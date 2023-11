[株式会社シュクレイ]

11月1日より予約受付開始。ご予約は店頭にて承ります。



「GENDY(ジェンディー)」南青山店は、御歳暮・御年賀のご予約を11月1日(水)から開始することをお知らせいたします。





「GENDY」は“紳士の一級品”をコンセプトに、吟味した素材とレシピで一本ずつハンドメイドする紳士のためのスイーツブランド。贈り物のシーズンを迎えるにあたり、限定の熨斗をご用意いたしました。

まるでお気に入りのシガーのような「ザ・プレミアムビターキャラメルバー」に熨斗をお掛けいたします。また、木箱側面には御歳暮には「SPECIAL ORDER」、御年賀には「HAPPY NEW YEAR」の刻印を致します。



今年お世話になった方へ感謝を込めて、年始の大切な方へのご挨拶に。

GENDYと共に幸せな時をお過ごしください。



◆ご予約方法:店頭のみ承ります。





・受付期間

御歳暮 2023年11月1日 ~ 2023年12月24日

御年賀 2023年11月1日 ~ 2024年1月13日



・商品の発送

御歳暮 2023年12月10日以降

御年賀 2023年12月26日以降



※当日受付のご配送・お引渡しは承ることが出来かねます。

※発送には別途1,300円の送料がかかります。

※賞味期限:約2週間(冷蔵)

※お持ち歩き時間:6時間まで

商品情報





◆ザ・プレミアムビターキャラメルバー

The Premium Bitter Caramel Bar(1dozen) 価格:8,640円(税込)

The Premium Bitter Caramel Bar(2dozen) 価格:17,280円(税込)



吟味した素材とレシピで、一本ずつハンドメイドする紳士のための、プレミアムビターキャラメルバー。 深く深くローストした、ビターキャラメルを、スパイスをきかせたクッキーとともに。 スパイシーな芳香とわずかな塩味が過ぎ去ると、こっくりと濃厚なビターがほどけていく。 それはまるで、お気に入りのシガーのように。





店舗情報





・GENDY南青山店

























所在地:〒107-0062

東京都港区南青山5-4-40 A-FLAG骨董通り

TEL:03-6712-6890

営業時間:13:00~19:00

年末年始のお休み:2024年1月1日~1月3日

※年末年始の営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



・GENDY銀座店

所在地:〒104-0061

東京都中央区銀座1-4-4 GINZA104ビル1F

TEL:03-6263-2141

営業時間:13:00~19:00

年末年始のお休み:2024年1月1日~1月3日

※年末年始の営業時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

公式サイト





https://www.gendy.jp/



