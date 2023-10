[株式会社パイ インターナショナル]

株式会社パイ インターナショナル(豊島区) は2023年12月14日(木)に書籍 『My Little Dogs メゾン・テリアの犬モチーフのかわいいお菓子』 を刊行いたします。







プードル・柴犬・ポメラニアン…、犬をモチーフにしたお菓子をつくるアトリエ、Maison terrier(メゾン・テリア)の世界が本になりました。シュナウザーのシュークリーム、コモンドールのモンブランなど、まるで絵本に登場するようなかわいい犬の形のおやつを50種類以上ご紹介します。いつものお菓子が劇的にかわいくなる、ときめくデコレーションのアイデアがいっぱいです。



Maison terrier

東京でのイベント出店をメインに“犬”をモチーフにしたおやつやグッズを制作。

『My Little Dogs メゾン・テリアの犬モチーフのかわいいお菓子』

SNSキャンペーン







みんなの投票で決定!

「My Little Dogs メゾン・テリアの犬モチーフのかわいいお菓子」ポストカード絵柄投票キャンペーン



キャンペーン期間:2023年10月20日(金)~11月3日(金・祝)



詳細はこちら

書籍概要





書名:『My Little Dogs メゾン・テリアの犬モチーフのかわいいお菓子』

仕様:B5判変型(240×182mm)/ソフトカバー/112Pages(Full Color)

定価:本体1,700円+税

ISBN:978-4-7562-5829-8 C0077

発売日:2023年12月14日

著者:横尾かな

発行元:パイ インターナショナル



