1750-3979

※受付日時:2023年10月27日(金)~12月3日(日)

月~土曜18:00~22:00/日曜・祝日11:00~22:00

※二条城事務所へのチケットに関するお問い合わせはご遠慮ください

主催:NAKED FLOWERS 2023 秋 製作委員会

共催:京都市

特別協力:華道家元池坊

協力:FM802、Sony Music Solutions inc.、アットアロマ株式会社、鳳電気土木株式会社、株式会社響映、パナソニック株式会社、株式会社福寿園、株式会社ワン・ワールド

後援:公益社団法人京都市観光協会

企画・演出・制作:株式会社ネイキッド



NAKED, INC.(ネイキッド)について







1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。"Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity"を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。

代表作は、東京駅プロジェクションマッピング「TOKYO HIKARI VISION」、世界遺産・二条城や、東京、香港などでも開催された花の体感型アート展「NAKED FLOWERS」、AI(人工知能)が生み出す音楽体験「HUMANOID DJ」、食×アートの体験型レストラン「TREE by NAKED yoyogi park」、『NAKED桜の新宿御苑2023』など。



■NAKED, INC. :https://naked.co.jp

■Official Instagram : https://www.instagram.com/naked_inc/

■Official Facebook: https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official Twitter : https://twitter.com/naked_staff

■Official YouTube :https://www.youtube.com/c/NAKEDINC



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-15:46)